EBC Financial Group และภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ต่ออายุความร่วมมือด้านการศึกษาเศรษฐศาสตร์สู่สาธารณชน ความร่วมมือระยะ 3 ปี มุ่งขยายการเข้าถึงงานวิจัยเศรษฐศาสตร์ผ่านซีรีส์เว็บบินาร์ What Economists Really Do
(ลอนดอน, 29 มิถุนายน 2569) — EBC Financial Group ("EBC") ประกาศต่ออายุความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เป็นระยะเวลาอีกสามปี สานต่อพันธกิจร่วมในการนำองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และงานวิจัยระดับแนวหน้าออกสู่สาธารณชนในวงกว้างทั่วโลก
ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ EBC จะให้การสนับสนุนซีรีส์เว็บบินาร์ What Economists Really Do ของภาควิชาปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิจัย ศิษย์เก่า และสาธารณชนได้รับประโยชน์จากงานวิจัยเศรษฐศาสตร์ระดับโลกอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ประเด็นสำคัญและข้อค้นพบที่น่าสนใจจากแต่ละเว็บบินาร์จะถูกนำมาพัฒนาเป็นวิดีโอสั้นสำหรับช่องทางโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ผู้ชมออนไลน์สามารถเข้าถึงแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ได้อย่างสะดวกและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
นับตั้งแต่เริ่มต้นความร่วมมือ ซีรีส์เว็บบินาร์ What Economists Really Do ในฉบับที่ EBC ให้การสนับสนุนได้พาผู้ชมสำรวจประเด็นเศรษฐกิจระดับโลกที่ทรงความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ ได้แก่ นโยบายภาษีและความโปร่งใสทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเสริมสร้างความรู้ทางการเงิน โดยแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมชมสดเฉลี่ยประมาณ 200 คน และยอดชมสะสมจากบันทึกการถ่ายทอดทั้งหมดสูงกว่า 3,600 ครั้ง ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเนื้อหาของเว็บบินาร์ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง แม้หลังจากการถ่ายทอดสดจะสิ้นสุดลงแล้ว
ความร่วมมือนี้ตั้งอยู่บนพันธกิจร่วมที่ชัดเจน นั่นคือการทำให้องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เข้าถึงได้สำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงิน การกำกับดูแล หรือการพัฒนาเศรษฐกิจโลก ขณะเดียวกัน ยังเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสาธารณชนอย่างมีวิจารณญาณต่อประเด็นที่กำลังหล่อหลอมอนาคตของโลก
ในมิติของการมีส่วนร่วมกับสังคม ความร่วมมือดังกล่าวช่วยให้งานวิจัยเชิงวิชาการของภาควิชาก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยสู่วงสนทนาที่กว้างขึ้น สอดคล้องกับพันธกิจหลักของภาควิชาในการเชื่อมโยงการศึกษากับสังคม
ความคิดริเริ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจด้าน CSR ของ EBC ที่มุ่งขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษาและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในระยะยาว ด้วยการเชื่อมโยงความเป็นเลิศทางวิชาการเข้ากับการประยุกต์ใช้ในโลกความเป็นจริง EBC ยังคงเดินหน้าสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาเศรษฐศาสตร์และการมีส่วนร่วมของสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง
"ในยุคที่เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง การเข้าถึงความรู้ทางการเงินที่เชื่อถือได้จึงไม่ใช่สิทธิพิเศษ หากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด สะท้อนพันธกิจของ EBC ในการเสริมพลังให้แก่ผู้คนด้วยองค์ความรู้และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ควบคู่ไปกับการบ่มเพาะบุคลากรรุ่นใหม่ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนระบบการเงินแห่งอนาคต" Christopher Stiegeler, Executive Director, EBC Financial Group (Cayman) Limited กล่าวไว้
Stiegeler กล่าวเพิ่มเติมว่า "นอกเหนือจากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด EBC ยังคงขับเคลื่อนการศึกษาด้านการเงินสู่คนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย ความร่วมมือเชิงวิชาการ และบันทึกความเข้าใจร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก ทั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติอิสระแห่งเม็กซิโก (UNAM) มหาวิทยาลัยนานาชาติอูลานบาตาร์ (IUU) สถาบันเทคโนโลยีมอนเตร์เรย์ (Tecnológico de Monterrey) Escuela Bancaria y Comercial และมหาวิทยาลัยอิสระแห่งบูการามังกา (UNAB) พร้อมกันนี้ ทีมงานของเรายังอยู่ระหว่างการสำรวจความร่วมมือใหม่กับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพิ่มเติมในหลายภูมิภาคทั่วโลก"
