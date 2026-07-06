IRPC ผนึก GPSC ผุดโซลาร์ฟาร์มที่จะนะ 98MW

IRPC นำที่ดินที่จะนะกว่า 700 ไร่ให้ GPSC พัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์ม กำลังผลิต 98 เมกะวัตต์ คาดแล้วเสร็จปี 71 ขยายพอร์ตพลังงานสะอาดหนุนเป้าหมาย Net Zero
นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ส่งมอบพื้นที่กว่า 716 ไร่ ณ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ให้กับนายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด (IRPC-CP) ผู้จัดการใหญ่และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) โดยมี นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GPSC มาเป็นสักขีพยาน เพื่อพัฒนาโครงการนาทับพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 1 (NSP-I) กำลังการผลิตติดตั้ง 98 เมกะวัตต์ (MW) คาดว่าจะดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในเดือนธันวาคม 2571
โครงการ NSP-I เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) กำลังการผลิตติดตั้ง 98 เมกะวัตต์ (MWdc) บนพื้นที่ของ IRPC ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง IRPC IRPC-CP GPSC และ Getz Energy โดย IRPC ถือหุ้น 49% ใน IRPC-CP
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนการเดินหน้าขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของพอร์ตพลังงานสะอาด และรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในอนาคต โดยความร่วมมือดังกล่าวมีความสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Business) ของ IRPC ที่มุ่งเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในพอร์ตธุรกิจ สนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของกลุ่ม ปตท. และสะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม
โครงการ NSP-I เป็นต้นแบบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพื้นที่และทรัพยากรที่มีอยู่ของ IRPC อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่นคง ด้านพลังงานให้กับภูมิภาค