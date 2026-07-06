บุกให้ยับในฉากสุดท้ายของ eFootball Thailand Pro League 2026 ตอกย้ำอีสปอร์ตฟุตบอลไทยสู่แพลตฟอร์มการตลาดเชิงกลยุทธ์

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด คว้าแชมป์ Console และ Mobile สมัยที่ 8 พร้อมสร้างยอดเข้าถึงกว่า 8 ล้านครั้ง และยอดรับชมรวมกว่า 9 ล้านครั้ง
การแข่งขัน eFootball Thailand Pro League 2026 (ETPL 2026) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 5 กรกฎาคม 2026 ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจ การเฉลิมฉลองชัยชนะ และมิตรภาพของวงการอีสปอร์ตฟุตบอลไทย โดยปีนี้ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยังคงตอกย้ำความแข็งแกร่ง ด้วยการคว้าแชมป์ทั้งในประเภท Console และ Mobile จารึกเป็นตำนานประวัติศาสตร์ด้วยการถือครองสถิติยาวถึง 8 สมัย
พิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก นางสาวนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย และ นายเอกพล พลนาวี เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ท่ามกลางการจัดแสง สี เสียงอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้คอนเซปต์การเฉลิมฉลองชัยชนะ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และการเติบโตของอีสปอร์ตฟุตบอลไทยสู่เวทีที่มีศักยภาพทั้งด้านกีฬา ธุรกิจ และการตลาด
นางสาวนิตยา เกิดจันทึก ได้ร่วมให้กำลังใจนักกีฬา พร้อมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของการจัดการแข่งขันในปีนี้ โดยระบุว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนวงการอีสปอร์ตไทยให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้กับเยาวชนไทย และต่อยอดไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในอนาคต
ด้าน นายเอกพล พลนาวี เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักกีฬาอีสปอร์ตมาอย่างต่อเนื่อง โดยมองว่า eFootball Thailand Pro League เป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพ และเป็นอีกหนึ่งกลไกในการสร้างนักกีฬาหน้าใหม่เข้าสู่วงการ นอกจากนี้ การแข่งขันยังช่วยเพิ่มความนิยมในกีฬาฟุตบอลและทำให้สโมสรไทยลีกเป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นฐานแฟนกีฬาที่มีความสำคัญต่อการเติบโตของวงการฟุตบอลไทยในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นช่องทางใหม่ในการสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงผู้สนับสนุนเข้ากับสโมสรไทยลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในมิติของธุรกิจและการตลาด นายอธิวัฒน์ พิสิฏฐพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจอีสปอร์ต บริษัท แพลน บี เปิดเผยว่า การแข่งขัน eFootball Thailand Pro League 2026 ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่น โดยสร้างยอดเข้าถึงมากกว่า 8 ล้านครั้ง และยอดรับชมรวมมากกว่า 9 ล้านครั้งตลอดฤดูกาลแข่งขัน สะท้อนให้เห็นถึงฐานผู้ชมที่แข็งแรง ความต่อเนื่องของคอมมูนิตี้ และศักยภาพของ ETPL ในฐานะแพลตฟอร์มการตลาดที่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้จริง
ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการผสานกลยุทธ์หลัก 3 ด้าน ได้แก่
ความร่วมมือกับสโมสรไทยลีกทั้ง 16 สโมสร ช่วยเชื่อมโลกของอีสปอร์ตเข้ากับฐานแฟนฟุตบอลตัวจริง ทำให้การแข่งขันมีความใกล้ชิดกับผู้ชมมากขึ้น และสร้างความผูกพันระหว่างแฟนบอล สโมสร นักกีฬา และแบรนด์พันธมิตร
การใช้พลังของ KOLs จากวงการเกมและฟุตบอล เพื่อขยายฐานผู้ชมไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ ทั้งเกมเมอร์ แฟนบอล และคนรุ่นใหม่ที่บริโภคคอนเทนต์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นหลัก
การออกแบบคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์แบรนด์พันธมิตร ทำให้ผู้สนับสนุนสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ตรงกลุ่ม ถูกเวลา และอยู่ในบริบทที่ผู้ชมให้ความสนใจจริง
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของปีนี้ คือการที่นักกีฬาหลายคนจากการแข่งขัน eFootball Thailand Pro League 2026 สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน eFootball Open Championship 2026 รอบ World Final ซึ่งเป็นเวทีระดับโลก โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2026 ณ Siam Paragon
การแข่งขันระดับโลกครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันศักยภาพของนักกีฬาไทยและวงการอีสปอร์ตไทยสู่สายตาผู้ชมระดับนานาชาติ อีกทั้งยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางอีสปอร์ตที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาค ความสำเร็จดังกล่าวไม่เพียงสะท้อนถึงคุณภาพของนักกีฬาไทย แต่ยังแสดงให้เห็นว่า ETPL คือระบบนิเวศการแข่งขันที่สามารถพัฒนาเยาวชน สร้างเส้นทางอาชีพ และต่อยอดสู่เวทีระดับโลกได้จริง