ศาสตราจารย์ Johannes Abeler หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด กล่าวว่า "การมีส่วนร่วมกับสาธารณชนและการศึกษาคือแก่นแท้ของพันธกิจภาควิชา ผ่านซีรีส์ What Economists Really Do เรามุ่งแสดงให้เห็นว่าเศรษฐศาสตร์สามารถสนับสนุนการกำหนดนโยบายที่ดีขึ้น และเสริมสร้างความเข้าใจต่อประเด็นที่กำลังหล่อหลอมโลกได้อย่างไร เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อความร่วมมือกับ EBC Financial Group ซึ่งการสนับสนุนของ EBC ช่วยให้เราขยายการเข้าถึงองค์ความรู้เศรษฐศาสตร์และส่งต่อกิจกรรมทางการศึกษาไปยังผู้ชมกลุ่มใหม่ทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
ในสามปีข้างหน้า ความร่วมมือนี้จะยังคงทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างงานวิจัยเชิงวิชาการกับสาธารณชนในวงกว้าง เพื่อให้องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ยังคงเข้าถึงได้ มีความหมาย พร้อมสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนและมีความหมายต่อสาธารณชนในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านความเสี่ยง
การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) บนมาร์จิ้นมีความเสี่ยงสูง และอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกราย ผลขาดทุนอาจเกินกว่าเงินลงทุนเริ่มต้น ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต กรุณาพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่านอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดและภาควิชาเศรษฐศาสตร์มิได้รับรองหรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการเชิงพาณิชย์ใด ๆ ของ EBC Financial Group ความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนเท่านั้น
เกี่ยวกับ EBC Financial Group
EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้นในกรุงลอนดอน เป็นแบรนด์การเงินระดับโลกที่ได้รับการยอมรับในด้านความเชี่ยวชาญด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการบริหารสินทรัพย์ ผ่านบริษัทในเครือที่ได้รับการกำกับดูแลในเขตอำนาจทางการเงินชั้นนำ ทั้งในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หมู่เกาะเคย์แมน มอริเชียส และภูมิภาคอื่น ๆ EBC เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนมืออาชีพ และนักลงทุนสถาบันสามารถเข้าถึงตลาดการเงินโลกและโอกาสการซื้อขายในสินทรัพย์หลากหลายประเภท ทั้งสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ CFDs และอื่น ๆ
ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนในกว่า 100 ประเทศ EBC ได้รับการยอมรับในระดับอุตสาหกรรมผ่านรางวัลอันทรงเกียรติ อาทิ Best Trading Platform และ Most Trusted Broker รวมถึงรางวัลจาก World Finance อีกหลายประเภท ด้วยสถานะการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งและพันธกิจด้านความโปร่งใส EBC จึงได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนทุกกลุ่มทั่วโลก สำหรับโซลูชันการซื้อขายที่ปลอดภัยและยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
บริษัทในเครือของ EBC ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเขตอำนาจของตนเอง ดังนี้ EBC Financial Group (UK) Limited กำกับดูแลโดย Financial Conduct Authority (FCA) แห่งสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Cayman) Limited กำกับดูแลโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd กำกับดูแลโดย Australian Securities and Investments Commission (ASIC) และ EBC Financial (MU) Ltd ได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดย Financial Services Commission Mauritius (FSC)
แกนหลักของ EBC คือทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปีในสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลก ผ่านการรับมือกับวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญตั้งแต่ Plaza Accord วิกฤตค่าเงินฟรังก์สวิสปี 2558 ไปจนถึงความผันผวนของตลาดในช่วงการระบาดของโควิด-19 องค์กรของเราดำเนินงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ การให้เกียรติ และการปกป้องสินทรัพย์ของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าทุกความสัมพันธ์กับนักลงทุนได้รับการดูแลด้วยความรับผิดชอบสูงสุด
EBC เป็นพันธมิตรแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ FC Barcelona และยังคงขับเคลื่อนความร่วมมือที่สร้างคุณค่าต่อสังคม ผ่านโครงการของ UN Foundation's United to Beat Malaria ภาควิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และพันธมิตรในการพัฒนาด้านสุขภาพโลก เศรษฐศาสตร์ การศึกษา และความยั่งยืน
https://www.ebc.com/