BGRIMฮุบหุ้น “ARUNA X” 51% ขยายโครงการพลังงานแสงอาทิตย์

บี.กริม เพาเวอร์ ส่งบริษัทลูกถือหุ้น “ARUNA X”สัดส่วน 51% เพื่อขยายการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
นายนพเดช กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจในประเทศไทย มาเลเซีย และโซลูชันธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บริษัทบี.กริม เพาเวอร์ ฟิวเจอร์ โซลูชั่น จำกัด (BGPFS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าซื้อหุ้นบริษัท อรุณา เอ็กซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (ARUNA X) ในสัดส่วน 51% ของทุนจดทะเบียน จากบริษัท นีโอไพร์ม เพาเวอร์ ทู จำกัด (NEO Prime Power 2) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 510,000 บาท เพื่อขยายการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัท อรุณา เอ็กซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (ARUNA X) มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดย ARUNA X มีบริษัทย่อยสองบริษัทที่ถือหุ้นทั้งหมด โดยมีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 60 ล้านบาท ซึ่งดำเนินธุรกิจประกอบธุรกิจผลิตและส่งไฟฟ้า การเข้าลงทุนใน ARUNA X จึงส่งผลให้บริษัทย่อยของ ARUNA X มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน