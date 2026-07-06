Robinhood Food ดันร้านอาหารไทยใน "ไทยช่วยไทย พลัส" โตกว่า 3.5 เท่า

Robinhood Food แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรีของคนไทย เปิดเผยผลการดำเนินโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส 60/40" ในช่วงวันที่ 15–25 มิถุนายน 2569 พบว่า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมียอดคำสั่งซื้อเติบโต 3.5 เท่า ขณะที่จำนวนร้านค้าที่ใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มสูงกว่าผลเฉลี่ยของโครงการคนละครึ่งกว่า 20% ซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมเป็นร้านอาหารไทยและร้านอาหารท้องถิ่น ตอกย้ำบทบาทของแพลตฟอร์มไทยในการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และขยายโอกาสให้ร้านค้าเข้าถึงผู้บริโภคผ่านระบบดิจิทัล
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวนคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 3.5 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโครงการคนละครึ่งที่เติบโต 2.2 เท่า
รายได้เฉลี่ยต่อร้านเพิ่มขึ้น 3 เท่า ในขณะที่ ร้านค้าที่มียอดขายโดดเด่นสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น สูงสุด 33 เท่า
นอกจากนี้ ร้านค้าสามารถเข้าถึงลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น 2.5 เท่า ผ่านการขายบนแอปฯ Robinhood Food แสดงให้เห็นว่าโครงการไม่ได้เพียงช่วยกระตุ้นยอดขายในระยะสั้น แต่ยังช่วยให้ร้านค้าขยายฐานลูกค้า เพิ่มโอกาสในการกลับมาใช้บริการซ้ำ และสร้างรากฐานสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
"ปลาทูนึ่ง" ครองอันดับ 1 เมนูยอดนิยม
จากข้อมูลคำสั่งซื้อ ในช่วง 11 วันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัส พบว่า “ปลาทูนึ่ง” เป็นเมนูอันดับ 1 ที่ลูกค้านิยมสั่งซื้อมากที่สุด ตามมาด้วยเมนู “ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น” และ “เปาะเปี๊ยะสด” โดยประเภทร้านอาหารที่ขายดีส่วนมาก ยังคงเป็นร้านอาหารตามสั่ง ร้านอาหารไทย ร้านก๋วยเตี๋ยว และร้านกาแฟ-ชาไทย สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคยังคงเลือกสนับสนุนร้านอาหารไทยและร้านอาหารท้องถิ่นขนาดเล็กในชีวิตประจำวัน
Robinhood ยึดถือแนวทาง "ส่งด้วยใจ ให้ไทยโต" ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
"ไทยช่วยไทย พลัส 60/40" ถือเป็นโครงการสำคัญของภาครัฐที่ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อย และส่งเสริมให้เม็ดเงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม
แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของ Robinhood ที่ส่งต่อความใส่ใจ สร้างโอกาส และสนับสนุนการเติบโตของร้านอาหารไทยและผู้ประกอบการท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด "ส่งด้วยใจ ให้ไทยโต" พร้อมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส (60/40) ฟู้ดเดลิเวอรี" ผ่านแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" และเลือกให้บริการผ่าน Robinhood Food โดยได้รับ GP พิเศษเพียง 10.5% ขณะที่ผู้บริโภคสามารถใช้สิทธิ์ผ่านโครงการเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมจาก Robinhood ลดทันที 50% สูงสุด 100 บาท พร้อมรับ คูปองส่วนลดค่าจัดส่งสูงสุด 50 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนร้านอาหารไทยให้เติบโตไปพร้อมกัน