"ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ" ซีอีโอซีพีเอฟ คว้า 3 รางวัล CEO ระดับประเทศและเอเชีย

ด้วยความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับโลก และขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารด้วยความรับผิดชอบ เพื่อมุ่งสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างสมดุล ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยแข็งแกร่งและแข่งขันได้ในตลาดโลก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำ ไม่หยุดนิ่งในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ พร้อมให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน ทั้งผู้บริโภค พันธมิตร คู่ค้า เกษตรกร สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นในปรัชญา “3 ประโยชน์” ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มองประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร เป็นแนวปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้การนำของ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ ซึ่งให้ความสำคัญกับการบริหารงานที่ต้องปรับตัวเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในยุคที่โลกเต็มไปด้วยความผันผวนทั้งด้านเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ เพื่อไปสู่เป้าหมายการรักษาสมดุลของธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การยอมรับในระดับภูมิภาค สะท้อนผ่านรางวัลโดดเด่นจากเวทีต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ล่าสุด นิตยสาร FinanceAsia สื่อชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มอบรางวัล Best CEO ระดับ Silver ประเทศไทย ขณะที่ Corporate Governance Asia มอบรางวัล Asia"s Best CEO และนิตยสาร Business+ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2026 ประเภทอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงบทบาทการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ด้วยการบริหารงานที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม ความยั่งยืน และธรรมาภิบาล ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางอาหารและการสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมถึงนำแนวคิด Sustainovation หรือนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน มาใช้พัฒนาอาหารให้ดีขึ้นในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตที่ได้มาตรฐาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไปจนถึงการส่งมอบอาหารคุณภาพ ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ในทุกมื้ออาหาร
อีกหนึ่งแนวทางสำคัญของซีพีเอฟ คือการเติบโตไปกับเกษตรกรและพันธมิตรคู่ค้าอย่างยั่งยืน ผ่านแนวคิด Partner to Grow โดยซีพีเอฟใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของบริษัท สนับสนุนเกษตรกร ซัพพลายเออร์ และคู่ค้า ในการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับมาตรฐานการผลิต การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ และการดำเนินงานตามแนวทางความยั่งยืน รวมถึงการสร้างตลาดใหม่ผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติ ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทาน และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ร่วมกันในระยะยาว
ความสำเร็จของผู้นำองค์กรยังสะท้อนผ่านการได้รับการยอมรับของซีพีเอฟในระดับภูมิภาค โดยล่าสุด FinanceAsia มอบรางวัล Best Managed Company – Consumer Staples (Gold) ประเทศไทย, Best Managed Company (Bronze) ประเทศไทย และ Best Use of Technology (Silver) ประเทศไทย จากการสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั่วเอเชีย
นอกจากนี้ เวที 16th Asian Excellence Award 2026 และ Sustainable Asia Award 2026 จัดโดย Corporate Governance Asia ยังยกย่องซีพีเอฟด้วยรางวัลด้านองค์กร ได้แก่ Sustainable Asia Award, Best Investor Relations Company และ Best Corporate Communications พร้อมรางวัลระดับบุคคล ได้แก่ Asia"s Best CEO, Asia"s Best CFO (Investor Relations) สำหรับ นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน และ Best Investor Relations Professional สำหรับ นางกอบบุญ ศรีชัย ผู้บริหารสูงสุดสายงานกิจการองค์กรและลงทุนสัมพันธ์
“รางวัลที่ได้รับจากหลายเวที คือความสำเร็จของทีมงานซีพีเอฟทุกคน ที่ทุ่มเทขับเคลื่อนองค์กรด้วยหัวใจเดียวกัน เรามุ่งมั่นส่งมอบคุณค่าอาหารที่ดีทั้งต่อกายและจิตใจ เพื่อส่งมอบความสุขในทุกมื้ออาหารให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลก พร้อมเติบโตไปพร้อมกับพันธมิตร และดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นี่คือเข็มทิศสำคัญที่ทำให้ซีพีเอฟก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีความหมาย” นายประสิทธิ์ กล่าว