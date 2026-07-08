UIH ตอกย้ำจุดยืนผู้นำด้านดิจิทัล คว้า Microsoft Solutions Partner ครบ 5 ด้าน

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) ยกระดับบทบาทจากผู้ให้บริการโครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐานด้าน Network สู่การเป็นพันธมิตรเทคโนโลยีแบบครบวงจร หลังได้รับ Microsoft Solutions Partner Designations ครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ Data & AI, Digital & App Innovation, Infrastructure, Security และ Modern Work ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จสำคัญที่สะท้อนถึงศักยภาพของบริษัทในการให้บริการโซลูชันของ Microsoft ได้อย่างครบวงจร
การได้รับ Designation ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ทำให้ UIH อยู่ในกลุ่มผู้ให้บริการไทยเพียงไม่กี่รายที่มีความพร้อมในการดูแลองค์กรลูกค้าได้ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน ระบบคลาวด์ การจัดการข้อมูล ความปลอดภัย ไปจนถึงการนำ AI และเครื่องมือการทำงานยุคใหม่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ UIH ในการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศด้านโซลูชันดิจิทัล
จากผู้เชี่ยวชาญด้านโครงข่าย สู่ผู้ให้บริการเทคโนโลยีองค์กรแบบครบวงจร
UIH มีจุดแข็งจากความเชี่ยวชาญด้านโครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับองค์กร ทั้งบริการเชื่อมต่อระบบคลาวด์ เช่น ExpressRoute และ Direct Connect รวมถึงบริการด้าน Firewall และโซลูชันด้านโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับธุรกิจระดับองค์กร
ปัจจุบัน UIH ได้ขยายขีดความสามารถสู่การให้บริการด้าน Multi-Cloud และ Microsoft Solutions แบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ Microsoft Azure, Microsoft 365, Microsoft Copilot ไปจนถึงโซลูชันด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวสู่การทำงานยุคใหม่ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น
ความสำเร็จในการได้รับ Microsoft Solutions Partner ครบทั้ง 5 ด้าน จึงไม่ได้เป็นเพียงการได้รับการรับรองจาก Microsoft แต่เป็นสัญญาณสำคัญของการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจของ UIH จากผู้ให้บริการโครงข่าย สู่พาร์ทเนอร์ที่สามารถออกแบบ วางระบบ ดูแลความปลอดภัย และต่อยอดการใช้เทคโนโลยีให้ตอบโจทย์ธุรกิจของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
5 Designations ครอบคลุมความสามารถหลักขององค์กรยุคใหม่
ความสำคัญของข้อกำหนด Microsoft Designation ที่ครอบคลุมเรื่อง Data & AI, Digital & App Innovation, Infrastructure, Security และ Modern Work สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญทั้ง 5 ด้านของ UIH ครอบคลุมมิติสำคัญที่องค์กรยุคใหม่จำเป็นต้องมี ดังนี้
• Data & AI ครอบคลุมการวางระบบข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูลข้ามหลายระบบ การต่อยอดสู่ Analytics และ AI รวมถึงการใช้งานเครื่องมือสำคัญของ Microsoft เช่น Azure OpenAI, Power BI และ Microsoft Purview เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่เหมาะสม
• Digital & App Innovation รองรับการพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับแอปพลิเคชันให้ทันสมัยบน Microsoft Azure ทั้งในรูปแบบแอปพลิเคชันเฉพาะทางและ Cloud-Native Application เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับกระบวนการทำงานขององค์กร
• Infrastructure สนับสนุนการย้ายระบบงานสำคัญขึ้นสู่ Microsoft Azure ครอบคลุมทั้งระบบประมวลผล เครือข่าย พื้นที่จัดเก็บข้อมูล และ Hybrid Cloud เพื่อให้องค์กรมีโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่น ปลอดภัย และพร้อมรองรับการเติบโต
• Security ช่วยวางแนวทางด้านความปลอดภัยขององค์กรอย่างรอบด้าน ตั้งแต่ Identity, Compliance, Threat Protection ไปจนถึงแนวคิด Zero Trust โดยใช้เครื่องมือของ Microsoft
• Modern Work สนับสนุนการทำงานยุคใหม่และการทำงานแบบ Hybrid Work ผ่าน Microsoft 365, Microsoft Teams และ Microsoft Copilot เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันภายในองค์กร
Microsoft Solutions Partner Designations สะท้อนความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและประสบการณ์จริง
การได้รับ Microsoft Solutions Partner Designation ในแต่ละด้านต้องผ่านเกณฑ์การประเมินจาก Microsoft ทั้งในด้านความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการ และประสบการณ์ในการนำโซลูชันไปใช้งานจริงให้กับลูกค้าตามจำนวนที่ Microsoft กำหนด จึงถือเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพของ UIH ในการให้บริการโซลูชัน Microsoft ได้อย่างครอบคลุมและมีมาตรฐาน
Designation ทั้ง 5 ด้านนี้ยังสะท้อนว่า UIH ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงนำเสนอผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ให้กับลูกค้า แต่สามารถออกแบบ วางระบบ ติดตั้ง ดูแลความปลอดภัย และพัฒนาโซลูชันให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานจริงของแต่ละองค์กรได้อย่างครบวงจร สำหรับองค์กรที่กำลังมองหาพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีสามารถมั่นใจได้ว่า UIH มีทั้งความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความพร้อมในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การทำงานยุคใหม่อย่างเป็นระบบภายใต้มาตรฐานข้อมูลและความปลอดภัยระดับสากล