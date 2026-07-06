Sofy ดึง “น้องเนย” ส่งต่อความสดใสในงาน “เปิดไดอารี่ลับฉบับน้องเนย” พร้อมเปิดตัว Sofy x Butterbear

Sofy (โซฟี) แบรนด์ผ้าอนามัยยอดขายอันดับ 1 ในใจสาวไทย เดินเกมการตลาดสร้างปรากฏการณ์คอลแลปครั้งยิ่งใหญ่ร่วมกับ “น้องเนย” หรือ ‘Butterbear’ ไอดอลสาวน้อยสุดฮอตขวัญใจมัมหมีทั่วประเทศมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน และส่งคอลเล็กชันพิเศษ Sofy x Butterbear พร้อมจัดงานสุดยิ่งใหญ่ “Sofy Secret Diary Meet & Greet เปิดไดอารี่ลับฉบับน้องเนย” ชวนผู้บริโภคและเหล่าแฟนคลับมาร่วมรับพลังความสดใส และสัมผัสไอเทมฮีลใจแบบเอ็กซ์คลูซีฟ
ซาจิ ฮามาดะ (Mrs. Sachi Hamada) รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยของผู้หญิงและการตลาดดิจิทัล บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “การจับมือกันระหว่างโซฟี และ น้องเนย ในครั้งนี้ ถือเป็น Brand Synergy ที่ลงตัวอย่างมาก เพราะน้องเนยคือ ไอคอนิกแห่งความสดใส มั่นใจ และเป็นตัวของตัวเองอย่างเป็นอิสระ ซึ่งตรงกับแนวคิดของแบรนด์โซฟีอย่าง ‘Sofy SoFree อิสระได้ในทุกๆ วัน’ที่เรามุ่งหวังให้ผู้หญิงไทยทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เต็มที่ในทุกกิจกรรมอย่างไร้กังวล
นอกจากนี้น้องเนยยังมีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นในทุกช่วงวัยทั่วประเทศ เราจึงมั่นใจว่าน้องเนยจะเป็นตัวแทนในการส่งต่อสิ่งดีๆ และสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์โซฟี และผู้บริโภคให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ผ่านสินค้าโซฟีคอลเล็กชันลายแพคเกจจิ้งน้องเนยสุดน่ารัก พร้อมแคมเปญออนไลน์ และสื่อในร้านค้าทั่วประเทศ”
ไฮไลต์ผลิตภัณฑ์คอลเล็กชันพิเศษ “Sofy x Butterbear” ครอบคลุมการดูแล 3 กลุ่มสินค้า ได้แก่
1. ผ้าอนามัยโซฟีหลับสนิทตลอดคืน หลับสนิทฝันดีไปกับน้องเนยด้วยแพ็คเกจใหม่สุดคิ้วท์ พลิกตัวท่าไหนก็นอนดิ้นได้อย่างมั่นใจด้วยนวัตกรรมแผ่นล็อคกระชับ 3 มิติ
2. ผ้าอนามัยโซฟี คูลลิ่งเฟรช ไอเท็มสุดคูลที่สาวๆ ทุกคนต้องมี เย็นสดชื่นยาวนาน ลดความอับชื้น มาพร้อมแพ็คเกจดีไซน์ลายน้องเนยสุดน่ารัก มีให้เลือกทั้งแบบกลางวันและกลางคืน
3. ทิชชู่เปียกสำหรับจุดซ่อนเร้น โซฟี เลดี้ไวพส์ เคล็ดลับความสวยช่วยลดกลิ่นอับชื้น พกพาง่าย ฮีลใจมัมหมีด้วยลายน้องเนย โดยมีให้เลือกถึง 3 สูตร ได้แก่ Natural Scent หอมสดชื่น, Cooling Fresh เย็นสดชื่น และ Cooling Fresh Natural เย็นละมุนสดชื่น
ภายในงาน “Sofy Secret Diary Meet & Greet เปิดไดอารี่ลับฉบับน้องเนย” จัดเต็มด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แฟนๆ ได้ร่วมสนุก ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใกล้ชิดกับน้องเนยแบบฟินเวอร์ที่จะเผยความลับที่แฟนๆ ยังไม่เคยรู้ รวมถึงเผย Secret Photo ภาพถ่ายเซ็ทล่าสุดของน้องเนยกับโซฟี และบูธกิจกรรมสุดสนุกมากมาย เช่น ตู้ถ่ายลายเซ็นต์สไตล์ดาราสาว จอ Interactive ที่จะพาแฟนๆ แอบเข้าไปอยู่ในฝันของน้องเนย หรือบ่อบอลหิมะสุดคูลที่มีไอเทมใหม่ซ่อนอยู่ในนั้น พร้อมโอกาสชอปสินค้าราคาพิเศษและรับของพรีเมี่ยมสุดลิมิเต็ดที่เห็นแล้วต้องใจละลาย
ไฮไลต์ของงานยังไม่หมดแค่นี้ เพราะในงานนี้ยังมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ "โซฟี คูลลิ่งเฟรช แบบกางเกง" ผ้าอนามัยสูตรเย็นตัวดังของโซฟีที่ครั้งนี้มาในรูปแบบผ้าอนามัยแบบกางเกง พร้อมแพคเกจจิ้งลายน้องเนยสุดน่ารัก สวมใส่ง่าย โดยมีนวัตกรรมแผ่น Cool ให้ความรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน ลดความรู้สึกอับชื้น ล็อคซึมเปื้อน 360 องศา แม้สาวๆ ต้องเจอกับอากาศร้อนแค่ไหนก็มั่นใจได้กับทุกกิจกรรม โดยสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศ (มี 2 ไซส์ ได้แก่ ไซส์ M-L และ ไซส์ L-XL แพ็ค 2 ชิ้น ราคา 75 บาท)
โซฟียังมีแผนดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของสินค้ารุ่น Sofy x Butterbear อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี มาร่วมเปิดไดอารี่แห่งความสดใส และติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และกิจกรรมดีๆ จาก
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