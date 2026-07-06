สมาคมวิน EV ทวงถาม "คมนาคม" เร่งแก้แอปฯ ทำผิดกฎหมาย ขอให้เข้มงวดอย่างเท่าเทียม

“สิริพงศ์” ถกสมาคมวิน จยย. EV รับประสาน กทม.เร่งรัดเปิดประชุมการรับลงทะเบียนผู้ขับวิน ย้ำทุกหน่วยงาน ทุกแอปพลิเคชันต้องทำตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
วันนี้ (6 กรกฎาคม 2569) ที่กระทรวงคมนาคม นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้นายสันติ ปฏิภาณรัตน์ นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV รับจ้างสาธารณะ และทีมงาน เข้าพบ เพื่อติดตามทวงถามถึงการแก้ไขปัญหาจักรยานยนต์รับจ้าง (มอเตอร์ไซค์วิน) และการบังคับใช้กฎหมายกับแอปพลิเคชัน โดยมีนายธนชัย สินธุไพร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายคชศักดิ์ ศิริรัตน์มานะวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายปัญญา ชูพานิช รองปลัดกระทรวงคมนาคม และนายปิยะ โยมา รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เข้าร่วม
นายสิริพงศ์เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับข้อเรียกร้องจากสมาคมฯ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาวินเถื่อนในพื้นที่ต่างๆ, การกำหนดอัตราค่าโดยสารของรถจักรยานยนต์สาธารณะ, การบังคับใช้กฎหมายกับคนขับที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องเครื่องแบบของผู้ขับขี่ โดยขอให้เร่งรัดดำเนินคดีกับแอปพลิเคชันและคนขับ เรื่องการสวมชื่อคนขับ และชื่อผู้ลงทะเบียนในระบบเป็นคนละคนกัน อีกทั้งกรณีต่างๆ ที่ทำให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ การทำร้ายร่างกายผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง และกรณีพบเห็นบางแอปพลิเคชันนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาให้เช่าขับ
นายสิริพงศ์กล่าวว่า ขณะนี้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือประสาน กรุงเทพมหานคร (กทม.) แจ้งสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตเตรียมพร้อมเปิดประชุมเพื่อเปิดรับลงทะเบียนผู้ขับวิน ขยายโอกาสและจัดระเบียบเพื่อให้ตอบสนองต่อการให้บริการประชาชน
สำหรับการบังคับใช้กฎหมายกับบริษัทแอปพลิเคชันที่นำรถผิดกฎหมายมาให้บริการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้บังคับใช้กฎหมายแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยที่ผ่าน ขบ.ได้มีการประสานงานกับกระทรวงดีอีมาโดยตลอด และขอยืนยันว่าทุกหน่วยงานและทุกบริษัทแอปพลิเคชันต้องทำตามกฎหมายอย่างเข้มงวด หากพบการกระทำความผิดต้องได้รับบทลงโทษโดยไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่ากรณีใดๆ
ส่วนเรื่องการผ่อนผันให้คนขับที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะและการนำรถผิดกฎหมายมาวิ่งผ่านแพลตฟอร์ม จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 นั้น ปัจจุบัน ขบ.อยู่ระหว่างการออกมาตรการ กำหนดหลักเกณฑ์การตัดแต้มบริษัทแอปพลิเคชัน เช่น กรณีไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ หรือกรณีพฤติการณ์เกิดเหตุรุนแรง เป็นต้น คาดว่าจะเริ่มหลักเกณฑ์การตัดแต้มได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการเพื่อออกหนังสือรับรองต่อไป