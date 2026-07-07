ช.การช่าง เข้าถวายสักการะพระศพและวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระรูป "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา"

เมื่อ 1 ก.ค.69 กลุ่มบริษัท ช.การช่าง นำโดย นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เข้าถวายสักการะพระศพและวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ช.การช่าง ขอน้อมนำพระปณิธานอันทรงคุณค่าเป็นแนวทางในการดำเนินงาน พร้อมมุ่งมั่นสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมสืบไป