การบินไทยลดค่าตั๋ว 20-30% หลังราคาน้ำมันทยอยลดลง ดันยอดจองตั๋ว ก.ค.-เพิ่มสิทธิประโยชน์ ROP ตอบโจทย์ทุกการเดินทาง

การบินไทยเผย ก.ค.นี้ทยอยปรับลดค่าโดยสาร 20-30% หลังราคาน้ำมันทยอยปรับลดลง ดันยอดจองตั๋วฟื้นตัว Double digit ขณะที่ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ Royal Orchid Plus สุดคุ้ม จูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจได้เร็วขึ้น
นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์ราคาน้ำมันอากาศยานอยู่ที่ประมาณ 110 เหรียญ/บาร์เนล ซึ่งลดลงจากช่วงเดือน มี.ค.ที่ขยับขึ้นไปสูงสุดถึง 240 เหรียญ/บาร์เรล แต่ก็ยังไม่ลดเท่ากับช่วงต้นปีที่ราคา อยู่ในระดับ 90 เหรียญ/บาร์เรล ทำให้ราคาตั๋วจึงยังไม่ได้ปรับลดมาเท่าปกติ โดยคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลัง cabin Factor น่าจะอยู่ที่ 70 กว่า% โดยในไตรมาส 4 คาดไต่ขึ้นใกล้ระดับ 80%
นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย กล่าวว่า ราคาน้ำมันลดลงหลังจากสงครามตะวันออกกลางคลี่คลาย การบินไทยจึงปรับราคาตั๋วโดยสารตั้งแต่เดือน ก.ค.ลงประมาณ 20-30% ในบางเส้นทาง ซึ่งพบว่ามียอดจองตั๋วเข้ามามาก และเร็วขึ้น ปัจจุบันยอดจองตั๋วโตเป็น Double digit
นายกิตติพงศ์กล่าวว่า ราคาตั๋วเป็นเรื่องการตลาดทั่วโลก ซึ่งการบินไทยจะไม่ลงไปแข่งขันราคา เรามีวินัยจัดการเรื่องราคา ไม่ทำสงครามราคา เราให้ความสำคัญกับ Yield หรือ bottom line แต่ในบางตลาดเราก็แข่งขันแต่จะไม่ใช่ปูพรม เราเลือกบางตลาด
@ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ Royal Orchid Plus เพิ่มความคุ้มค่า
วันที่ 7 ก.ค. 2569 บริษัท การบินไทย จัดงานแถลงข่าว “ROP: The New Chapter Begins” ประกาศยกระดับโปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus: ROP) สู่บทใหม่ของโปรแกรมสมาชิกที่มอบความยืดหยุ่นและความคุ้มค่ายิ่งขึ้น พร้อมเปิดตัวสิทธิประโยชน์ใหม่ เทคโนโลยี และข้อเสนอพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของสมาชิกในทุกช่วงของการเดินทาง
นายชายกล่าวว่า การยกระดับ Royal Orchid Plus ในครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าของการบินไทย โดยเราให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าที่มากกว่าการเดินทาง ผ่านสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์สมาชิกในทุกช่วงของการเดินทาง ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีและการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความผูกพันและความเชื่อมั่นกับสมาชิกในระยะยาว
ด้านนายกิตติพงษ์กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 33 ปีที่ผ่านมาโปรแกรมสะสมไมล์ Royal Orchid Plus ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการยกระดับครั้งนี้มุ่งเน้นให้สมาชิกสามารถใช้ไมล์สะสมได้อย่างยืดหยุ่น คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านบริการ ROP Smart Miles Pay และ ROP Smart Miles Pay Lite ที่ช่วยให้การใช้ไมล์เป็นเรื่องง่ายและตอบโจทย์พฤติกรรมการเดินทางในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
“การยกระดับสิทธิประโยชน์ Royal Orchid Plus ชู ROP Smart Miles Pay และ ROP Smart Miles Pay Lite ตอบโจทย์การใช้ไมล์ยุคใหม่” นายกิตติพงศ์กล่าว
ปัจจุบันการบินไทยมี Royal Orchid Plus จำนวน 5.5 ล้านคนทั่วโลก โดยเป็นผู้ถือบัตร Platinum ประมาณ 500-600 คน บัตร GOLG 30,000-35,000 คน บัตร Silver 250,000 คน ที่เหลือเป็นบัตร SILK
สมาชิก 5 อันดับแรกที่เป็นสมาชิก ROP ได้แก่ 1. ไทย 2. ออสเตรเลีย 3. อินเดีย 4. อังกฤษ 5. ญี่ปุ่น ซึ่งการยกระดับสิทธิประโยชน์ Royal Orchid Plus จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค.2569 คาดว่าสิ้นปี 2569 จะมีสมาชิกเพิ่มประมาณ 10%
