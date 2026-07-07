AOT ยกระดับมาตรการสกัดลักลอบขนยาเสพติด ใช้เอกซเรย์และตำรวจ K-9 สกัด เข้มตรวจสัมภาระ

AOT ร่วมมือ “ตำรวจ-กรมศุล” ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย สกัดลักลอบขนยาเสพติด ผ่านสนามบิน ใช้เอกซเรย์ ควบคู่สุนัขตรวจค้น (K-9) ตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสาร และลูกเรือ พร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพการตรวจค้น
นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า AOT ได้ดำเนินการตามมาตรการในการควบคุมและสกัดกั้นมิให้มีการลักลอบขนยาเสพติดออกนอกประเทศ พร้อมทั้งเตรียมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำบุคลากร เทคโนโลยี และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในการยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ AOT เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ ดังนี้
1. บูรณาการความร่วมมือกับกรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารและสัมภาระขนส่งขาออกผ่านการใช้เครื่องเอกซเรย์ (X-ray) ควบคู่กับการใช้สุนัขตรวจค้น (K-9) เพื่อเสริมศักยภาพในการตรวจจับสิ่งของต้องห้ามและยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน
2. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสัมภาระของลูกเรือ เพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายผ่านท่าอากาศยาน
3. ร่วมกับกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน
ทั้งนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศที่มีปริมาณเที่ยวบินระหว่างประเทศมากที่สุด และเป็นประตูการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศที่สำคัญของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้บริการและระดับความเสี่ยงในการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย โดยได้ร่วมมือกับกองกำกับการสุนัขตำรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาล นำสุนัขตำรวจ K-9 ซึ่งผ่านการฝึกเฉพาะทางด้านการตรวจหายาเสพติดเข้าปฏิบัติการสุ่มตรวจสัมภาระของลูกเรือและผู้โดยสารบริเวณเคาน์เตอร์เช็กอินโถงผู้โดยสารขาออกและจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 แล้ว
AOT พร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสายการบิน เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลตลอดจนป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศที่สามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารและสายการบินต่อมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย