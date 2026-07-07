King Eggs จับมือ Advance Vending ขายไข่ไก่ผ่านตู้กด 10,000 จุดใน 3 ปี

บริษัท คิงส์เอ้กส์(ประเทศไทย) จำกัด จับมือ Advance Vending ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เดินเกมรุกธุรกิจเกษตรยุคใหม่ เปิดโมเดล “Farm to Table” ผ่าน ”King Eggs Vending Machine” ยกระดับการจำหน่ายไข่ไก่สดด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เชื่อมต่อผู้บริโภคกับฟาร์มโดยตรง ลดขั้นตอนจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ต้องการทั้ง “ความสด สะดวก สบาย”
พร้อมประกาศแผนขยาย King Eggs Vending Machine ครอบคลุมคอนโด ชุมชน และออฟฟิศทั่วกรุงเทพฯ ตั้งเป้า 100 ตู้แรก ก่อนเดินหน้าสู่ 10,000 ตู้ทั่วประเทศ ภายใน 3 ปี ข้างหน้า ชูจุดแข็งด้านระบบควบคุมคุณภาพแบบ End-to-End ตั้งแต่ IoT ภายในฟาร์ม ระบบขนส่งควบคุมอุณหภูมิ ไปจนถึงระบบตู้จำหน่ายอัตโนมัติที่รักษาความสดอย่างต่อเนื่อง พร้อมระบบสมาชิก สะสมแต้ม โปรโมชั่น และการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคแบบเรียลไทม์
นอกจากนี้ King Eggs ยังเอาใจลูกค้าด้วย “โปรเปิดตู้ไข่ไก่ฟองละ 1 บาท” เป็นระยะเวลา 15 วัน เริ่มวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ไข่ไก่พรีเมียมที่เน้น “สด ปลอดภัย มีมาตรฐาน และเข้าถึงง่าย” ส่งตรงจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน สะท้อนวิสัยทัศน์ใหม่ของธุรกิจเกษตรไทย ที่ไม่ได้ขายเพียงสินค้า แต่กำลังสร้างแบรนด์และความเชื่อมั่นระยะยาวให้กับผู้บริโภคยุคดิจิทัลด้วยการใช้นวัตกรรมนำเกษตร
นายชาณุวัฒณ์ สิวะโมกข์ ประธานบริษัท คิงส์เอ้กส์(ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของฟาร์มไข่ไก่ King Eggs เปิดเผยว่า “จุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้บริษัทตัดสินใจลงทุนในธุรกิจ Vending Machine อย่างจริงจัง มาจากเสียงตอบรับของผู้บริโภคที่ชื่นชอบคุณภาพไข่ของ King Eggs และกลับมาซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันกลับไม่รู้ว่าสินค้านั้นมาจากแบรนด์ใด เนื่องจากระบบการขายไข่แบบเดิมต้องผ่านคนกลางหลายทอด”
บริษัทจึงมองเห็นโอกาสในการเชื่อมต่อกับผู้บริโภคโดยตรง และเชื่อว่า Vending Machine คือคำตอบของการส่งมอบทั้งคุณภาพสินค้าและตัวตนของแบรนด์ไปถึงมือผู้บริโภคอย่างแท้จริง วันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปมาก ทุกคนต้องการความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงสินค้าได้ตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็อยากรู้ว่าอาหารที่บริโภคมาจากไหน ปลอดภัยหรือไม่ เราจึงมองว่า Vending Machine ไม่ใช่แค่ตู้ขายสินค้า แต่คือแพลตฟอร์มใหม่ของสินค้าเกษตรไทย ที่ช่วยย่นระยะทางระหว่างฟาร์มกับผู้บริโภค ทำให้สินค้าไปถึงมือได้เร็วขึ้น สดขึ้น และโปร่งใสมากขึ้น
สำหรับโมเดล Farm to Table ของ King Eggs นั้น บริษัทได้ลดขั้นตอนการกระจายสินค้าแบบเดิมที่ต้องผ่านทั้งโรงคัด คนกลาง ตลาด และร้านค้า โดยเปลี่ยนเป็นระบบที่ไข่ออกจากฟาร์ม เข้าสู่ระบบขนส่งควบคุมอุณหภูมิ และกระจายตรงเข้าสู่ตู้จำหน่ายอัตโนมัติทันที เพื่อรักษาคุณภาพและความสดให้ใกล้เคียงกับคำว่า “สดจากฟาร์ม” มากที่สุด โดยเราจะจำหน่ายไข่ไก่เป็นแบบแพค 2 ฟองราคา 17 บาท,6 ฟอง ราคา 48 บาทและ 10 ฟอง ราคา 79 บาท และจะจัดแคมเปญ “โปรเปิดตู้ไข่ไก่ฟองละ 1 บาท” เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสชิมไข่ไก่สดๆจากฟาร์มแบบไม่เหมือนใคร
แม้ปัจจุบันรายได้จากช่องทาง Vending Machine จะยังไม่ใช่รายได้หลักของบริษัท แต่ King Eggs มองช่องทางนี้ในฐานะ “เครื่องมือสร้างแบรนด์” มากกว่าการเพิ่มยอดขาย โดยบริษัทเริ่มติดตั้งตู้ King Eggs Vending Machine จำนวน 100 ตู้ในพื้นที่คอนโดและชุมชนทั่วกรุงเทพฯ และวางเป้าหมายระยะยาวในการขยายสู่ 10,000 ตู้ภายใน 3 ปี พร้อมคาดหวังให้ธุรกิจ Vending Machine เติบโตคิดเป็นประมาณ 10% ของรายได้บริษัทในช่วงเริ่มต้น เราไม่ได้ลงทุนแค่จำนวนตู้ แต่ลงทุนในระบบหลังบ้านทั้งหมด ทั้งระบบควบคุมคุณภาพ ระบบรีฟิลสินค้า ระบบตรวจสอบสต็อก และประสบการณ์ผู้บริโภค เพราะเราเชื่อว่าความยั่งยืนของธุรกิจนี้ อยู่ที่มาตรฐานและความเชื่อมั่นระยะยาว
