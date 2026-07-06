BEM รวม 3 ติวเตอร์ตัวท็อป เจาะลึก TGAT 3 พาร์ต ฟรี! ในงาน "BEM พาน้องพิชิต TCAS ปีที่ 18"

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดโครงการ “BEM พาน้องพิชิต TCAS” ปีที่ 18 ติวติดท็อป ปิดจ็อบทุกสนาม เนรมิตสามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ให้เป็นพื้นที่แห่งความรู้ฟิตสมองก่อนลงสนามจริง ปรับจุดอ่อน TGAT ให้เป็นจุดแข็งของเด็ก ม.ปลาย ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2569 เวลา 07.00-19.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์
โดยดึงสุดยอดปรมาจารย์แห่งวงการติวเตอร์ทั้ง 3 ท่าน จาก We By The Brain เจาะลึก TGAT 3 พาร์ต ไม่ว่าจะเป็น TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ โดย ครูพี่นุ้ย - ดร. สมิตา หมวดทอง, TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล โดย ครูพี่เอ๋ - อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ และ TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน โดย ครูพี่ยู - อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า พร้อมกิจกรรมแนะแนวเส้นทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัย กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจจากแขกรับเชิญ ครูดิว – ชัยธวัธ มโนชัยเจริญกุล จากเพจ KruDew English ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ต ร่วมด้วยเกมและบูธกิจกรรมจากผู้สนับสนุน
นักเรียนระดับ ม.ปลายสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทาง QR Code หรือ https://line.me/R/ti/p/@413ljgvl และติดตามข้อมูลโครงการผ่านทาง Facebook และ TikTok: TCAS by BEM