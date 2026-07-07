DIPROM เปิดประตูสู่ตลาดโลก! เดินหน้าสร้างโอกาสทางธุรกิจ เชื่อมผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดต่างประเทศในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 มหกรรมแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมไทยสู่ตลาดโลกในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 มหกรรมแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 มหกรรมแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2569 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) โดยกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมไทยตามนโยบายรัฐบาล มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก ผ่านการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่เกษตรกรต้นน้ำ ผู้ผลิตกลางน้ำไปจนถึงผู้ทำการตลาดปลายน้ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปของไทยอย่างยั่งยืน
โครงการดังกล่าวมุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ OTOP ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อาหารแปรรูป และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การตลาด มาตรฐานสินค้าและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงเตรียมความพร้อมสู่ตลาดสากล ผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ในระยะแรก ได้ดำเนินการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและพฤติกรรมผู้ซื้อในประเทศเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย เพื่อค้นหาโอกาสทางการค้าและการส่งออกสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าเกษตรแปรรูปของไทย
พร้อมกันนี้ ได้จัดหลักสูตรอบรมเบื้องต้นการด้านการส่งออกและการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ อาทิ มาตรฐานสากล การคำนวณต้นทุนและราคา กลยุทธ์ธุรกิจ AI และ MarTech การวิเคราะห์ตลาด และการประเมินโอกาสทางธุรกิจ รวมระยะเวลา 2 วัน
จากนั้นได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจำนวนไม่น้อยกว่า 25 กิจการ จากผู้สมัครทั้งหมด 50 กิจการ เข้าสู่การอบรมเชิงลึกและฝึกปฎิบัติการ ผ่านหลักสูตรด้านการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ การคำนวณโครงสร้างต้นทุนและราคาส่งออก การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก และการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อรองรับการขยายตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังได้รับโอกาสนำเสนอแผนธุรกิจ (Business Pitching) ต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการค้า นักลงทุน และผู้ทรงคุณวุฒิ
อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ คือ การนำผู้ประกอบการเข้าทดสอบตลาดเชิงพาณิชย์ภายในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 มหกรรมแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26–30 พฤษภาคม 2569 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้จัดแสดงสินค้า พบปะผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ และเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) จำนวนผู้เข้าร่วมการเจรจาธุรกิจ Business Matching1,094 ราย ประมาณการมูลค่าการเจรจาธุรกิจ 106,535,513 บาท
สำหรับตัวอย่างความสำเร็จ (Success Case) ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บริษัท ไนซ์เบทเตอร์ จำกัด ซึ่งได้รับให้เป็นสถานประกอบการที่มีความพร้อมด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ บริษัท สหศิริโปรดักส์ จำกัด ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ซื้อและคู่ค้าสูงสุด และบริษัท ทูอาร์ ไบโอ โปรดักส์ จำกัด ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าคาดการณ์จากการเจรจาธุรกิจได้สูงสุด
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมไทย อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสทางการค้า และผลักดันสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปของไทยให้ก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน อันจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว