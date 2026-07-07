ครม.ไฟเขียวคลังกู้ "เวิลด์แบงก์" กว่า 4.67 พันล้านบาทสร้างสะพาน 'สงขลา&เกาะลันตา' คาดเซ็นรับเหมา ส.ค.นี้

ครม.เห็นชอบ "คลัง" กู้ธนาคารโลกก่อสร้าง "สะพานเชื่อมเกาะลันตา และสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา" วงเงินกว่า 4.67 พันล้านบาท ด้าน ทช.เผยประมูลจบแล้ว พร้อมลงนาม คาดใน ส.ค. 69 นี้
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 7 ก.ค. 2569 มีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ กู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนา (International Bank for Reconstruction and Development: IBRD) วงเงินรวมทั้งสิ้น 140.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 4,550 ล้านบาท) และอนุมัติให้กระทรวงการคลังรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลก โดย IBRD วงเงินรวมทั้งสิ้น 4.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 129.30 ล้านบาท)
พร้อมกับเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ (Loan Agreement) ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่า (Grant Agreement) และเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะลันตากลาง-ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาฯ) และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา-อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาฯ) และเห็นชอบในการระบุให้ใช้อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเงื่อนไขทั่วไป (General Conditions) ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 และเอกสารเงื่อนไขมาตรฐาน (Standard Conditions) ฉบับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างสัญญาเงินกู้และร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่า มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) จัดทำคำรับรองทางกฎหมาย (Legal Opinion) สำหรับสัญญาเงินกู้โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาฯ และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาฯ ในโอกาสแรก ภายหลังจากที่ได้มีการลงนามในสัญญาเงินกู้ดังกล่าวแล้ว มอบหมายให้กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมประมง ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ถูกระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน (Project Administration Manual: PAM) ร่างสัญญาเงินกู้ ร่างข้อตกลง รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่า กฎข้อบังคับต่างๆ ของธนาคารโลก และเอกสารแนบท้ายสัญญาที่เกี่ยวข้องของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาฯ และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาฯ รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
สำหรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา (อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา-อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ) ระยะทาง 7 กม. วงเงิน 4,841 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง 4,700 ล้านบาท และค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง 141 ล้านบาท และโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา (ตำบลเกาะกลาง-เกาะลันตาน้อยจังหวัดกระบี่) ระยะทาง 2,240 เมตร วงเงิน 1,854 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้าง1,800 ล้านบาท และค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง 54 ล้านบาท
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ค่าก่อสร้างของทั้ง 2 โครงการ ใช้เงินกู้ ธนาคารโลก (World Bank) นัดส่วน 70% และเงินงบประมาณ 30% ซึ่ง ทช.ดำเนินการประกวดราคาแบบนานาชาติเสร็จเรยบร้อยแล้ว ซึ่งหลัง ครม.เห็นชอบ ทางกระทรวงการคลังดำเนินการขั้นตอนการกู้เงินกับธนาคารโลก เมื่อเรียบร้อยจึงจะแจ้งมายังกระทรวงคมนาคม และ ทช.เพื่อดำเนินการลงนามสัญญากับผู้รับจ้างต่อไป ซึ่งคาดว่าจะภายในเดือนส.ค. 2569 เพื่อเริ่มการก่อสร้างภายในปี 2569 เช่นกัน