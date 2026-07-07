การบินไทย เผยสอบปม”ลูกเรือขนเฮโรอีน”ยังไม่เสร็จ ยันยึดตามระเบียบ ยังไม่กระทบเที่ยวบินออสเตรเลีย

การบินไทย เผยสอบวินัยกรณี”แอร์”ถูกจับที่ออสเตรเลียยังไม่เสร็จ ย้ำเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ยืนยันบริษัทปฎิบัติการตรวจสอบลูกเรือ ตามมาตรฐาน กพท. เผยทางการออสเตรเลียไม่ให้แอร์พบบุคคลภายนอก
นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของ การบินไทยถูกทางการประเทศออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดประเภทเฮโรอีน ว่า ขณะนี้ในส่วนของบริษัทฯ ยังอยู่ในการสอบสวนข้อเท้จจริง- สอบสวนทางวินัยซึ่งทั้งหมดยังไม่แล้วเสร็จ โดยข้อมูลที่ออกมาเป็นข่าวนั้น มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกวัน จึงยังไม่สามารถสรุปผลได้ในขณะนี้
ทั้งนี้ ในส่วนของกระบวนการสอบสวนของทางการออสเตรเลีย การบินไทยไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวน และไม่ได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทย เนื่องจากเป็นอำนาจการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ออสเตรเลีย อีกทั้งเขาก็ไม่อนุญาตให้พนักงานที่ถูกควบคุมติดต่อกับบุคคลภายนอก
ยืนยันว่า การถือหรือขนส่งสิ่งของใดๆ ก็ตามเพื่อการพาณิชย์ (Commercial) ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง" หากพบว่ามีความผิดจริงจะดำเนินการลงโทษตามกฎระเบียบขั้นเด็ดขาด โดยการบินไทยมีข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารและกำชับพนักงานมาโดยตลอดว่าสิ่งใดสามารถทำได้และไม่สามารถทำได้ หากพบว่ามีการกระทำผิด บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบโดยไม่มีข้อยกเว้น
เมื่อถูกถามถึงผลกระทบด้านธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นขององค์กร นายชาย ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของบุคคล ไม่ใช่ปัญหาในระดับองค์กร เนื่องจากการบินไทยมีมาตรการกำกับดูแลและข้อบังคับที่ชัดเจน พร้อมสื่อสารให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หากบุคคลใดกระทำผิดก็ต้องได้รับโทษตามระเบียบของบริษัท
นอกจากนี้ การบินไทยได้เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน ลูกเรือ โดยนำมาตรการที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT ประกาศใช้ มาถอดเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร และสั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ทุกสายการบินต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้สายการบินมีการสื่อสารและเน้นย้ำเรื่องความถูกต้องกับพนักงานอยู่ตลอดเวลา
ผู้สื่อข่าวถามว่า เหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หรือเที่ยวบินออสเตรเลียหรือไม่ นายชาย ยืนยันว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล ไม่ส่งผลกระทบต่อยอดการจองตั๋วเครื่องบิน (Booking) หรือความเชื่อมั่นของผู้โดยสาร และไม่กระทบต่อการให้บริการเที่ยวบินของการบินไทยในเส้นทางประเทศออสเตรเลีย โดยทุกเที่ยวบินยังคงให้บริการตามปกติ และจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการแจ้งเตือน หรือ มาตรการเพิ่มเติมจากทางการออสเตรเลียแต่อย่างใด