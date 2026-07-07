“รถไฟฟ้าสีส้ม” คืบหน้า 34% เร่งคืนสะพานข้ามแยกประตูน้ำ ตั้งเป้าเดินเครื่องหัวเจาะแรก มี.ค. 70

รฟม.เผยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ก่อสร้างคืบหน้า 34.99% ขั้นตอนทำกำแพงกันดิน ตั้งเป้าเดินเครื่องหัวเจาะแรก มี.ค. 70 ใช้เวลาขุดเจาะอุโมงค์ทางวิ่ง 2 ปี ส่วน "สีส้มตะวันออก" ติดตั้งระบบคืบกว่า 63% รถขบวนแรกมาถึง ต.ค.นี้
นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะผู้อำนวยการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ส่วนตะวันตก) ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ว่า ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2569 มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 31.85 โดยเป็นความก้าวหน้างานโยธา ร้อยละ 34.99 และความก้าวหน้างานระบบรถไฟฟ้า ร้อยละ 7.87 ซึ่งขณะนี้ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK ในฐานะผู้รับจ้างของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ในฐานะผู้ร่วมลงทุนโครงการฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนงานก่อสร้างกำแพงกันดิน (Diaphragm Wall) งานติดตั้งแผ่นพื้นชั่วคราว และงานขุดเปิดหน้าดิน เพื่อก่อสร้างสถานี ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนงานขุดเจาะอุโมงค์ทางวิ่ง โดยจะเริ่มเดินเครื่องหัวเจาะแรกในเดือนมีนาคม 2570 คาดว่าจะใช้เวลาขุดเจาะอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้า 2 ปี
@สะพานข้ามแยกประตูน้ำ สร้างเสร็จ พ.ย. 69 เปิดใช้ไม่เกิน ก.พ. 70
ในส่วนของงานปรับปรุงฐานรากสะพานข้ามแยกประตูน้ำ (Underpinning) เพื่อก่อสร้างโครงสร้างใต้ดินนั้น ปัจจุบันได้รื้อเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกประตูน้ำเรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินงานถอนเสาเข็มสะพานเดิมออก และก่อสร้างเสาเข็มใหม่ โดยตามแผนงานจะก่อสร้างสะพานกลับคืนในเดือนพฤศจิกายน 2569 พร้อมเปิดใช้งานในเดือนกุมภาพันธ์ 2570 ส่วนสะพานข้ามแยกถนนจรัญสนิทวงศ์และสะพานข้ามแยกราชเทวี มีแผนสร้างกลับคืนในช่วงปลายปี 2569 และพร้อมเปิดใช้งานกลางปี 2571
ทั้งนี้ รฟม.ยังคงให้ความสำคัญเรื่องผลกระทบด้านการจราจรที่เกิดขึ้นในระหว่างก่อสร้าง โดย รฟม.ได้ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาจราจรในระหว่างก่อสร้าง เพื่อกำหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบและบริหารจัดการจราจรในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเน้นย้ำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ โดยเฉพาะถนนหลานหลวง ถนนเพชรบุรี และถนนราชปรารภ พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้ที่ปรึกษาโครงการฯ กำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคม รวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรให้แก่ผู้ใช้เส้นทางและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนโดยรอบ
@สีส้มตะวันออก ติดตั้งระบบคืบกว่า 63% ใน ต.ค.นี้รับรถขบวนแรก
สำหรับโครงการฯ ส่วนตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) นั้น ปัจจุบันมีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 63.42 โดย BEM ซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินงานติดตั้งระบบรถไฟฟ้า การผลิตและประกอบชิ้นส่วนขบวนรถไฟฟ้าจากบริษัท ซีเมนต์ จำกัด ในต่างประเทศ จำนวนทั้งหมด 32 ขบวน โดยคาดว่าจะสามารถส่งมอบรถไฟฟ้าขบวนแรกได้ในเดือนตุลาคม 2569 และจะทยอยส่งมอบขบวนรถไฟฟ้าจนครบทั้งหมด 16 ขบวน สำหรับใช้ในโครงการฯ ส่วนตะวันออก ได้ภายในกลางปี 2570 จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการทดสอบการเดินรถตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีแนวเส้นทางเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานครทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ระยะทางรวม 35.9 กิโลเมตร แบ่งเป็นส่วนตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ระยะทาง 22.5 กิโลเมตร จำนวน 17 สถานี (สถานีใต้ดิน 10 สถานี และสถานียกระดับ 7 สถานี) และส่วนตะวันตก ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระยะทาง 13.4 กิโลเมตร จำนวน 11 สถานี (สถานีใต้ดินตลอดสาย)