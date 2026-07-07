“เซ็นทรัลพัฒนา” ผนึก “มิตซูบิชิ” รุกมิกซ์ยูสหมื่นล.กลางสยามสแควร์ ปั้น Youth Culture เทียบ “ฮาราจูกุ”

ผู้จัดการรายวัน 360 – เซ็นทรัลพัฒนา เปิดตัว “มิตซูบิชิ เอสเตท” พันธมิตรร่วมทุนบิ๊กโปรเจคต์ “เซ็นทรัล เซ็นทรัล” กลางสยามสแควร์ มูลค่า 1.1 หมื่นล้านบาท พร้อมกับมี 25hours Hotel แบรนด์โรงแรมระดับโลกเลือกกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งใน 13 เมืองทั่วโลก
นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ทุกมหานครระดับโลกต่างมีย่านที่เป็นศูนย์กลางคนรุ่นใหม่และความคิดสร้างสรรค์ สำหรับกรุงเทพฯ เราเชื่อว่าสยามสแควร์คือพื้นที่แห่งนั้น ซึ่งตลอดกว่า 6 ทศวรรษได้หล่อหลอมวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ให้ผู้คนหลายรุ่นได้กล้าคิด กล้าแสดงออก วันนี้เรามุ่งมั่นที่จะร่วมยกระดับสยามสแควร์ให้ก้าวเป็นศูนย์กลาง Youth Culture ของโลก เป็นพื้นที่ที่คนรุ่นใหม่ นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ และผู้คนจากทั่วโลกเลือกมาใช้ชีวิต ทำงาน ท่องเที่ยว และเติบโตไปด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาสยามสแควร์ให้เป็นพื้นที่ที่สร้างคุณค่าให้แก่สังคมมาโดยตลอด
CenTRal cENtrAL จะเป็นอีกก้าวสำคัญของวิสัยทัศน์ในการยกระดับกรุงเทพฯ สู่มหานครระดับโลก โดยเรากำลังก้าวข้ามขีดจำกัดของการพัฒนาโครงการจากพื้นที่รีเทล สู่พื้นที่แห่งการใช้ชีวิต แรงบันดาลใจ และการสร้างวัฒนธรรมใหม่ของเมือง ภายใต้แนวคิด Young. Bold. Global.
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โครงการนี้เป็น Next-Gen Mixed-Use ที่ทุกองค์ประกอบถูกออกแบบให้มีความโดดเด่นหนึ่งเดียวในไทย มีมูลค่ากว่า 11,000 ล้านบาท ซึ่งจะเปิดให้บริการส่วนศูนย์การค้าในไตรมาส 2 ปี 2570 ประกอบด้วย Cutting-Edge Retail พื้นที่ที่สร้างเทรนด์ใหม่และเปิดโอกาสในการร่วมมือกับแบรนด์รวมถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่, Future-Ready Workplace พื้นที่ทำงานแห่งอนาคตที่ดึงดูดผู้มีความสามารถจากทั่วโลก และ 25hours Hotel แบรนด์โรงแรมระดับโลกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละเมือง ซึ่งเลือกกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในเพียง 13 เมืองทั่วโลก
“โครงการนี้ยังสะท้อนความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง เซ็นทรัลพัฒนา และมิตซูบิชิ เอสเตท หนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาเมืองของญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษโดยเราทั้งสองบริษัทมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต สร้างพื้นที่ที่เชื่อมโยงผู้คน ธุรกิจ และชุมชน ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” นายชนวัฒน์ กล่าว
มร. มิซาโนริ อิวาเซ Senior Executive Officer บริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา มิตซูบิชิ เอสเตท มุ่งมั่นพัฒนาเมืองด้วยวิสัยทัศน์ระยะยาว แนวคิดการพัฒนาเมืองแบบบูรณาการ และความร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ตลอดประวัติศาสตร์กว่า 100 ปีของเรา เราเชื่อมาโดยตลอดว่า เมืองที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นจากพื้นที่ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน
การได้ร่วมมือกับเซ็นทรัลพัฒนาในการพัฒนาโครงการ CenTRal cENtrAL ซึ่งสะท้อนปรัชญาร่วมกันด้านการพัฒนาเมืองและความมุ่งมั่นในการสร้างพื้นที่ที่ผู้คน ภาคธุรกิจ และชุมชน สามารถเติบโตไปด้วยกัน เราเชื่อมั่นว่า กรุงเทพมหานครคือหนึ่งในเมืองที่มีศักยภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ขณะที่สยามสแควร์ก็เป็นพื้นที่ที่มีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางของพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ของเมือง ความร่วมมือในการพัฒนาโครงการในครั้งนี้ เราหวังว่าจะได้นำความเชี่ยวชาญระดับโลกด้านการพัฒนาเมืองของ มิตซูบิชิ เอสเตท มาร่วมขับเคลื่อนอนาคตของย่านแห่งนี้ พร้อมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับกรุงเทพมหานครและคนรุ่นต่อไป
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา Chief Marketing Officer บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เมืองระดับโลกมีศูนย์กลาง Youth Culture ที่แข็งแกร่ง เช่น Harajuku ญี่ปุ่น, Seongsu เกาหลีใต้, Tsim Sha Tsui ฮ่องกง และ Shoreditch กรุงลอนดอน เช่นเดียวกับสยามสแควร์ของกรุงเทพฯ เราจึงสร้าง ‘เซ็นทรัล เซ็นทรัล’ เป็น Global Magnet for Young Mindsets ที่ดึงดูดทั้ง Global Young Mindsets, Global Talent และ Global Affluent Travelers”
อีกทั้งเรายังปั้น ‘CEntRal Future Makers’ ขับเคลื่อน New Talent และ Creative Entrepreneurs ให้มาร่วมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ โดยเราตั้งใจออกแบบ Social Public Space กว่า 3,400 ตร.ม. ส่งเสริม Youth Co-Creation สนับสนุนคนรุ่นใหม่และนักศึกษาจากทุกสถาบัน เป็นพื้นที่งาน Art, Performance, Fashion, Music, Sport, Food และ Emerging Cultures ใหม่ๆ และที่นี่จะเชื่อมต่อกับย่านราชประสงค์และเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งเป็น Global Flagship Destination เพื่อสร้าง Network of Districts ที่แข็งแกร่งของกรุงเทพฯ
นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์ Head of Leasing บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “สยามสแควร์เป็นจุดกำเนิดของเทรนด์ใหม่ๆ มาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษ เป็นพื้นที่ที่ Local Brands หลายแบรนด์เติบโตสู่การเป็นแบรนด์ระดับประเทศ และเป็นเวทีสำคัญที่ Global Brands เลือกในการสร้างการรับรู้และเชื่อมต่อกับผู้บริโภคไทย ผู้คนที่มาสยามสแควร์ไม่ได้มองหาเพียงสินค้า แต่กำลังมองหาแรงบันดาลใจ ค้นพบสิ่งใหม่ และสัมผัสเทรนด์ล่าสุดก่อนใคร”
ด้วยเหตุนี้ สยามสแควร์จึงเป็นหนึ่งในทำเลยุทธศาสตร์ที่แบรนด์ชั้นนำทั่วโลกให้ความสำคัญ เพราะที่นี่หมายถึงโอกาสในการสร้างอิทธิพลต่อผู้บริโภคและกำหนดทิศทางของตลาดได้ เราจึงจะสร้างปรากฏการณ์ที่ไม่เคยทำมาก่อนเป็น ‘First Ever’ ให้สยามสแควร์อีกครั้งกับ First Time in Thailand, First Test in Market และ First Concept in Asia ด้วย Cutting-Edge Retail ที่จะเป็น Emerging Brands Platform แห่งแรกของกรุงเทพฯ รวมแบรนด์และประสบการณ์ใหม่ๆ จากทั่วเอเชียและ ทั่วโลกรวมกว่า 300 แบรนด์ เป็นที่ Commerce & Culture Overlap เราต้องการให้ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของเทรนด์ใหม่ รองรับ Pop-Up Culture สร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง
ในส่วนร้านอาหารจะรวม Food Culture ใหม่ๆ จากทั่วโลก และร้านดัง Popular Neighbourhood Café จากทั่วกรุงเทพฯ มาไว้ในที่เดียว รวมถึงดึงดูดแบรนด์ Sport & Active Lifestyle และ Hobby & Culture ที่กำลังเป็นกระแสจากทั่วโลก ทำให้ทุกครั้งที่มาที่นี่ได้ประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมเสมอ Fun, Fast, Flexible
นางสาวจุฑาธรรม จิราธิวัฒน์ Head of Business & Design Development บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เราตั้งใจให้ ‘เซ็นทรัล เซ็นทรัล’ เป็นแลนด์มาร์กใหม่และสร้างภาพจำใหม่ของกรุงเทพฯ บนเวทีโลกและเป็น New Bangkok’s Urban Scene ด้วย Public Rooftop Garden จุดชมเมืองที่ผู้คนจากทั่วโลกอยากมาเช็กอินและที่สำคัญการออกแบบสถาปัตยกรรมที่นี่จะต้องมีความโดดเด่นระดับโลก มีคุณค่า มีความหมาย ช่วยยกระดับเมือง เราจึงมองกลับไปที่ DNA ของสยามสแควร์ซึ่งก็คือแฟชั่น และแฟชั่นเริ่มต้นที่ผ้าเสมอ จึงเป็นแรงบันดาลใจสู่คอนเซ็ปต์ ‘Fabric of the Future’ มาตีความให้ร่วมสมัย และมีความแตกต่าง ซึ่งไม่เคยมีใครทำมาก่อน โดยการนำ Fashion Forms ของผ้ามาเป็นภาษาของตึกบน Façade นอกจากนี้ยังผสานสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเข้ากับความทรงจำของพื้นที่อีกด้วย และอีกหนึ่งหัวใจของโครงการคือพื้นที่ ‘Social Theatre’ เป็นเหมือน Public Gathering House ที่ทุกคนมาโชว์พลังสร้างสรรค์และทำกิจกรรมได้หลากหลาย”
สำหรับ ‘CenTRal cENtrAL’ (เซ็นทรัล เซ็นทรัล) เป็น ‘Global Youth Culture Destination’ มีมูลค่าโครงการรวมกว่า 11,000 ล้านบาท โครงการ New-gen Mixed-Use ที่จะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญเติมเต็มสี่แยกปทุมวัน โครงการตั้งอยู่บนที่ดิน 7 ไร่ มีขนาดพื้นที่ 141,000 ตร.ม. (GBA) ประกอบด้วยศูนย์การค้า รองรับได้ประมาณ 300 แบรนด์ เปิด Q2/ปี 2570, อาคารสำนักงาน เปิด Q4/ ปี 2570 และโรงแรม เปิด Q1/ปี 2572
โครงการสะท้อนแนวคิด Young. Bold. Global. ผ่านชื่ออันเป็นเอกลักษณ์ ‘CenTRal cENtrAL’ ที่มี Brand Identity ที่ฉีกกรอบ สื่อถึงความกล้าคิดแบบ Unconventional และการไม่หยุดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ตาม DNA ของเซ็นทรัลพัฒนา ขณะที่แนวคิดสถาปัตยกรรม ‘Fabric of the Future’ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย สะท้อนทั้งการตีความแฟชั่นสู่สถาปัตยกรรม นอกจากนี้ การใช้คำซ้ำที่เป็นเสน่ห์ของการใช้ภาษาไทยที่ตอกย้ำถึงความสำคัญของโลเคชั่น เป็นจุดศูนย์กลาง Youth Culture และศูนย์กลางที่สำคัญของกรุงเทพฯ
. สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ Global Young Mindsets: ที่ความ Young ไม่ได้จำกัดเพียงอายุ แต่คือคนที่กล้าคิด กล้าลอง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้ง artists, creators, entrepreneurs คนรุ่นใหม่ที่กำลังขับเคลื่อน Creator-Led Economy
. Global Talent: กลุ่มคนที่มีความสามารถระดับ Top-tier ของโลก ทั้ง Start-up, Tech, Creative และหลากหลาย Industry
. Global Affluents Travelers: ครั้งแรกในไทยกับ 25hours Hotel แบรนด์โรงแรม Playful Luxury ดังระดับโลกที่มีคาแร็กเตอร์เฉพาะของเมืองนั้นๆ มีเพียง 13 เมืองทั่วโลก พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพและมีกำลังซื้อสูง ช่วยยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กรุงเทพฯ
ในย่านนี้มีมากกว่า 1.2 ล้านคน ครอบคลุมผู้อยู่อาศัย คนทำงาน นักศึกษา และย่านสยามสแควร์ยังมี Creative Art & Sport Communitiesมีนักท่องเที่ยวเยือนกว่า 50 ล้านคนต่อปี โครงการมี Regular Traffic จากอาคารสำนักงาน 12 ชั้น รองรับคนทำงานประมาณ 2,500 คนและ 25hours Hotel มี 349 ห้อง ดึงดูดกลุ่ม Affluent Travelers ที่มีกำลังซื้อสูงจากทั่วโลก ทำเลเชื่อมต่อด้วยระบบขนส่งมวลชน มีอาคารสำนักงาน โรงแรม และสถาบันการศึกษารายล้อม
ส่วนไฮไลท์ของโครงการ เช่น
. ‘Social Theatre’ เสมือนหัวใจโครงการเป็นพื้นที่ Public Gathering Space ใจกลางโครงการ สามารถรองรับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบทั้ง Art, Performance และ Creative Activities ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมาแสดงออกและทดลองไอเดีย ล้อมรอบด้วย Immersive LED Experience ช่วยสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่
. ‘Skyline Theatre’ พื้นที่ลอยฟ้าที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับเมือง ผ่าน Rooftop City View, Public Garden, Café และ Dining Destination ที่เปิดมุมมองสู่สี่แยกปทุมวัน เราต้องการให้พื้นที่แห่งนี้เป็นทั้งจุดพักผ่อน จุดนัดพบ และเป็น Gateway แห่งใหม่ของสยามสแควร์
. ‘The Urban Ground’, ‘Designer Maison’, ‘The Wardrobe’, ‘Passion Field’, ‘Motion Ground’ เป็น ‘Flexible Retail Space’ แรงบันดาลใจจาก Shop House ของสยามสแควร์รองรับ Pop-up Culture และการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ได้อย่างรวดเร็ว ทั้ง Fashion, Lifestyle, Sport, Gadget เปิดโอกาสให้แบรนด์ไทย แบรนด์เกิดใหม่ ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ และแบรนด์จากทั่วเอเชีย ได้ทดลองไอเดียและนำเสนอคอนเซ็ปต์ใหม่อยู่เสมอ
. ร้านอาหารและคาเฟ่คอนเซ็ปต์ใหม่ที่รวมประสบการณ์ Food Culture หลากหลายจากทั่วโลกและรวมร้านดัง Popular Neighbourhood Café จากทั่วกรุงเทพฯ มาไว้ที่นี่ที่เดียว ทั้งโซน ‘Social Haus’ All-Day Dining เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง, ‘Friend Table’ และ ‘Join Joy’ พื้นที่ Dining & Mingling Hub และคาเฟ่ในสวน Rooftop ‘Skyline Theatre