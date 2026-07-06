“ภัทรพงศ์” เผย ICAO ยก “สถาบันการบินพลเรือน” แชมป์ผลิตบุคลากรการบินสูงสุดในเอเชียและแปซิฟิก สะท้อนความสำเร็จนโยบายคมนาคม พร้อมดันไทยสู่ศูนย์กลางการบินระดับโลก
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความสำเร็จของสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ในโอกาสสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างยิ่งใหญ่ หลังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้ประกาศยกย่องอย่างเป็นทางการ ให้ สบพ.เป็น “สถาบันฝึกอบรมที่มีจำนวนบุคลากรด้านการบินเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ICAO Training Packages สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี 2568” (Highest Number of Aviation Professionals Trained in the APAC Region ICAO Training Packages 2025) โดยพิธีประกาศเกียรติคุณดังกล่าวจัดขึ้นภายในงานประชุมระดับโลก ICAO Global Implementation Support Symposium (GISS) 2026 ณ ราชอาณาจักรโมร็อกโก
นายภัทรพงศ์กล่าวต่อว่า รางวัลอันทรงเกียรติจาก ICAO ในครั้งนี้ถือเป็นเครื่องสะท้อนความสำเร็จอันเด่นชัดของ สบพ.ในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานคมนาคมขนส่งทางอากาศของไทย พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงศักยภาพที่แข็งแกร่งของ สบพ.ในฐานะฟันเฟืองสำคัญที่จะผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านการบินระดับโลก (World-Class Aviation Training Hub) และยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค (Aviation Hub) อย่างแท้จริง
“รางวัลระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นก้าวสำคัญที่ยืนยันถึงคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอนของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและขีดความสามารถอันไร้ขีดจำกัดของ สบพ.ในการเดินหน้าพัฒนาทักษะบุคลากรการบิน ทั้งการเพิ่มพูนทักษะ (Upskilling) และการรีสกิล (Reskilling) เพื่อรองรับการเติบโต การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการบิน ตลอดจนการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป” นายภัทรพงศ์กล่าว
ด้านนางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็นประวัติศาสตร์ของ สบพ.ที่ควรค่าแก่การจารึกไว้ ในฐานะสมาชิกโครงการ ICAO Trainair plus ระดับ Platinum ตลอดปี 2568 ที่ผ่านมา สบพ.ได้ยกระดับมาตรฐานการศึกษาและการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 14 รุ่น ครอบคลุม 9 หลักสูตรสำคัญ และสามารถพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบินเข้าสู่ระบบได้สำเร็จรวมกว่า 197 คน
อีกทั้งยังสะท้อนถึงการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของ สบพ.ที่สามารถไต่ระดับสมาชิกภาพมาตั้งแต่ระดับ Associate Member, Full Member, Regional Training Center of Excellence จนก้าวขึ้นสู่ระดับสูงสุดคือ Platinum หรือ Training Center of Excellence (TCE) ตั้งแต่ปี 2567 จนถึงปัจจุบัน โดยจากสมาชิกทั้งหมด 151 สถาบัน/องค์กร จาก 76 ประเทศทั่วโลก สบพ.ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มสมาชิกภาพระดับสูงสุดนี้ ซึ่งถือเป็น 1 ใน 20 สถาบันด้านการบินจากทั่วโลก และเป็น 1 ใน 6 จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเท่านั้น
ความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่นี้จะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ สบพ.ไม่หยุดพัฒนา พร้อมเดินหน้ายกระดับหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยเท่าทันเทคโนโลยีการบินระดับโลก เพื่อมุ่งมั่นรักษามาตรฐานการศึกษาในระดับสูงสุด ตลอดจนสร้างบุคลากรการบินที่มีคุณภาพอันจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่อุตสาหกรรมการบินไทยในเวทีสากลอย่างยั่งยืนต่อไป