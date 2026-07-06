ร่วมฉลองครบรอบ 5 ปีของ Simplus ในงาน “Live Young With Simplus” พบ PP Krit พร้อมคอลเลกชันใหม่ Simplus x Monchhichi ครั้งแรก

Simplus เตรียมจัดงาน “Live Young With Simplus” อีเวนต์ฉลองครบรอบ 5 ปีของแบรนด์ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2569 ณ Central Park เปิดให้เข้าร่วมฟรี พร้อมชวนผู้บริโภค แฟนคลับ และคนรุ่นใหม่มาสัมผัสโลกของ Simplus ผ่านความสนุก ไลฟ์สไตล์ การทดลองสินค้า และโมเมนต์ใกล้ชิดกับ PP Krit แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Simplus
ภายใต้แนวคิด “Live Young, Live Beautiful” งานครั้งนี้ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่ของคนรุ่นใหม่ที่อยากเติมสีสันให้วันธรรมดา ตั้งแต่การทดลองใช้งานสินค้าใน lifestyle experience zone การร่วมสนุกกับ interactive game & activity ไปจนถึงการรับของสมนาคุณภายในงาน
อีกหนึ่งความน่าสนใจคือการเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ “Simplus x Monchhichi” ภายใต้สโลแกน “Add some cute, Feel the plus” ที่นำความน่ารักของ Monchhichi มาผสมผสานกับสินค้าของ Simplus เพื่อให้ของใช้ในชีวิตประจำวันมีคาแรกเตอร์ สนุก และน่าสะสมมากขึ้น
นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังจะได้สัมผัส Monchhichi Experience ผ่านมุมถ่ายภาพสุดคิวท์ การปรากฏตัวของมาสคอต และพื้นที่กิจกรรมที่เชื่อมโยงคอลเลกชันใหม่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ขณะที่แฟน ๆ ของ PP Krit จะได้พบกับโมเมนต์พิเศษบนเวที ทั้งการพบปะแฟนคลับ การพูดคุยเกี่ยวกับสินค้า และกิจกรรมที่ช่วยเติมบรรยากาศการฉลองครบรอบ 5 ปีให้คึกคักยิ่งขึ้น
เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปีอย่างต่อเนื่อง Simplus ยังเปิดตัวแคมเปญ “100 Young Stories with Simplus” เชิญชวนผู้บริโภคร่วมแบ่งปันโมเมนต์ “Live Young” ของตัวเองกับผลิตภัณฑ์ Simplus เพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟและของขวัญพิเศษในโอกาสครบรอบ 5 ปี
หลังจบงานเปิดตัว คอลเลกชัน Simplus x Monchhichi จะวางจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการของ Simplus รวมถึงร้านค้าพันธมิตรชั้นนำทั่วประเทศ เช่น Big C, Makro และ Lotus’s โดยสินค้าทุกชิ้นรับประกันอย่างน้อย 1 ปี
ทั้งนี้ งาน “Live Young With Simplus” เปิดให้เข้าร่วมฟรี ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2569 ณ Central Park ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทาง Social Media อย่างเป็นทางการของ Simplus
Facebook: https://www.facebook.com/SimplusTH
Instagram: https://www.instagram.com/simplusappliance/
เพราะสำหรับ Simplus ความพิเศษในชีวิตประจำวัน อาจเริ่มต้นได้จากการ “Live Young” และ “Add some cute” เข้าไปในทุกโมเมนต์ของคุณ