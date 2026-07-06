พรุ่งนี้แล้ว! แคมเปญสุดพิเศษ "7.7 EASY PASS"

เพียงใช้บริการทางพิเศษด้วยระบบบัตร Easy Pass ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 จะได้รับเงินคืน 50% ของค่าผ่านทาง บนทางพิเศษทั้ง 8 สายทาง ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
โดยเงินคืนจะได้รับในรูปแบบ เงินสะสมเข้าบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทาง Easy Pass เพื่อใช้เป็นค่าผ่านทางในครั้งถัดไป
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัตร Easy Pass วันนี้ยังสามารถสมัครได้ที่ ศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. หรือ อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อเตรียมรับสิทธิ์ไปด้วยกัน
พรุ่งนี้สมาชิกบัตร Easy Pass เตรียมตัวให้พร้อม แล้วออกเดินทางอย่างคุ้มค่า รับเงินคืน 50% ไปพร้อมกันกับแคมเปญ 7.7 EASY PASS