กบง.ปรับลดราคาน้ำมันลงกว่า 2.50 บาท มีผลพรุ่งนี้ หลังกำหนดกรอบราคาน้ำมันดีเซล-แก๊สโซฮอล์ไม่เกิน 35 บาท/ลิตร

"เอกนัฏ" ขานรับข้อสั่งการนายกฯ
ผลักดันมติ กบง.ปรับลดราคาขายปลีกเบนซิน 2.51 บาท/ลิตรและดีเซลทุกประเภท 2.56 บาท/ลิตร หลังกำหนดกรอบราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ให้อยู่ในระดับไม่เกิน 35.00 บาทต่อลิตร
วันนี้ (7 กรกฎาคม 2569 ) นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เปิดเผยว่า วันนี้ที่ประชุม กบง.ได้รับทราบข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 ที่มอบหมายให้กระทรวงพลังงานหาแนวทางปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับลดลง บรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน และลดต้นทุนของผู้ประกอบการ
ที่ประชุม กบง.ใช้อำนาจตามมาตรา 3 แห่งพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 และอำนาจตามข้อ 3 แห่งคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 15/2562 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ประชุม กบง.จึงได้มีมติเห็นชอบ กำหนดกรอบราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอลและน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ให้อยู่ในระดับไม่เกิน 35.00 บาทต่อลิตร พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) พิจารณากำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรืออัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้ราคาขายปลีกเป็นไปตามกรอบราคาที่กำหนด และสอดคล้องกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
นายเอกนัฏเปิดเผยว่า จากการดำเนินการดังกล่าว จะส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงปรับลดลง โดยน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ปรับลดลงประมาณ 2.51 บาทต่อลิตร และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วปรับลดลงประมาณ 2.56 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วอยู่ที่ 34.94 บาทต่อลิตร ซึ่งเป็นไปตามกรอบราคาที่ กบง.เห็นชอบ
ด้านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด โดยปรับลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ลง 2.56 บาทต่อลิตร น้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลลดลง 2.51 บาทต่อลิตร ซึ่งเป็นผลมาจากมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วันที่ 7 ก.ค. 69
กบน.ระบุว่าการปรับลดราคาครั้งนี้เป็นผลมาจากทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกที่คาดว่าจะอ่อนตัวลง หลังจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยเฉพาะความคืบหน้าเชิงบวกเกี่ยวกับการเจรจาและการเปิดเส้นทางเดินเรือขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุช ส่งผลให้ภาพรวมราคาน้ำมันในตลาดโลกวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 โดยน้ำมันดีเซลปิดอยู่ที่ประมาณ 118 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันเบนซินปิดที่ประมาณ 97 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
ทั้งนี้ ในกลุ่มน้ำมันดีเซล เพิ่มการชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา 2.71 บาทต่อลิตร เป็นชดเชย 2.90 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น 34.94 บาทต่อลิตร น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 เพิ่มการชดเชย 2.67 บาทต่อลิตร เป็นชดเชย 8.46 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น 29.94 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซลพรีเมียม จัดเก็บ 1.50 บาทต่อลิตร
สำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ น้ำมันเบนซินลดการจัดเก็บ 2.05 บาทต่อลิตร เป็นจัดเก็บ 7.99 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น 43.93 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ลดการจัดเก็บ 2.07 บาทต่อลิตร เป็นจัดเก็บ 0.42 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น 34.94 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ปรับลดการจัดเก็บ 2.07 บาทต่อลิตร เป็นจัดเก็บ 0.42 บาทต่อลิตร ส่งผลราคาขายปลีกเป็น 34.57 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เพิ่มการชดเชย 2.10 บาทต่อลิตร เป็นชดเชย 3.71 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น 29.94 บาทต่อลิตร และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 เพิ่มการชดเชย 2.27 บาทต่อลิตร เป็นชดเชย 4.65 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น 25.88 บาทต่อลิตร โดยอัตราเงินกองทุนน้ำมันใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2569
การปรับเปลี่ยนอัตราเงินส่งเข้ากองทุนในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในทันทีแล้ว ยังช่วยให้เศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมสามารถขับเคลือนได้ดีขึ้น โดยที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีรายจ่ายสุทธิประมาณวันละ 213.91 ล้านบาท