SOLYNA Residence ผนึกรัฐ–เอกชน ส่งมอบน้ำสะอาดกว่า 900 ครัวเรือน สานต่อการพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่

โซลีน่า เรสซิเดนท์ กระบี่ (SOLYNA Residence Krabi) นำโดย นางสาวณชญาดา ฉัตรพิชาภร Project Concept & Head of Marketing เดินหน้าสานต่อพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภายใต้โครงการ "น้ำสะอาดเพื่อชุมชน" โดยร่วมกับ นายเอกพงศ์ โชคทัยวิทัศน์ ประธานหอการค้ากระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และ พล.ต.ต.สุขเกษม นครวิลัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ ส่งมอบน้ำดื่มสะอาดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 900 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของชุมชนในจังหวัดกระบี่
นางสาวณชญาดา ฉัตรพิชาภร กล่าวว่า ภายใต้แนวคิด "From Nature To Everyone." SOLYNA Residence มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขภาวะ และการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่า "การแบ่งปันในวันนี้ คือรากฐานของสังคมที่เข้มแข็งในวันข้างหน้า" และทุกความร่วมมือ แม้เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ ก็สามารถเติบโตเป็นพลังสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้กับจังหวัดกระบี่
กิจกรรมในครั้งนี้ สะท้อนถึงความร่วมมืออันเข้มแข็งระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม พร้อมส่งต่อความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมไปสู่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดย SOLYNA Residence เชื่อมั่นว่า การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ไม่ได้หมายถึงเพียงการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการเติบโตเคียงข้างผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน