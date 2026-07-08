โครงการนำสายไฟฟ้าลงดินกับบทบาทของท่อร้อยสายไฟ HDPE ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ปัจจุบันการก้าวเข้าสู่การเป็นมหานครอัจฉริยะ ทำให้หลายโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินเลือกใช้ “ท่อ HDPE ร้อยสายไฟ” เป็นวัสดุสำคัญในการปกป้องสายไฟฟ้าและสายสื่อสารใต้ดิน เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคมีความปลอดภัย เป็นระเบียบ และรองรับการขยายตัวของเมืองในระยะยาว
เป้าหมายของรัฐบาลต้องการการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลและการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Hub) สิ่งที่สำคัญในการพัฒนาไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ต้องมีความพร้อมทั้งความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงาน โครงข่ายไฟฟ้าที่มั่นคง ไร้รอยต่อ และปลอดภัยจากการรบกวนภายนอก คือปัจจัยสนับสนุนหลักในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก เช่น ดาต้าเซนเตอร์ (Data Center) และนิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
ประเทศไทยต้องแก้ปัญหาในทางวิศวกรรมและการจัดการความเสี่ยง สายไฟระบบเปิดบนดิน ซึ่งถือเป็นระบบที่มีความเปราะบางสูงมากต่อปัจจัยแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ ทั้งจากภัยธรรมชาติ พายุฤดูร้อน อุบัติเหตุทางรถยนต์เฉี่ยวชนเสาไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งการลัดวงจรที่เกิดจากสัตว์และสิ่งมีชีวิต ไม่ใช่เรื่องของความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่เป็นภารกิจระดับชาติเพื่อความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ภาพจำของเสาไฟฟ้าที่หนาแน่นไปด้วยสายไฟแรงสูง สายไฟแรงต่ำ และสายสื่อสารที่พันกันอย่างรุงรังในเขตเมืองใหญ่ ไม่เพียงแต่สร้างทัศนียภาพและทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสมัยใหม่จำเป็นต้องอาศัยวัสดุที่มีความน่าเชื่อถือสูง โดยผู้ผลิตชั้นนำอย่าง เพชรสยาม พีอี ไพ้พ์ ได้พัฒนาระบบท่อพีอี ท่อประปา HDPE และท่อร้อยสายไฟสำหรับรองรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ทั่วประเทศ
ทำโครงการนำสายไฟฟ้าลงดิน เลือกใช้ “ท่อร้อยสายไฟ HDPE”
แผนยุทธศาสตร์นำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน (Underground Cable Project) ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถือเป็นหนึ่งในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ยกระดับความปลอดภัย และเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ระบบสาธารณูปโภคของประเทศไทย
การเปลี่ยนระบบจ่ายไฟฟ้าจากสายเปลือยแรงสูงบนเสาไฟฟ้าลงสู่โครงข่ายใต้ดิน ไม่เพียงแต่ช่วยให้ทัศนียภาพของเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ หรือภูเก็ต ดูสวยงามเป็นระเบียบตามมาตรฐานสากลเท่านั้น แต่ยังช่วยลดอุบัติเหตุร้ายแรงจากภัยธรรมชาติ พายุฤดูร้อน และปัญหาต้นไม้ล้มทับสายไฟได้อย่างเด็ดขาด
อย่างไรก็ตาม การนำสายไฟฟ้าแรงดันสูง (High-Voltage Cables) และสายสัญญาณไฟเบอร์ออปติก (Fiber Optic Cables) ที่มีความอ่อนไหวสูงลงไปฝังไว้ใต้ผิวจราจรที่มีการทรุดตัวและมีแรงกดทับมหาศาล จำเป็นต้องมีระบบป้องกันเชิงกล (Mechanical Protection) ที่มีความแข็งแกร่งและเชื่อถือได้ขั้นสูงสุด เพื่อปกป้องสายเคเบิลราคาแพงเหล่านี้ไม่ให้ได้รับความเสียหาย
สิ่งนี้ทำให้นวัตกรรมท่อ HDPE ร้อยสายไฟสำหรับงานไฟฟ้าและสื่อสารใต้ดิน หรือท่อโพลีเอทิลีนคาดส้ม กลายเป็นอุปกรณ์วิศวกรรมชิ้นสำคัญที่ขาดไม่ได้ในทุกไซต์งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดิน
