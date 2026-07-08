GGC ขับเคลื่อนกลยุทธ์ “GGC Taking the Future” หลังผู้ถือหุ้นฯ ไฟเขียวปรับโครงสร้างทุน

GGC เดินหน้าตามแผนกลยุทธ์ “GGC Taking the Future” หลังผู้ถือหุ้นบริษัทฯ อนุมัติปรับโครงสร้างทุน ล้างขาดทุนสะสม1,286 ล้านบาทรองรับการเติบโตระยะยาว
นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล กรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผยว่า ที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จาก 9,724,833,650 บาท เป็น 8,189,333,600 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นจาก 9.50 บาท เหลือ 8.00 บาท เพื่อนำไปชดเชยผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,286,456,993 บาท โดยเป็นการล้างขาดทุนสะสมทางบัญชี ไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสด หรือจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วของบริษัทฯ
สำหรับปี 2569 ภาพรวมเศรษฐกิจยังคงเผชิญความท้าทายจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งส่งผลต่อต้นทุนพลังงานและห่วงโซ่อุปทาน อย่างไรก็ตาม GGC ยังคงรักษาศักยภาพการแข่งขันได้อย่างแข็งแกร่ง สะท้อน จากผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 ที่มีกำไรสุทธิ 96 ล้านบาท จากความต้องการใช้ไบโอดีเซล B100 ที่เพิ่มขึ้นตามนโยบายภาครัฐในการปรับสัดส่วนการผสมน้ำมันไบโอดีเซลเป็น B7 ควบคู่กับการผลักดันโครงการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรภายใต้ แผนกลยุทธ์ “GGC Taking the Future” ผ่าน 3 แนวทางสำคัญ ได้แก่ “Take Cost Competitiveness” มุ่งยกระดับการดำเนินงานสู่ Operational Excellence โดยเพิ่มความยืดหยุ่น และความเชื่อถือได้ของกระบวนการผลิต พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด, Take Growth & Value ปรับกลยุทธ์การขายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พร้อมแสวงหาโอกาสสร้างรายได้ใหม่ และขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value Products: HVP) เพื่อต่อยอด Value Chain ของบริษัทฯ สู่การเติบโตในอนาคต และ Take Sustainability Forwardบูรณาการการดำเนินงาน ด้านความยั่งยืน เข้ากับธุรกิจ พร้อมเตรียมความพร้อม รองรับกฎหมาย และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตควบคู่กับการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน