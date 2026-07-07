AWS รุกเครือข่ายตู้น้ำดื่มอัจฉริยะ

ผู้จัดการรายวัน 360 - แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส รุกตลาด Smart City เปิดตัวตู้น้ำดื่มอัจฉริยะ Advance Vending RO ชูนวัตกรรมบริหารจัดการออนไลน์ พร้อมเปิดรับดีลเลอร์ทั่วประเทศ"
บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AWS ผู้นำด้านเทคโนโลยี Vending Machine แบบครบวงจร และผู้พัฒนาไอทีโซลูชันที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ประกาศยกระดับการจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยการเปิดตัว “ตู้น้ำดื่มอัจฉริยะ เทคโนโลยีการกรองขั้นสูง Advance Vending RO”นวัตกรรมตู้น้ำดื่มที่ผสานเทคโนโลยีการกรองประสิทธิภาพสูงเข้ากับระบบบริหารจัดการอัจฉริยะ (Smart Management)ออนไลน์แบบ Real-Time
โดยมุ่งตอบโจทย์หน่วยงานภาครัฐ (B2G) และภาคเอกชน (B2B) ภายใต้แนวคิด “ตู้น้ำรักษ์โลก” เพื่อความยั่งยืน ยกระดับมาตรฐานการให้บริการน้ำดื่มของประเทศ รองรับการใช้งานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรขนาดใหญ่
บริษัทฯ ได้ประกาศแผนขยายธุรกิจเชิงรุก โดยตั้งเป้าสร้างเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายและพันธมิตรทางธุรกิจให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ มุ่งขยายฐานลูกค้าในกลุ่มเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ นิคมอุตสาหกรรม และโครงการอสังหาริมทรัพย์ พร้อมวางเป้าหมายขยายเครือข่ายดีลเลอร์กว่า 100 รายภายในปี 2570 และผลักดันการติดตั้งตู้น้ำดื่มอัจฉริยะ 10,000 ตู้ทั่วประเทศภายใน 3 ปี เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยตั้งเป้าให้ธุรกิจ Smart Vending เติบโตเฉลี่ย 30–50% ต่อปี พร้อมขยายช่องทางการจัดจำหน่าย และการเพิ่มศักยภาพการให้บริการหลังการขายทั่วประเทศ