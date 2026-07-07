ข่าวดี! พรุ่งนี้ราคาน้ำมันดีเซลลด 2.56บาท เบนซินโซฮอล์ลง2.51บาท/ลิตร

PTT Station และบางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมัน กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลดลง 2.51 บาทต่อลิตร เว้นพรีเมียม GSH95 และพรีเมียม GSH99 คงเดิม ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ลดลง 2.56 บาทต่อลิตร เว้นพรีเมียมดีเซล คงเดิม มีผล 8 ก.ค. 2569 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป
โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 43.93 บาท, GSH95 = 34.94 บาท, E20 = 29.94 บาท, E85 = 25.88 บาท, GSH91 = 34.57 บาท, พรีเมียม GSH95 = 47.79 บาท, พรีเมียม GSH99 = 49.79 บาท, HSD B7 = 34.94 บาท, HSD B20 = 29.94 บาท, พรีเมียมดีเซล = 50.05 บาท โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร