แม็คโคร-โลตัส ต่อยอดเกษตรกรอีสานงาน “Big Match AGRI-Connext @ Khon Kaen”

ซีพี แอ็กซ์ตร้า ตอกย้ำ "แพลตฟอร์มแห่งโอกาส" ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ผนึกภาครัฐ-เอกชน เชื่อมเกษตรกรอีสานสู่ตลาดแม็คโคร-โลตัส ในงาน “Big Match AGRI-Connext @ Khon Kaen”
• ซีพี แอ็กซ์ตร้า ตอกย้ำบทบาท “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส” ผนึกกำลังภาครัฐ–เอกชน เชื่อมเกษตรกรและผู้ประกอบการอีสานสู่โอกาสทางการค้ากับแม็คโคร–โลตัส ผ่านเวที Business Matching ที่ต่อยอดสู่ตลาดทั่วประเทศ
• สร้างโอกาสครบวงจร ตั้งแต่ “พัฒนา” สู่ “ขายได้จริง” ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ยกระดับมาตรฐานสินค้า ให้คำปรึกษาเชิงลึก และเปิดโอกาสเจรจากับฝ่ายจัดซื้อ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน
• ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านพลังความร่วมมือ ใช้เครือข่ายค้าส่ง–ค้าปลีกของแม็คโคร–โลตัส สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าสินค้า ผลักดันสินค้า GI และขยายโอกาสสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก “แม็คโคร-โลตัส” ตอกย้ำบทบาท “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส” ผนึกกำลังหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการจับคู่ธุรกิจ และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม "Big Match AGRI-Connext @ Khon Kaen" เปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรกว่า 190 ราย จาก 13 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กับฝ่ายจัดซื้อจากห้างโมเดิร์นเทรดชั้นนำ พร้อมรับคำแนะนำในการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพิ่มโอกาสขยายสู่ช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศ
นางศิริพร เดชสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “กิจกรรม Big Match AGRI-Connext @ Khon Kaen เป็นมากกว่าเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจ แต่เป็นพื้นที่เชื่อมโยงเกษตรกร ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ซื้อ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกสมัยใหม่ แม็คโคร-โลตัส ก็พร้อมเป็น 'แพลตฟอร์มแห่งโอกาส' ที่จะเชื่อมโยงเกษตรกรและผู้ประกอบการสู่ตลาด สนับสนุนการยกระดับคุณภาพ เพิ่มมูลค่าสินค้า และผลักดันสินค้า GI ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อขยายโอกาสสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ”
ภายในงานมีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม “หลักสูตรพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการสู่การเป็นคู่ค้ากับห้างค้าปลีกสมัยใหม่” ควบคู่กับกิจกรรมสัมมนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตสินค้าเกษตรเพื่อโมเดิร์นเทรด การพัฒนามาตรฐานสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไปจนถึงการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้า รวมถึงการให้คำปรึกษาเชิงลึก เพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน
กิจกรรมครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของซีพี แอ็กซ์ตร้า ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้ศักยภาพของแม็คโคร-โลตัสในการเชื่อมโยงผู้ผลิตสู่ตลาด สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าสินค้า ขยายโอกาสทางการค้า และเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกร พร้อมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