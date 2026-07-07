TrueOnline Home Next ร่วมจุดประกายเวที Mister Global Thailand 2026 เฟ้นหา ‘True Gentlemen’

เมื่อ Smart Living ก้าวข้ามขอบเขตของเทคโนโลยีภายในบ้าน สู่การเป็นพลังที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพของคนรุ่นใหม่...TrueOnline Home Next ร่วม Empower บนเวที Mister Global Thailand 2026 Presented by TrueOnline Home Next เปิดฉากรอบการแข่งขันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Show Your Essence & Show Your Skill Challenge” เพื่อค้นหาหนุ่มสมาร์ทผู้คว้าสิทธิ์ Fast Track เข้าสู่รอบ 20 คนสุดท้ายในคืนตัดสินวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 พร้อมประกาศ 10 ‘Friends of True’ ที่จะมาทำหน้าที่เป็นครีเอเตอร์และ KOL เจนใหม่ ถ่ายทอดเสน่ห์ของผลิตภัณฑ์และบริการทรูผ่านคอนเทนต์หลากมิติ ทั้งภาษาถิ่น และไลฟ์สไตล์ที่เชื่อมโยงกับ Gen Z อย่างแท้จริง ตอกย้ำความเชื่อของทรูว่า “บ้านอัจฉริยะ” คือจุดเริ่มต้นของการบ่มเพาะตัวตน ความสามารถ และแรงบันดาลใจ ก่อนส่งต่อศักยภาพสู่เวทีโลก
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรูเชื่อว่าเทคโนโลยีที่ดีที่สุดต้องปลดล็อกศักยภาพ สร้างโอกาส และขับเคลื่อนสังคม การได้ร่วมสนับสนุนเวที Mister Global Thailand 2026 Presented by TrueOnline Home Next ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจในการค้นหา ‘True Gentleman’ สุภาพบุรุษยุคใหม่ที่ไม่ได้โดดเด่นเพียงบุคลิกภาพภายนอก แต่ต้องมีเสน่ห์จากตัวตน มีความสามารถรอบด้าน จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจพร้อมเชื่อมโยงผู้คนอย่างแท้จริง เพราะในโลกยุคใหม่ สุภาพบุรุษที่มีคุณค่า คือผู้ที่เข้าใจผู้คน และดึงศักยภาพของตนเองส่งต่อเรื่องราวเชิงบวกให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ผ่านบทพิสูจน์ในรอบ “Show Your Essence & Show Your Skill Challenge” จึงเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าประกวดทั้ง 30 คนได้โชว์ สกิล ความเป็นตัวตนในทุกมิติ นำเสนอมุมมองอย่างสร้างสรรค์ว่าเทคโนโลยี AI ในบ้าน ช่วยดูแลชีวิต และมอบการเชื่อมต่อที่มีความหมาย ผ่านนวัตกรรมหลากหลายของ True AI Hub อาทิ เอมี่ (Ami) ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ช่วยควบคุมบ้านและตอบคำถามทั่วไปที่สั่งงานได้ด้วยเสียงภาษาไทย AI CCTV กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ และกล่อง TrueID TV Gen3 กล่องทีวี AI อัจฉริยะความคมชัดระดับ 4K HDR ตอกย้ำบทบาทของ TrueOnline Home Next ในการนำเทคโนโลยีมาเชื่อมต่อกับชีวิตจริง ยกระดับบ้านให้เป็นพื้นที่ที่สะดวก ปลอดภัย เข้าใจทุกความต้องการ และเป็นจุดเริ่มต้นของการปลดล็อกศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้พร้อมก้าวออกไปสร้างแรงบันดาลใจในวงกว้าง”
นอกจากนี้ ทรูยังได้ประกาศรายชื่อ 10 ผู้เข้าประกวดที่ได้รับตำแหน่ง ‘Friends of True’ ได้แก่ MRGT02 ปัน – ณัฐชนน พูลสวัสดิ์, MRGT04 เก่ง – กิตติพิชญ์ ชนะชัยเสถียร, MRGT06 โอม – อัครพิสิษฐ์ อมรวุฒิกุล, MRGT08 คิงซิน – ชินพงศ์ ทิพย์ลม, MRGT12 นนท์ – นนทวัฒน์ สมเนตร, MRGT13 ราชา – ราชัน รุ่งไพรพนา, MRGT16 ต้นไม้ – นพชัย เทโพชิ, MRGT18 หมีพู – ฐิติชดา นวลสอาด, MRGT19 ฌานต์ – อนาวินทร์ กิตติธรอัศวรัฐ และ MRGT21 ฟอร์ม – จีรพัฒน์ อุณหะ โดยทั้ง 10 คนได้รับของรางวัลพิเศษ Smart Living จาก TrueOnline Home Next พร้อมโอกาสร่วมงานกับทรูในฐานะ KOL รุ่นใหม่ เพื่อถ่ายทอดสินค้าและบริการของทรูผ่านคอนเทนต์ที่สะท้อนบุคลิก มุมมอง และเสน่ห์เฉพาะตัวของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นคลิปโปรโมตภาษาถิ่น ตลอดจนรูปแบบการสื่อสารอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์
ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ ค่ำคืนที่ “โอกาส” จะเปลี่ยนชีวิต New Global, New Chance ใคร…จะเป็น Mister Global Thailand 2026 Presented by TrueOnline Home Next รอบ Final Competition ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2569 เวลา 19.30 น. ณ MCC HALL ชั้น 4 The Mall Lifestore งามวงศ์วาน