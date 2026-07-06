ทล.คาดปีนี้ชง ครม.เคาะ 2 โครงการ “มอเตอร์เวย์ M8, วงแหวนหาดใหญ่” อัดลงทุนกว่า 6.5 หมื่นล้าน

ทล.ดัน 2 โครงการชง ครม.ในปี 69 อัดลงทุนกว่า 6.5 หมื่นล้าน “มอเตอร์เวย์ M8” นครปฐม-ปากท่อ กำลังทบทวนค่าก่อสร้างหลังราคาน้ำมันดีด และ "วงแหวนหาดใหญ่" รอคณะทำงานฯ หารือแผนบริหารจัดการระบบน้ำป้องกันท่วมซ้ำซาก วางกรอบสรุปใน 90 วัน
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ในปี 2569 กรมทางหลวงตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันโครงการเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขออนุมัติ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สาย M8 ช่วงนครปฐม-ปากท่อ-ชะอำ ระยะทาง 109 กิโลเมตร ซึ่งจะเสนอดำเนินการระยะที่ 1 ช่วงนครปฐม-ปากท่อ ระยะทาง 61 กม.ก่อน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนวงเงินค่าก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันตามสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นคาดว่าค่างานโยธาอาจปรับขึ้นจากประมาณเดิม ส่วนค่าเวนคืนยังคงเป็นไปตามเดิม
มอเตอร์เวย์ M8 ระยะที่ 1 ช่วงนครปฐม-ปากท่อ ระยะทาง 61 กม.ตามการศึกษาเดิม มีวงเงินลงทุน 61,154 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้างงานโยธา 40,162 ล้านบาท ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 14,400 ล้านบาท และค่าก่อสร้างงานระบบ 6,591 ล้านบาท
ทล.แบ่งก่อสร้าง 2 ช่วง โดยช่วงนครปฐม-ตลาดจินดา ระยะทาง 9.3 กม. ค่าก่อสร้างประมาณ 10,509 ล้านบาท ตามแผนจะใช้รายได้จากกองทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์มาก่อสร้างงานโยธา ช่วงตลาดจินดา-ปากท่อ ระยะทาง 50 กม. ค่าก่อสร้าง 29,653 ล้านบาท จะขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2571 ก่อนดำเนินการก่อสร้างปี 2571-2574
อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่า เพื่อประหยัดงบประมาณ ทล.มีแผนจัดทำกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ ฟันด์ (TFFIF) เพื่อระดมทุนใช้สำหรับค่าก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M8 ซึ่งต้องมีการปรับปรุงพ.ร.บ.ทางหลวงทำร่างกฎหมายค่าธรรมเนียมผ่านทางฉบับใหม่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นในหลักการของร่างพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติค่าธรรมเนียมการใช้ทางหลวง พ.ศ. .... โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากำหนดระยะเวลา 30 วัน หลังจากนั้น ช่วงปลายเดือน ก.ค. 2569 จะนำร่างฯ ดังกล่าวพร้อมรายละเอียด ขึ้นรับฟังความเห็น ครั้งที่ 2 ต่อไป คาดว่ากฎหมายแล้วเสร็จภายในปี 2570 ใช้เวลาในการออก TFF เพื่อระดมทุนได้ในปี 2571 ต่อไป
2. โครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะทางรวม 66.845 กิโลเมตร วงเงินกว่า 45,305 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้กระทรวงคมนาคมได้ตั้งคณะทำงานฯ บูรณาการพัฒนาถนนวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่ ร่วมกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการในพื้นที่ และมีผู้แทนองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และผู้แทนกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น (MLIT) ร่วมให้ความเห็น มีการประชุมแล้ว 1 ครั้ง กำหนดสรุปภายใน 90 วัน
“จะสรุปหลักการที่เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อเสนอ ครม.ไปพร้อมกับการขออนุมัติโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการในส่วนของการออก พ.ร.ฎ.เวนคืนไปก่อนได้ เพราะบางส่วนสามารถทำไปพร้อมกับถนนได้ เพราะตามแนวถนนมีร่องน้ำอยู่แล้ว หากสามารถนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อการระบายน้ำได้ดีขึ้น”
อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่า สำหรับงบประมาณเวนคืนนั้น ในปี 2570 กรมทางหลวงตั้งกรอบวงเงินจัดกรรมสิทธิ์ภาพรวมทั้งหมดประมาณ 4,000 กว่าล้านบาท สามารถบริหารจัดการกรอบวงเงินเวนคืนมาใช้กับโครงการที่มีความพร้อม เพื่อความคล่องตัวและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้
สำหรับโครงการวงแหวนหาดใหญ่ ได้รับการผลักดันตามนโยบายโครงการ Quick-win เพื่อยกระดับศักยภาพเมืองหาดใหญ่ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ พร้อมแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างเป็นระบบ แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ระยะ ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างระยะที่1 ระยะทาง 7.182 กิโลเมตร (ค่าก่อสร้าง 1,268.7 ล้านบาท ค่าเวนคืน 2,109.3 ล้านบาท) คาดแล้วเสร็จเปิดให้บริการปี 2570
ระยะที่ 2 ระยะทางรวม 24.681 กม. (ค่าก่อสร้าง 10,290 ล้านบาท ค่าเวนคืน 7,101 ล้านบาท) ก่อสร้างปี 2571-2575 ระยะที่ 3 ระยะทางรวม 34.982 กม. (ค่าก่อสร้าง 13,575 ล้านบาท ค่าเวนคืน 10,961 ล้านบาท) ก่อสร้างปี 2576-2580