คุณสมบัติของท่อร้อยสายไฟ HDPE สำหรับงานใต้ดิน
ท่อพีอีมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใต้ผิวจราจรในพื้นที่ที่รองรับน้ำหนักกดทับและแรงสั่นสะเทือนสม่ำเสมอจากรถบรรทุก รถบัส และพาหนะขนาดใหญ่ ท่อร้อยสายไฟที่ผลิตจากพลาสติก HDPE มีโครงสร้างที่ทนต่อแรงกดกระแทกภายนอกได้สูงมาก
พลาสติกมีความเหนียวพิเศษ ไม่ยุบตัวหรือบิดเบี้ยวจนไปกดทับสายเคเบิลด้านใน และมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าตามธรรมชาติ อีกทั้งมีความต้านทานต่อสารเคมี กรด-ด่างในชั้นดิน รวมถึงป้องกันการซึมผ่านของน้ำและความชื้นได้ ทำให้มีความปลอดภัยสูง
ท่อร้อยสายไฟ HDPE มีพื้นผิวที่เหนียวและทนทาน อีกทั้งไม่มีกลิ่นดึงดูดสัตว์แทะ ทำให้ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันทางกายภาพได้อย่างยอดเยี่ยม และผนังภายในของท่อร้อยสายไฟ HDPE มีความเรียบลื่นสูง ไม่ทำให้เปลือกฉนวนภายนอกของสายไฟเกิดรอยขูดขีด และง่ายต่อการติดตั้ง
การติดตั้งโดยการเจาะท่อแนวราบโดยไม่ต้องเปิดหน้าดิน (HDD)
ท่อ HDPE ในงานวางสายไฟใต้ดินกลางเมือง สามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีการเจาะฝังท่อแนวราบ (Horizontal Directional Drilling: HDD) ซึ่งเป็นการใช้หัวเจาะนำทางใต้ดินแล้วทำการดึงท่อผ่านอุโมงค์ขนาดเล็กใต้ผิวถนน โดยไม่จำเป็นต้องขุดเปิดหน้าดินเป็นแนวยาว
ท่อพีอีสามารถทนแรงลากจูงของเครื่องจักรกลหนักผ่านชั้นดินเหนียวได้อย่างปลอดภัย ช่วยลดผลกระทบต่อการจราจรบนท้องถนนได้ดี
มาตรฐานวิศวกรรมภายใต้ข้อกำหนดของการไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง (MEA) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ท่อร้อยสายไฟพีอีได้ผ่านการทดสอบทางวิศวกรรมอย่างเข้มงวด เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์ เนื่องจากมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่เหนือกว่าพลาสติกทั่วไป
เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงดันสูงระดับหลายหมื่นโวลต์ต้องลงไปอยู่ใต้ดินลึกร่วมกับสายสัญญาณไฟเบอร์ออปติกที่มีความละเอียดอ่อน จึงมีการทดสอบและพิสูจน์ด้านความปลอดภัยเป็นที่ประจักษ์แล้ว
คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่สำคัญ• คุณสมบัติการเป็นฉนวนไฟฟ้าชั้นเลิศ: เม็ดพลาสติกพีอีที่มีความบริสุทธิ์ จะมีความต้านทานไฟฟ้าสูงมาก ช่วยป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหลออกจากสายหลักลงสู่ชั้นดินได้ดี ถึงแม้ในกรณีที่เปลือกหุ้มสายไฟชั้นในเกิดความเสียหายทางกายภาพ
• ความทนทานต่ออุณหภูมิสะสม: ท่อพีอีมีคุณสมบัติทนอุณหภูมิได้ -20 ถึง 80 องศาเซลเซียส สายไฟฟ้าแรงสูงในระหว่างการจ่ายกระแสไฟเต็มพิกัดจะเกิดความร้อนสะสมภายในเส้นสายค่อนข้างสูง ผนังท่อพีอีเกรดมาตรฐานทางวิศวกรรมสามารถทนต่ออุณหภูมิใช้งานต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี โดยเนื้อพลาสติกจะไม่เกิดการอ่อนตัว บิดเบี้ยว หรือกรอบแตกจากความร้อนสะสมยาวนานนับสิบปี
• การระบุประเภทท่อไฟฟ้า: ท่อสำหรับงานร้อยสายไฟจะถูกระบุด้วยแถบสีส้มอย่างชัดเจน ส่วนท่อระบบน้ำจะระบุด้วยแถบสีฟ้าอย่างชัดเจนตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อให้ช่างและวิศวกรในอนาคตสามารถจำแนกประเภทของท่อใต้ดินได้อย่างถูกต้องเมื่อมีการขุดเจาะหรือซ่อมบำรุงระบบอื่นในบริเวณใกล้เคียง ป้องกันอุบัติเหตุจากการเจาะโดนสายไฟแรงสูง
ข้อมูลที่ควรตรวจสอบก่อนเลือกท่อ HDPE ร้อยสายไฟ
