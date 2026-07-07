ผู้ถือหุ้น BCPG ไฟเขียวขายหุ้น 2 โรงไฟฟ้าในสหรัฐฯ

ผู้ถือหุ้น BCPG เห็นชอบขายหุ้นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 2 แห่งในสหรัฐฯ ได้รับเงินสดประมาณ 354 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อใช้เสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน รองรับการเติบโตระยะยาว
วันนี้ (7 กรกฎาคม 2569) บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายรวี บุญสินสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 2 แห่งในรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ
นายรวี บุญสินสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการ Hamilton Holdings II, LLC (“Hamilton”) ซึ่งถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 2 แห่ง ได้แก่ โครงการ Hamilton Liberty และโครงการ Hamilton Patriot ในรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา รวมกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 426 เมกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่ากิจการรวม 575 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 18,754 ล้านบาท โดยเป็นการจำหน่ายหุ้นร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่นทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขสิทธิบังคับเข้าร่วมขายหุ้น (Drag-along Rights)
การทำธุรกรรมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินสดประมาณ 354 ล้านเหรียญสหรัฐ และเมื่อรวมกับเงินปันผลที่ได้รับจากโครงการดังกล่าวแล้วอีกประมาณ 72 ล้านเหรียญสหรัฐ จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินสดจากการลงทุนรวมคิดเป็น 1.6 เท่า ของเงินลงทุนที่เคยลงทุนไว้ โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับไปเสริมความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงิน เพิ่มสภาพคล่อง และเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารเงินทุน เพื่อรองรับการลงทุนตามยุทธศาสตร์ในธุรกิจพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทฯ ในอนาคต
“ภายหลังจากการจำหน่ายหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงมีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาอีกจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ Carroll County Energy LLC (CCE) และ South Field Energy LLC (SFE) รวมกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น 431 เมกะวัตต์ ซึ่งยังคงสนับสนุนความมั่นคงของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป” นายรวีกล่าว