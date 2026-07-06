ทอท.ขยายเครือข่ายการบิน จับมือ Vietnam Airlines และ flydubai เปิดเส้นทางใหม่ สู่”ภูเก็ต และกรุงเทพ”

ทอท.เดินหน้าขยายเครือข่ายการบิน จับมือ Vietnam Airlines และ flydubai เปิดเส้นทางใหม่ สู่”ภูเก็ต และกรุงเทพ” ดันไทยสู่ศูนย์กลางการบินภูมิภาค ล่าสุด สนามบินภูเก็ต ต้อนรับเปิดเส้นทางใหม่จาก” โฮจิมินห์ซิตี้”ประเดิม 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เพิ่มผู้โดยสารเกือบ 4 หมื่นคนต่อปี
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท. ได้ได้จัดพิธีต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ VN621 ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมี H.E. Mr. Pham Viet Hung เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต Mr. Ngo Tri Hung General Manager ของ Vietnam Airlines นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต และนางมณินทร เทียมทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจพาณิชย์และการบิน ทอท. พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดฯ
โดย ทอท.เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การขยายเครือข่ายการบินระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือกับสายการบินจากตลาดศักยภาพ เพื่อเพิ่มความเชื่อมโยงทางอากาศ (Air Connectivity) สร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน พร้อมยกระดับบทบาทของประเทศไทยในฐานะ Gateway สู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค ซึ่งจากบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง ทอท. และ Vietnam Airlines นำไปสู่ความสำเร็จในการเปิดให้บริการเส้นทางบินใหม่ โฮจิมินห์ซิตี้ (SGN) – ภูเก็ต (HKT) อย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ เส้นทางบินดังกล่าวให้บริการจำนวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เพิ่มศักยภาพรองรับผู้โดยสารกว่า 39,520 ที่นั่งต่อปี รองรับความต้องการเดินทางจากเวียดนาม ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม–มิถุนายน 2569 มีนักท่องเที่ยวเวียดนามเดินทางมายังประเทศไทยแล้วกว่า 300,000 คน
นอกจากนี้ ทอท.ยังให้การสนับสนุนสายการบินเปิดเส้นทางบินใหม่จากการเจรจาทางธุรกิจระหว่าง ทอท.และสายการบินในงาน Routes World 2025 ส่งผลให้สายการบิน flydubai เปิดเส้นทาง ดูไบ–กรุงเทพฯ โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 วันละ 1 เที่ยวบิน และมีกำหนดเพิ่มเป็นวันละ 2 เที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2569 ส่งผลให้มีเที่ยวบินระหว่างดูไบและประเทศไทยรวมสูงสุด 28 เที่ยวบิน ต่อสัปดาห์ ซึ่งการเปิดเส้นทางบินดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมให้ตลาดตะวันออกกลางเติบโตยิ่งขึ้น ในช่วงเดือนมกราคม–มิถุนายน 2569 มีนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคดังกล่าวเดินทางมายังประเทศไทยแล้วกว่า 180,000 คน
การเปิดเส้นทางบินใหม่ทั้งสองเส้นทางสะท้อนถึงความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายการบินของ ทอท. ที่มุ่งสร้างความร่วมมือกับสายการบินชั้นนำจากตลาดศักยภาพทั่วโลก เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านการเชื่อมโยงทางอากาศที่ครอบคลุมและเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นและศูนย์กลางการบินภูมิภาคอย่างยั่งยืน