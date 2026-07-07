ส.เหล็กทรงยาวฯ หนุนมติ กมอ. ยันไม่ส่งผลเหล็กขาดแคลนดันราคาพุ่ง

สมาคมเหล็กทรงยาวด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า สนับสนุนมติ กมอ.-อรรถวิชช์ -สมาคมวิศวกรโครงสร้างฯ ยันไม่ส่งผลให้เกิดเหล็กขาดแคลนดันราคาพุ่งขึ้นแน่นอน เหตุกลุ่มโรงงาน EAF และโรงรีด BO billet ในไทยมีกำลังผลิตมากกว่าความต้องการถึง 3 เท่า
นายธีรยุทธ เลิศศิรรังสรรค์ กรรมการ สมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า เปิดเผยว่า จากมติของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตเหล็กอุตสาหกรรม หรือ กมอ.ที่มีมติจำกัดกรรมวิธีการทำเหล็กแท่งที่ใช้ทำเหล็กข้ออ้อยให้ทำได้เฉพาะวิธีเตาเบสิกออกซิเจน (BO) หรือวิธีเตาอาร์กไฟฟ้า (EF) ซึ่งไม่สามารถหลอมจากเตาหลอมประเภท IF (Induction Furnace) หรือเตาหลอมโลหะด้วยการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าเพื่อมาใช้เป็นส่วนประกอบสร้างเสา หรือคานของตึกสูง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะ
ทางสมาคมฯ อยากจะชี้แจงข้อเท็จจริงใน 3 ประเด็น ดังนี้ มติ กมอ.ไม่เป็นการกีดกันทางการค้า แต่เป็นการสร้างแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ในเชิงคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งเป็นหน้าที่และอำนาจโดยตรงของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และกระทรวงอุตสาหกรรม โดย สมอ.ต้อง "คัดกรองสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตราย" ต่อชีวิตและทรัพย์สินของสาธารณชน (เหล็กโครงสร้าง ที่คุมคุณภาพ จะมีสารเจือปนไม่ได้ เพราะนั่นคือความเสี่ยงต่อนิรภัยอาคาร), กระบวนการร่างแก้ไขมาตรฐานเหล็กที่เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะอาจจะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง สมอ.และกระทรวงอุตสาหกรรมมีความกังวลว่าจะถูกฟ้องร้องนั้น ทางสมาคมฯ มองว่ารัฐมีหน้าที่บนหลักนิติธรรมเป็นการดำเนินงานที่ชอบด้วยกฎหมาย มีความโปร่งใส และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองผลประโยชน์สาธารณะโดยไม่ได้เลือกปฏิบัติ
เอกสารระดับภูมิภาคอย่าง "SEAISI AISC ออก Joint Statement Phase out IF" เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า "ทั้งอาเซียนกำลังทำสิ่งเดียวกัน" มาตรการของไทยจึงเป็นการทำหน้าที่ตามมาตรฐานภูมิภาค ไม่ใช่การกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือกฎหมาย ที่จะนำไปสู่การฟ้องร้องแล้วรัฐจะแพ้ได้เลย
ส่วนที่กังวลว่าการแก้ไขร่างมาตรฐานเหล็กฉบับใหม่จะเอื้อประโยชน์กลุ่มผู้ประกอบการเหล็กที่ใช้เตาหลอมประเภท EAF(Electric Arc Furnace) จะผูกขาดและฉวยโอกาสขึ้นราคาเหล็กเส้นนั้น ทางสมาคมฯ ขอชี้แจงว่าเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากกำลังการผลิตมากกว่าความต้องการใช้เหล็กถึง 3 เท่า และโรงรีดด้วย Import Billet มากกว่า 3 เท่า ทุกวันนี้โรงงาน EAF ส่วนใหญ่ทำตารางการผลิตแค่ช่วงกลางคืน (Off-Peak) เท่านั้น หากตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้นกลุ่ม EAF ยังมีกำลังการผลิตเหลือเฟือ ไม่มีทางเกิดภาวะ "เหล็กขาดตลาดจนราคาพุ่ง"
ทางสมาคมฯ เห็นด้วยกับนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ และสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยที่เสนอแนะว่าถึงเวลาที่ต้องยกระดับมาตรฐานการผลิตเหล็กของไทย เพื่อความปลอดภัยของชีวิตประชาชน