บดอัดโครงสร้างชั้นทางแล้ว! ถนน สาย ค ผังเมืองรวมเมืองหล่มสัก”เพชรบูรณ์”เป้าเสร็จปี 71เพิ่มเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตร,ท่องเที่ยว

กรมทางหลวงชนบท สร้างถนน สาย ค ผังเมืองรวมเมืองหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ กว่า 5 กม. ขั้นตอนบดอัดโครงสร้างชั้นดินแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2571 รองรับให้การเดินทาง ขนส่งสินค้าเกษตรในพื้นที่ ลดปริมาณรถบรรทุกเข้าตัวเมือง และหนุนท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ทช. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างถนน สาย ค ผังเมืองรวมเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมระยะทางโครงการ 5.089 กิโลเมตร งบประมาณก่อสร้างรวม 618.543 ล้านบาท โดยอยู่ในขั้นตอนของงานโครงสร้างทางชั้นดินถม พร้อมทั้งในส่วนของงานสะพานนั้นอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างส่วนล่างของสะพาน โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2571 ต่อไป
ซึ่งเป็นในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์นั้น เป็นอำเภอที่มีขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัด เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าการเกษตรที่สำคัญ เป็นจุดพักรถและขนส่งสินค้าระหว่างภาคเหนือถึงภาคอีสาน อีกทั้งยังเป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ ทช. จึงได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการก่อสร้างถนนผังเมืองรวมเมือง
และดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ส่งเสริมการลงทุนและเศรษฐกิจการขนส่งสินค้า รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค
สำหรับโครงการก่อสร้างถนน สาย ค ผังเมืองรวมเมืองหล่มสัก มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม.ที่ 0+000 เชื่อมต่อกับ ทล.2466 กม.ที่ 10+389 และไปสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 5+107 เชื่อมต่อกับ ทล.2466 กม.ที่ 5+250 รวมระยะทางโครงการ 5.089 กิโลเมตร โดยจะก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร ไป - กลับ กว้างช่องจราจร ช่องละ 3.50 เมตร มีไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 2.50 เมตร และด้านขวากว้าง 1.50 เมตร แบ่งทิศทางด้วยเกาะกลางถนนแบบกดเป็นร่องกว้าง พร้อมก่อสร้างทางแยกบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ ทางแยกระดับพื้นดินจัดการจราจรแบบวงเวียนขนาด 2 ช่องจราจร และมีการก่อสร้างทางแยกจุดตัด บริเวณ กม.ที่ 0+350 ของ ทล.2011 และ กม.ที่ 3+452 ของ ทล.2008 เป็นการจัดการจราจรรูปแบบวงเวียนขนาด 2 ช่องจราจร รวมถึงจะมีการก่อสร้างสะพานในสายทาง จำนวน 2 แห่ง และมีการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการ เป็นทางแยกระดับพื้นดินรูปตัวที
และยังมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร รวมถึงปรับปรุงขยายช่องจราจรบนถนน ทล.2466 (ตั้งแต่ช่วง กม.ที่ 4+976 - กม.ที่ 5+600) สำหรับรถที่รอเลี้ยวขวาอีกด้วยทั้งนี้ เมื่อได้มีการเปิดใช้งานในอนาคตแล้วนั้น จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับความเจริญเติบโตของชุมชนโดยรอบ ช่วยลดปริมาณรถบรรทุกและมลภาวะที่เข้าสู่ตัวเมือง เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในบริเวณ ชุมชน เพิ่มศักยภาพด้านการเดินทางในอำเภอหล่มสักและพื้นที่โดยรอบ ตลอดจนช่วยรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การค้าการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น