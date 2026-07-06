“คมนาคม”ดัน “สนามบินพิษณุโลก”ประตูบินเมืองรอง บวท.ใช้ระบบ AFIS พร้อมรับเที่ยวบินเพิ่ม

“ภัทรพงศ์”ผลักดัน“สนามบินพิษณุโลก”ประตูบินเมืองรอง เชื่อมท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่าง วิทยุการบินฯ เผยไทยแอร์เอเชีย ,ไทยไลอ้อนแอร์ บริการเฉลี่ย 1,838 เที่ยวบินต่อเดือน นำระบบ AFIS ใช้งานครั้งแรกในไทย
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ได้มอบหมายให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) วางระบบบริหารจราจรทางอากาศ เพื่อรองรับการเติบโตของสนามบินภูมิภาค พร้อมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ตามความเหมาะสมของแต่ละสนามบิน เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการบิน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่าง และขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างไร้รอยต่อ
“รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับจังหวัดเมืองรองให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ โดยจังหวัดพิษณุโลกถือเป็นประตูสู่ภาคเหนือตอนล่าง เชื่อมโยงจังหวัดสำคัญ ได้แก่ สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และตาก ซึ่งมีศักยภาพด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศจึงเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทาง การกระจายรายได้สู่ภูมิภาค และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไทยช่วยไทยพลัสขณะนี้”
นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. กล่าวว่า ปัจจุบันสนามบินพิษณุโลกมีเที่ยวบินเฉลี่ย 1,838 เที่ยวบินต่อเดือน แบ่งเป็นเที่ยวบินทหาร 1,139 เที่ยวบิน (62%) และเที่ยวบินพลเรือน 699 เที่ยวบิน (38%) โดยมีเที่ยวบินพาณิชย์ให้บริการวันละ 5 เที่ยวบิน ได้แก่ ไทยแอร์เอเชีย 3 เที่ยวบิน และไทยไลอ้อนแอร์ 2 เที่ยวบิน
โดย บวท. ได้เตรียมความพร้อมด้านระบบ อุปกรณ์ และบุคลากร เพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณเที่ยวบินในอนาคต ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการจราจรทางอากาศ โดยเตรียมนำระบบ Aerodrome Flight Information Service (AFIS) ซึ่งเป็นระบบให้บริการข้อมูลการบินในเขตสนามบินด้วยเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ มาใช้สำหรับสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินไม่หนาแน่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารห้วงอากาศ ลดการใช้กำลังคน และยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
โดยมีแผนนำร่องใช้งานครั้งแรกของประเทศไทยที่สนามบินแพร่และสนามบินเพชรบูรณ์ ภายในปี 2571 เป็นการรองรับการเติบโตของการเดินทางทางอากาศ และถือเป็นต้นแบบการพัฒนาสนามบินภูมิภาคของประเทศ