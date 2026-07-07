เปิดให้บริการแล้ว! “EVEANDBOY Cafe” แห่งแรกของโลก ที่ PLATINUM POP ชั้น M

คุณสุรชัย โชติจุฬางกูร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคุณปัญจพร โชติจุฬางกูร กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี กับคุณหิรัญ ตันมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณปริญญา วะนะศุข รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีฟแอนด์บอย จำกัด ในโอกาส EVEANDBOY แฟลกชิพสโตร์โฉมใหม่ เปิดให้บริการ “EVEANDBOY Cafe” แห่งแรกของโลก โดยภายในงานมีคุณธงชัย ตันติสาธิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมงานด้วย ณ บริเวณชั้น M ศูนย์การค้าแพลทินัม ป๊อป
โดย EVEANDBOY สาขา PLATINUM POP จัดเป็น แฟล็กชิปสโตร์โฉมใหม่ ที่เปิดให้บริการ “EVEANDBOY Cafe” แห่งแรกของโลก บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 507 ตร.ม. รวมสินค้าความงามกว่า 1,000 แบรนด์ มากกว่า 100,000 รายการจากทั่วโลกไว้ในที่เดียว พร้อมยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งสู่ Community Space สำหรับสายบิวตี้ ผสาน Lifestyle Cafe พบกับ EVEANDBOY Café x NOSE TEA ครีเอทเมนู ซิกเนเจอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะสาขานี้เท่านั้น ตอกย้ำการเป็น No.1 Thailand’s Beauty Destination เปิดให้บริการแล้ววันนี้ ณ บริเวณชั้น M ศูนย์การค้าแพลทินัม ป๊อป