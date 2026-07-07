“โง้วเต็กเซ้ง” ตำนานร้านผ้าม่าน 50 ปีแห่งพาหุรัด ส่งไม้ต่อทายาทรุ่นที่ 3 ยกร้านขึ้นออนไลน์เต็มรูปแบบ ยอดติดตั้งสะสมทะลุ 10,000 ห้อง

จากร้านห้องแถวบนถนนพาหุรัดในยุครุ่นปู่ สู่เว็บไซต์และโซเชียลมีเดียในมือทายาทรุ่นที่ 3 — NTS Curtain (โง้วเต็กเซ้ง) พิสูจน์ว่างานฝีมือแบบดั้งเดิมไปต่อได้ในโลกออนไลน์ ด้วยจุดยืนเดียวกับวันแรก: โรงงานตัดเย็บของตัวเอง ราคาตรงจากแหล่งผลิต และงานติดตั้งที่ประณีต
กรุงเทพฯ — ถนนพาหุรัด ย่านการค้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร อาจไม่คึกคักเท่ายุครุ่งเรืองเมื่อหลายสิบปีก่อน แต่ร้านผ้าม่านเล็ก ๆ ชื่อ “โง้วเต็กเซ้ง” ยังคงเปิดไฟต้อนรับลูกค้าทุกเช้าต่อเนื่องมากว่า 50 ปี และวันนี้ชื่อของร้านกำลังเดินทางไกลกว่าเดิม — ไปอยู่บนหน้าจอของลูกค้าทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ NTS Curtain
ร้านโง้วเต็กเซ้งก่อตั้งโดยรุ่นคุณปู่ซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายจีน เริ่มต้นจากการขายผ้าและรับตัดเย็บผ้าม่านในย่านพาหุรัด ก่อนส่งต่อกิจการจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงทายาทรุ่นที่ 3 ผู้ดูแลกิจการในปัจจุบัน ความผูกพันกับลูกค้าคือสิ่งที่ร้านภูมิใจที่สุด
“ลูกค้าของรุ่นปู่ทุกวันนี้กลายเป็นลูกค้ารุ่นที่ 3 แล้วครับ บางครอบครัวสั่งผ้าม่านกับเรามาสามชั่วอายุคน” ทายาทรุ่นที่ 3 ของร้านกล่าว
จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าตกแต่งบ้านผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ขณะที่หน้าร้านในย่านการค้าเก่าเงียบลงตามลำดับ ทายาทรุ่นที่ 3 จึงตัดสินใจนำกิจการครอบครัวเข้าสู่โลกออนไลน์เต็มรูปแบบ ผ่านเว็บไซต์ ntscurtain.com พร้อมช่องทาง TikTok และ Facebook (@ntscurtain) ที่ลูกค้าสามารถชมผลงานติดตั้งจริง อ่านบทความความรู้เรื่องผ้าม่าน ขอใบเสนอราคา และนัดวัดหน้างานฟรีได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ร้าน
“หน้าร้านพาหุรัดไม่ได้คึกคักเหมือน 30 ปีก่อน แต่ฝีมือกับความตรงไปตรงมาที่รุ่นปู่สอนไว้ยังขายได้เสมอครับ เราแค่ย้ายที่พบลูกค้า จากหน้าร้านไปอยู่บนหน้าจอ” เขากล่าวเสริม
สิ่งที่ทำให้ร้านผ้าม่าน NTS Curtain อายุครึ่งศตวรรษแห่งนี้ยังแข่งขันได้คือการมีโรงงานตัดเย็บเป็นของตัวเอง ทำให้ควบคุมคุณภาพได้ทุกผืนและตั้งราคาตรงจากแหล่งผลิตโดยไม่ผ่านคนกลาง ปัจจุบันร้านมีผ้าม่านให้เลือกกว่า 2,000 แบบ มียอดติดตั้งสะสมมากกว่า 10,000 ห้อง ครอบคลุมทั้งบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม ร้านค้า สปา ไปจนถึงงานโครงการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่ไว้วางใจใช้บริการต่อเนื่องเดือนละหลายสิบยูนิต
บริการของ NTS Curtain ครอบคลุมครบวงจร ตั้งแต่วัดหน้างานฟรีถึงบ้าน ให้คำปรึกษาเรื่องผ้าและโทนสี ตัดเย็บที่โรงงานของร้านเอง ไปจนถึงติดตั้งโดยทีมช่างประจำ สินค้ามีทั้งผ้าม่านทุกทรง (ม่านจีบ ม่านลอน ม่านพับ ม่านหลุยส์) ม่านม้วน มู่ลี่ไม้และอลูมิเนียม วอลเปเปอร์ ฟิล์มกรองแสงติดอาคาร รวมถึงม่านไฟฟ้าที่สั่งงานผ่านระบบสมาร์ทโฮมได้ และผ้าที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล OEKO-TEX สำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กหรือผู้ที่เป็นภูมิแพ้
ก้าวต่อไปของร้านคือการทำให้ลูกค้าทั่วประเทศเข้าถึงงานผ้าม่านคุณภาพจากพาหุรัดได้ง่ายเหมือนมีร้านอยู่ใกล้บ้าน ปัจจุบันให้บริการติดตั้งครอบคลุมกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ขอนแก่น ภูเก็ต และจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