ในด้านเทคโนโลยี บริษัทนำระบบ IoT เข้ามาช่วยบริหารจัดการฟาร์มและตู้จำหน่ายอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ตั้งแต่การควบคุมสภาพแวดล้อมในฟาร์ม อุณหภูมิระหว่างขนส่ง ไปจนถึงระบบติดตามสถานะเครื่องและปริมาณสินค้าในแต่ละตู้ ทำให้สามารถวางแผนเติมสินค้า ดูแลคุณภาพ และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงนำข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาสินค้า โปรโมชั่น และโลเคชันให้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับมาตรฐาน GMP และ HACCP ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การเลี้ยง การคัดแยก การบรรจุ การขนส่ง ไปจนถึงการจัดจำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่า ไข่ทุกฟองที่ได้รับนั้นสะอาด สดใหม่ ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จริง
ทั้งนี้ เหตุผลที่เราเลือก Advance Vending เพราะเรามองว่าการทำ Farm to Table ผ่านตู้ Vending ไม่ใช่แค่เรื่องของการตั้งตู้ขายสินค้า แต่เป็นเรื่องของ ‘ระบบ’ และ ‘ความเข้าใจสินค้าเกษตร’ ซึ่ง Advance Vending มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านตู้จำหน่ายอัตโนมัติ รวมถึงระบบหลังบ้านที่ตอบโจทย์สินค้าประเภท Fresh Product ได้จริง และสามารถออกแบบระบบที่รองรับการขายสินค้าเกษตรสดได้อย่างครบวงจร เราจึงมองว่า Advance Vending ไม่ใช่แค่ Supplier แต่เป็น Business Partner ที่จะช่วยกันผลักดันโมเดลนี้ให้เกิดขึ้นจริง และขยายไปสู่อนาคตของสินค้าเกษตรไทยครับ สำหรับผู้ที่สนใจติดตั้งตู้ King Eggs Vending Machine หรือร่วมเป็นพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ผ่านช่องทางของ King Eggs และ Advance Vending ได้โดยตรง
ดร.วิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาและผู้ผลิตตู้ Advance Vending กล่าวถึงความร่วมมือกับ King Eggs ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับภาคการเกษตรไทยให้เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยมองว่า “ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ” จะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องขายสินค้าอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็น Smart Retail Platform ที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคแบบไร้รอยต่อ “ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนทุกอุตสาหกรรม รวมถึงภาคเกษตรด้วยเช่นกัน วันนี้ผู้บริโภคไม่ได้มองแค่เรื่องราคา แต่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความสะอาด ความสด และที่มาของสินค้า ตู้ Vending จึงเข้ามาตอบโจทย์ทั้งในมุมของความสะดวกและความโปร่งใส ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ขณะเดียวกันเจ้าของแบรนด์ก็สามารถสื่อสารตัวตนและมาตรฐานของสินค้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง ระบบของ Advance Vending ถูกพัฒนาให้รองรับการจำหน่ายสินค้าเกษตรสดโดยเฉพาะ ทั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบตรวจสอบสถานะเครื่องแบบเรียลไทม์ ระบบจัดการสต็อก รวมถึงระบบสมาชิกและโปรโมชั่นผ่านหน้าตู้ เพื่อช่วยให้แบรนด์สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและบริหารจัดการสินค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้น เราเชื่อว่าอนาคตของค้าปลีกจะเป็นการผสานระหว่าง AI, IoT และ Data เข้ากับธุรกิจอาหารและเกษตร ซึ่ง King Eggs ถือเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนในการนำเทคโนโลยีมาสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค และเราเองก็ต้องขอขอบคุณทาง King Eggs ที่ไว้วางใจให้ Advance Vending เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโมเดล Farm to Table ผ่าน Vending Machine ในครั้งนี้ เราเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการเกษตรไทยในการก้าวเข้าสู่ยุค Smart Farming และ Smart Retail อย่างเต็มรูปแบบ”