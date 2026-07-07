ด่วน! กบน.ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดมีผลพรุ่งนี้ ดีเซลลง 2.56 บาท เบนซินทุกชนิดลด 2.51 บาท/ลิตร

กบน.มีมติปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด โดยกลุ่มดีเซล ลดลง 2.56 บาท/ลิตร กลุ่มเบนซินทุกชนิดลง 2.51 บาท/ลิตร มีผลวันที่8 ก.ค.นี้
คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) แจ้งว่าที่ประชุมกบน.เมื่อวันที่ 7 ก.ค.2569 มีมติปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด โดยกลุ่มน้ำมันดีเซลลดลง 2.56 บาท/ลิตร กลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิด ลดลง 2.51 บาทต่อลิตร มีผลวันที่ 8 ก.ค.นี้
ทั้งนี้สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีฯ ได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ไปดำเนินการปรับลดราคาน้ำมันในประเทศให้สะท้อนต้นทุนราคาน้ำมันโลกที่ปรับลดลง โเยรมว.พลังงานจึงได้ได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เป็นการด่วนในช่วงเย็นวันนี้ (7ก.ค.)เพื่อพิจารณาแนวทางลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ปรับลดลง เพื่อให้ราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศสะท้อนต้นทุนที่ลดลง โดยไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์ หากต้นทุนน้ำมันดิบได้ปรับลดลงแล้ว เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างรวดเร็ว