ก่อนเลือกท่อ HDPE ร้อยสายไฟสำหรับโครงการนำสายไฟฟ้าลงดิน ควรตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคให้เหมาะกับลักษณะงานจริง เช่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนาผนังท่อ ชั้นคุณภาพวัตถุดิบ ความสามารถในการรับแรงกดทับ ความเหมาะสมกับงานฝังดินหรืองาน HDD สีแถบระบุประเภทท่อ และมาตรฐานการผลิตที่เกี่ยวข้อง เพราะปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อความปลอดภัย การร้อยสาย การซ่อมบำรุง และอายุการใช้งานของระบบใต้ดินโดยตรง
ในโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ นอกจากท่อร้อยสายไฟแล้ว ยังต้องออกแบบระบบน้ำควบคู่กันไปด้วย เช่น ระบบประปา ระบบส่งน้ำ และท่อน้ำใต้ดิน ซึ่งสามารถเลือกใช้ท่อพีอีและท่อประปา HDPE สำหรับงานโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะกับแรงดัน ขนาดท่อ และสภาพพื้นที่ของแต่ละโครงการ
การเลือกผู้ผลิตที่มีความเข้าใจงานโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งงานท่อประปา HDPE งานท่อพีอี และงานท่อ HDPE ร้อยสายไฟ จะช่วยให้ผู้ออกแบบและผู้รับเหมาสามารถพิจารณาสเปกสินค้าได้ครบถ้วนมากขึ้น ทั้งด้านการติดตั้ง การทดสอบ และการส่งมอบสินค้าให้เหมาะกับแผนงานของโครงการ
การลดต้นทุนทางอ้อมและผลกระทบต่อสังคม (Social Cost)
การบริหารจัดการเมือง เรื่องการคมนาคมเป็นปัญหาที่ประชาชนไม่ยอมรับ การปิดถนนเพื่อขุดเปิดหน้าดินวางระบบสาธารณูปโภคใจกลางเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ หรือภูเก็ต ถือเป็นฝันร้ายของทั้งประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้า เนื่องจากสร้างปัญหาการจราจรติดขัด มลพิษทางเสียง ฝุ่นควัน และการสูญเสียรายได้ในเชิงพาณิชย์
มูลค่าความเสียหายเหล่านี้ในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่า "ต้นทุนทางสังคม"
การใช้ท่อพีอีร่วมกับการติดตั้งโดยการเจาะท่อแนวราบโดยไม่ต้องเปิดหน้าดิน (HDD) เป็นนวัตกรรมที่เข้ามาแก้ปัญหานี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ การที่สามารถลากท่อร้อยสายไฟผ่านใต้ดินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้โดยไม่ต้องตัดผิวจราจรด้านบน ทำให้ลดปัญหาด้านการสัญจร ช่วยให้การคมนาคมในเมืองใหญ่ยังคงขับเคลื่อนต่อไปได้ตามปกติในระหว่างการก่อสร้าง
ผู้รับเหมาสามารถเร่งเวลาการส่งมอบงานได้เร็วขึ้น และลดความเสี่ยงที่จะถูกปรับจากการทำงานล่าช้าหรือการทำผิวจราจรเสียหาย
การคัดเลือกผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน
โครงการนำสายไฟฟ้าลงดินเป็นโครงการระยะยาวที่ต้องลงทุนสูง โดยมุ่งหวังผลลัพธ์การใช้งานที่ยาวนานกว่า 50 ปีตามคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกพีอี ดังนั้น ความสำคัญของการเลือกใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานเพียงจุดเดียว อาจนำมาซึ่งความเสียหายและการสูญเสียเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าทั้งเขตเมือง
การคัดเลือกผู้ผลิตและจัดจำหน่ายที่น่าเชื่อถือจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดย เพชรสยาม พีอี ไพ้พ์ เป็นผู้ผลิตท่อพีอี ท่อประปา HDPE และท่อ HDPE ร้อยสายไฟสำหรับงานโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคสำหรับงานโครงการ
• โรงงานผู้ผลิตในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
• กระบวนการควบคุมคุณภาพ (QC) ตั้งแต่การคัดเลือกเม็ดพลาสติกคอมพาวด์เกรดสูง
• มีใบรับรองการทดสอบผลิตภัณฑ์จากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากล
• ความสามารถในการส่งมอบท่อขนาดใหญ่พิเศษรวมถึงอุปกรณ์ข้อต่อที่ครบครัน
บทสรุป
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบไฟฟ้าใต้ดินของเมืองไทยจะมีความปลอดภัยสูงสุด มั่นคง และพร้อมรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน การเลือกใช้ท่อร้อยสายไฟ HDPE ที่ได้มาตรฐานจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่ที่ไม่อาจมองข้ามได้