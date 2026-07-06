LEPAS Thailand ร่วมสร้างสีสันในงาน Awakening Song Wat 2026 นำ LEPAS L6 ถ่ายทอดนิยามใหม่ของ Premium Mobility ท่ามกลางย่านประวัติศาสตร์ทรงวาด

กรุงเทพฯ – LEPAS Thailand แบรนด์รถยนต์พลังงานใหม่ (New Energy Vehicle: NEV) ระดับพรีเมียมจาก Chery Group ร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรหลักของงาน Awakening Song Wat 2026 เทศกาลแสงไฟและศิลปะดิจิทัลที่กลับมาจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 3–12 กรกฎาคม 2569 ณ ย่านทรงวาด ภายใต้แนวคิด "SON(G)EVITY: The Longevity of Song Wat" ที่สะท้อนการส่งต่อคุณค่าของย่านประวัติศาสตร์จากอดีตสู่อนาคต ผ่านการผสมผสานศิลปะ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมร่วมสมัย
การเข้าร่วมครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของ LEPAS ในฐานะ "Preferred Brand for Elegant Mobility Life" แบรนด์ทางเลือกอันดับหนึ่งแห่งการเดินทางอันสง่างาม ที่มุ่งผสานนวัตกรรม เทคโนโลยีอัจฉริยะ ความปลอดภัย และการออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภครุ่นใหม่ พร้อมร่วมขับเคลื่อนย่านทรงวาดให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ภายในงาน LEPAS Thailand นำ LEPAS L6 รถยนต์เอสยูวีไฟฟ้า 100% ระดับพรีเมียมรุ่นแรกของแบรนด์ที่เตรียมทำตลาดในไทย มาจัดแสดงให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสใกล้ชิด โดดเด่นด้วยงานออกแบบที่สง่างามร่วมสมัย เทคโนโลยีการขับเคลื่อนทันสมัย ระบบช่วยเหลือการขับขี่ และความปลอดภัยครบครัน ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มองหาเอสยูวีระดับพรีเมียมที่สะท้อนตัวตนและไลฟ์สไตล์ ในราคาที่เข้าถึงได้
LEPAS L6 พัฒนาบน Intelligent LEX Platform สถาปัตยกรรมยานยนต์ระดับโลกที่รองรับทั้งระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าและไฮบริด พร้อมแนวคิด Spatial Intelligence ที่สร้างประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ด้วยห้องโดยสารกว้างขวาง พื้นเรียบตลอดคัน และการจัดสรรพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับทุกไลฟ์สไตล์ทั้งการใช้งานประจำวันและการเดินทางกับครอบครัว
ภายในห้องโดยสารยังโดดเด่นด้วยระบบไฟ Ambient Mood Lighting ที่สร้างบรรยากาศอบอุ่นหรูหรา ผสานหลังคาพาโนรามาแบบกระจกบานใหญ่ที่เปิดรับแสงธรรมชาติ เสริมความโปร่งโล่งให้กับดีไซน์มินิมอลลิสต์ที่แผงหน้าปัดบางเชื่อมต่อกับแผงประตูและคอนโซลกลางอย่างลื่นไหล ตกแต่งด้วยวัสดุสังเคราะห์คุณภาพสูงบนเบาะนั่ง (Eco Friendly) ให้สัมผัสนุ่มสบายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านความยั่งยืน LEPAS L6 ในฐานะรถยนต์ไฟฟ้า 100% ไม่ปล่อยไอเสียจากท่อไอเสีย (Zero Tailpipe Emission) ช่วยลดมลพิษทางอากาศระหว่างขับขี่ในเมือง สอดคล้องกับแนวคิดการเดินทางอย่างสง่างามควบคู่ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ Intelligent LEX Platform ที่ LEPAS ใช้พัฒนารถยนต์พลังงานใหม่ทุกรุ่น
Intelligent LEX Platform ยังออกแบบภายใต้แนวคิด Safety First ด้วยโครงสร้างเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง ระบบปกป้องแบตเตอรี่และห้องโดยสารรอบด้าน มีศักยภาพรองรับมาตรฐานความปลอดภัยระดับห้าดาวของ Global NCAP ควบคู่กับสมรรถนะการขับขี่ที่นุ่มนวล มั่นคง และสะดวกสบาย
ด้านงานออกแบบ LEPAS ถ่ายทอดเอกลักษณ์แบรนด์ผ่านปรัชญา Leopard Aesthetics ที่ได้แรงบันดาลใจจากความสง่างาม ความคล่องแคล่ว และพลังของเสือดาว สะท้อนผ่านไฟ Daytime Running Light รูปตัว V กระจังหน้าแรงบันดาลใจจากงานจิวเวลรี่ และไฟท้าย Full-Width Light Bar ที่เสริมบุคลิกเรียบหรู ทันสมัย และโดดเด่นในทุกมุมมอง
การเข้าร่วม Awakening Song Wat 2026 ครั้งนี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ LEPAS ในการเชื่อมโยงนวัตกรรมยานยนต์เข้ากับศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คน ผ่านประสบการณ์การเดินทางที่สง่างาม สะดวกสบาย และเปี่ยมแรงบันดาลใจในทุกเส้นทาง
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