ROP Smart Miles Pay ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการชำระค่าบัตรโดยสารของการบินไทย โดยสมาชิก Royal Orchid Plus สามารถเลือกชำระค่าบัตรโดยสารด้วยเงินสดร่วมกับไมล์สะสม หรือใช้ไมล์สะสมชำระแทนราคาบัตรโดยสารทั้งหมด (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม) พร้อมรับการยืนยันที่นั่งทันที โดยเลือกช่องทาง ROP Smart Miles Pay ผ่าน thaiairways.com และกำหนดจำนวนไมล์ที่ต้องการใช้ได้ด้วยตนเอง และยังได้รับไมล์สะสมตามรหัสชั้นโดยสารของเที่ยวบินนั้นๆ
ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 Royal Orchid Plus เพิ่มทางเลือกใหม่ ROP Smart Miles Pay Lite สำหรับสมาชิกที่ต้องการใช้ไมล์สะสมแทนเงินสดในการซื้อบัตรโดยสารเที่ยวบินของการบินไทยที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ โดยออกแบบมาเพื่อใช้ไมล์สะสมคูณสองจากตารางแลกบัตรโดยสารรางวัลปกติ เพื่อใช้ซื้อบัตรโดยสารในชั้นธุรกิจ (รหัสชั้นโดยสาร Z) และชั้นประหยัด (รหัสชั้นโดยสาร T) ตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมรับการยืนยันที่นั่งทันที และยังได้รับไมล์สะสมจากการเดินทาง เพื่อตอบโจทย์ทุกแผนการเดินทาง
นอกจากการเพิ่มทางเลือกในการใช้ไมล์สะสมแล้ว การบินไทยยังได้พัฒนาระบบนิเวศของโปรแกรมสมาชิกให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ผ่าน Royal Orchid Holidays (ROH Platform) ที่เชื่อมโยงบริการด้านการเดินทาง โรงแรม กิจกรรมท่องเที่ยว และสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้ไมล์สะสมได้อย่างหลากหลาย พร้อมรองรับการเติบโตของระบบสมาชิกในอนาคต
สำหรับสมาชิกที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับ โครงการ ROP The Experience ได้คัดสรรกิจกรรมพิเศษร่วมกับเชฟ ศิลปิน โรงแรม ร้านอาหาร และพันธมิตรชั้นนำตลอดทั้งปี โดยสมาชิกสามารถใช้ไมล์สะสมแลกรับส่วนลด หรือใช้แทนเงินสดในการเข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด สะท้อนแนวคิดของการบินไทยที่มุ่งสร้างคุณค่าของไมล์สะสมให้เป็นมากกว่ารางวัลจากการเดินทาง
พร้อมกันนี้ Royal Orchid Plus ได้เปิดตัวสิทธิประโยชน์ใหม่ภายใต้แนวคิด The New Chapter Begins ประกอบด้วย
• New Criteria - Easier to Qualify ปรับเกณฑ์การเลื่อนสถานภาพสมาชิกให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางที่หลากหลาย ช่วยให้สมาชิกบัตรแพลทินัม บัตรทอง และบัตรเงิน สามารถสะสมไมล์เอกสิทธิ์เพื่อเลื่อนหรือรักษาสถานภาพได้ง่ายขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2569
• New Rewards - Earn More มอบโบนัสไมล์พิเศษสำหรับสมาชิกที่สะสมไมล์เอกสิทธิ์ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละปีปฏิทิน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 เป็นต้นไป
• New Benefits - Elevated Privileges เพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก อาทิ เคาน์เตอร์เช็กอินพิเศษ Row H05-06 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำหรับสมาชิกบัตรเงิน และบริการ Wi-Fi ฟรีสำหรับสมาชิกทุกสถานภาพบัตร
• New Digital Security - Enhanced Account Access ยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลสมาชิก ด้วยการเปลี่ยนหมายเลขสมาชิกจาก 7 หลักเป็น 10 หลัก รองรับการเติบโตของฐานสมาชิกในอนาคต พร้อมปรับมาตรฐานรหัสผ่าน การยืนยันอีเมล และกำหนดให้สมาชิกแต่ละรายใช้อีเมลที่ไม่ซ้ำกัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป
นอกจากนี้ การบินไทยยังเตรียมต่อยอดความสำเร็จของมาสคอต Junior Sky Explorers ด้วยการจัดทำชุดป้ายห้อยกระเป๋าดีไซน์พิเศษจำนวน 4 แบบ มอบให้สมาชิก Royal Orchid Plus อายุ 2-12 ปี ที่มีสถานภาพบัตรเงิน บัตรทอง และบัตรแพลทินัม พร้อมเตรียมขยายสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเยาวชนเพิ่มเติมในอนาคต
ในโอกาสเปิดตัวบทใหม่ของ Royal Orchid Plus สมาชิกที่ดาวน์โหลด THAI Mobile App ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 จะได้รับโบนัสไมล์จำนวน 330 ไมล์