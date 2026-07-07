ก.อุตฯ แจงปมฝนตกซัดขยะโฟมทะลักเข้าหมู่บ้าน สาวลึกพบต้นทางลักลอบส่งจาก รง.ผลิตตู้เย็น

ก.อุตฯ สอบปมเศษโฟมไหลทะลักกำแพงพังที่บ่อวิน พบเป็นจุดแยกขยะ ไม่เข้าข่ายโรงงาน แต่ต้นทางลักลอบส่งจากโรงงานผลิตตู้เย็นในระยอง สั่งเร่งเอาผิดตามกฎหมาย
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากกรณีที่ตนได้สั่งการให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งตรวจสอบกรณีฝนตกหนักที่ตำบลบ่อวิน ก่อให้เกิดขยะเศษโฟมไหลทะลักเข้าสู่กำแพงหมู่บ้านบุญรักษาวิว 2 หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จนล้มพังกระทบบ้านเรือนประชาชนเสียหาย ล่าสุดได้รับรายงานว่า สถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่โล่งไม่มีอาคาร มีการถมดินสูง ใช้เป็นลานคัดแยกขยะ ดำเนินงานโดยบริษัท ฟาง ซาง เซอร์คูลาร์ อีโคโนมี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งรับจ้างคัดแยกของเสียจำพวกโครงตู้เย็นและฝาตู้เย็น มีการใช้แรงงานคน ประมาณ 10 คน ในการคัดแยก โดยไม่มีเครื่องจักร จึงไม่เข้าข่ายองค์ประกอบของการเป็นโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535
ในส่วนของเสียที่เมื่อฝนหนักและไหลรวมมากระทบรั้วกำแพงหมู่บ้านของประชาชนจนได้รับความเสียหาย ตรวจสอบพบว่าเป็นโครงตู้เย็น 2,351 ตู้ และฝาตู้เย็น 20,002 ชิ้น ที่ถูกนำออกมาจากโรงงานต้นทาง ชื่อบริษัท ไมเดีย อินเทลลิเจนท์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 8 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ประกอบกิจการผลิตตู้เย็น และอะไหล่ ชิ้นส่วนประกอบ ถูกนำออกมาตั้งแต่ช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2569 ซึ่งกรณีนี้ถือว่าโรงงานต้นทางในจังหวัดระยองได้ลักลอบนำของเสียออก โดยไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566
ดังนั้น ขั้นตอนดำเนินการทางกฎหมาย คือ สำนักอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีจะเร่งดำเนินการทำหนังสือประสานไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เพื่อให้เข้าตรวจสอบโรงงานต้นทางคือบริษัท ไมเดีย อินเทลลิเจนท์ แมนูแฟคเจอริ่ง และดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
ในส่วนสถานการณ์หมู่บ้านบุญรักษาวิลล์ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว โดย อบต.บ่อวิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ได้ร่วมกัน บิ๊กคลีนนิ่ง ฟื้นฟู และเคลียร์ขยะออกจากพื้นที่เรียบร้อย
ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก (ศวภ.ตอ.) จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุตรวจสอบเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากของเสียดังกล่าว โดยได้เก็บตัวอย่างดินและเศษวัสดุที่ไหลเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบหาสิ่งปนเปื้อน ค่าความเป็นกรด-ด่าง และโลหะหนัก เพื่อช่วยเฝ้าระวังให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติม