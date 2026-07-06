สตง.จ่ายค่าเช่าที่ดินรถไฟตามสัญญาไม่ติดค้าง ลือ "สตช." สนใจจ่อรับช่วงขอใช้พื้นที่แทน

สตง.ยังไม่เลิกสัญญาเช่าที่ดินการรถไฟฯ ไม่ติดค้างค่าเช่า มติ ครม.ล่าสุดขอเช่าเพิ่มกว่า 7 พัน ตร.ม. ยืดสัญญาไปถึง ก.ย. 76 ต้องจ่ายค่าเช่า รฟท.รวมอีกกว่า 764 ล้านบาท สะพัด สตง.ไม่ต้องการใช้พื้นที่แล้ว ขณะที่วงในแย้ม สตช.สนใจเตรียมเสียบแทน
จากกรณีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แห่งใหม่ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเกิดพังถล่ม เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 68 ขณะที่ สตง.ยังคงตั้งงบประมาณในการจ่ายค่าเช่าที่ดินให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยนางสาวพนิดา มงคลสวัสดิ์ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคประชาชน (ปชน.) อภิปรายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 70 วาระแรก ระบุว่า สตง.ยังจ่ายค่าเช่าที่ดินให้การรถไฟฯ อีก 6 ปี มูลค่ารวม 764 ล้านบาท
รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมระบุว่า สัญญาเช่าที่ดินการรถไฟฯ ของ สตง.ยังคงมีผล และยังไม่มีการเจรจาเพื่อยกเลิกแต่อย่างใด ด้าน สตง.เองก็ยังไม่ได้ข้อยุติว่าจะใช้สถานที่ก่อสร้างเดิมสร้างตึก สตง.แห่งใหม่อยู่หรือไม่ เพราะขณะนี้คดีฟ้องร้องกรณีตึก สตง.ถล่มยังไม่ถึงที่สุด กรณีที่ สตง.จะไม่เช่าที่ดินต่อก็ต้องพิจารณาในรายละเอียดของสัญญาเช่าในประเด็นเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาจะเกิดความเสียหายหรือไม่ มากน้อยเพียงใดนั้น
@สำนักงานตำรวจแห่งชาติจ่อเช่าที่ดินแทน สตง.
รายงานข่าวระบุว่า ปัจจุบัน สตง.ยังคงจ่ายค่าเช่าที่ให้ รฟท.ตามงวดปกติ ไม่มีการติดค้าง เนื่องจากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัญญาเช่า แต่ทาง สตง.ไม่มีความประสงค์จะใช้ที่ดินดังกล่าวแล้ว และมีข้อมูลอีกว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้แสดงความสนใจที่เช่าใช้ที่ดินดังกล่าวแทน ซึ่งหาก สตช.จะเข้ามาใช้ที่ดินแทนจริง จะเป็นเรื่องของการโอนสิทธิผู้เช่าจาก สตง.ไปยัง สตช.ได้หรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่สองหน่วยงานต้องเจรจาหารือและทำข้อตกลงกัน ส่วนการรถไฟฯ ในฐานะเจ้าของที่ดินนั้น ไม่มีผลกระทบทางสัญญาเช่า เพราะเป็นการเปลี่ยนผู้เช่าจาก สตง.ไปเป็น สตช.เท่านั้น ส่วน สตช.จะเอาที่ดินตรงนั้นไปทำอะไร ยังไม่ชัดเจน
@เปิดสัญญา ทำเมื่อปี 60 เช่าพื้นที่ 1.7 หมื่นตารางเมตร
สำหรับสัญญาเช่าที่ดินการรถไฟฯ กับ สตง.นั้น จัดทำเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2560 โดยมี นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นผู้ลงนาม และมีนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าฯ สตง.ในขณะนั้นเป็นผู้ลงนาม ในฐานะผู้เช่า
สาระสำคัญของสัญญาเช่าดังกล่าวระบุว่า รฟท.ในฐานะผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และผู้เช่าหมายถึง สตง. ตกลงเช่าที่ดินของผู้ให้เช่า ที่บริเวณย่านพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 17,217.23 ตารางเมตร เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสัญญาเช่านี้มีกำหนดระยะเวลา 14 ปี 5 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2560-วันที่ 30 ก.ย. 2574
ทั้งนี้ สตง.จะจ่ายค่าเช่าปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-30 ก.ย. 2560 (5 เดือน) เป็นเงิน 11,253,552 บาท และผู้เช่ายินยอมให้ปรับเพิ่มค่าเช่าในอัตราร้อยละ 5 ของค่าเช่าครั้งสุดท้ายทุก 1 ปี โดยเริ่มเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบกำหนดสัญญาเช่า ซึ่งค่าเช่ารวมอยู่ที่ 582,805,174.12 บาท การเพิ่มอัตราค่าเช่านี้ผู้ให้เช่ามิต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบก่อน และผู้เช่ามีหน้าที่ต้องนำค่าเช่ามาชำระให้แก่ผู้ให้เช่า ณ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย หากมีการเรียกเก็บภาษี สตง.จะเป็นชำระให้ตามที่มีการเรียกเก็บทุกครั้ง
ในการจ่ายค่าเช่านั้น ผู้เช่าต้องนำเงินมาชำระเป็นค่าเช่าและค่าภาษีฯ ให้ผู้ให้เช่าล่วงหน้าเป็นรายปีตลอดอายุสัญญาเช่า โดยปีแรกต้องชำระให้เสร็จสิ้นในวันที่ 1 พ.ค. 2560 ส่วนปีต่อๆ ไปต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันเริ่มต้นรอบการเช่าของแต่ละปี กำหนดให้วันเริ่มต้นรอบการเช่าเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี ถ้าไม่ชำระให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดดังกล่าวจะต้องเสียค่าป่วยการร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินค่าเช่าและค่าภาษีฯ ที่ยังไม่ชำระตลอดไปทุกๆ เดือน จนถึงเดือนที่ชำระค่าเช่าและค่าภาษีฯ ให้ครบถ้วน เศษของเดือนให้คิดเป็นหนึ่งเดือน ส่วนผู้ให้เช่าเมื่อได้รับเงินค่าเช่าและค่าภาษีฯ ถูกต้องแล้วจะได้ ออกใบเสร็จรับเงินของผู้ให้เช่าให้ผู้เช่าไว้เป็นหลักฐาน ถ้าผู้เช่าไม่มีใบเสร็จรับเงินของผู้ให้เช่ามาแสดงจะถือว่าได้ชำระค่าเช่าและค่าภาษีฯ แล้วหาได้ไม่
@ล่าสุดเช่าเพิ่มกว่า 7 พัน ตร.ม. ยืดสัญญาไปถึง ก.ย. 76
ต่อมามีมติ ครม.เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2565 ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันรายการค่าเช่าที่ดินการรถไฟฯ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สตง.(แห่งใหม่) ซึ่ง สตง.ขอเช่าพื้นที่ของ รฟท.อีก 7,093.47 ตร.ม. เพื่อใช้เป็นทางเข้าออกอาคารที่ทำการแห่งใหม่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสง่างาม สะดวกในการติดต่อราชการ ทำให้ขนาดพื้นที่เช่าเพิ่มขึ้นจาก 17,217.23 ตร.ม. เป็น 24,311.10 ตร.ม. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป โดยใช้อัตราค่าเช่าที่ดินต่อตารางเมตรในอัตราเดียวกันกับสัญญาเช่าที่ดินเดิม ทำให้ค่าเช่ารวม 15 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 764,192,996 บาท และระยะเวลาสัญญาต่อไปอีกถึงวันที่ 30 ก.ย. 2576
@ โอนสิทธิ ปล่อยเช่าช่วงได้ โดยแจ้ง รฟท.ก่อน
อนึ่ง ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ถ้าผู้เช่ามีความประสงค์จะโอนสิทธิการเช่า หรือให้ผู้อื่นเช่าช่วงหรือเข้ามามีสิทธิในพื้นที่เช่า ไม่ว่าด้วยประการใดๆ หรือปลูกสร้างสิ่งใดๆ ลงในพื้นที่เช่า หรือจะทำนิติกรรมใดๆ อันเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เช่า ผู้เช่าต้องขอและได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน กับต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนหรือการให้เช่าช่วงตามระเบียบของผู้ให้เช่าที่ใช้อยู่ในขณะนั้นด้วย สำหรับคนต่างด้าวห้ามมิให้เข้ามาใช้ประโยชน์หรืออาศัย หรือเข้ามามีสิทธิในอาคารหรือในพื้นที่เช่าโดยเด็ดขาด
ทั้งนี้ ตามสัญญาเช่าที่ดินระหว่าง รฟท. ผู้ให้เช่า และ สตง. ผู้เช่าตกลงว่า 1) จะบำรุงรักษาบริเวณพื้นที่เช่าไว้มิให้ชำรุดทรุดโทรม และจะดูแลรักษาความสะอาดให้ต้องด้วยสุขลักษณะ และยอมปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของผู้ให้เช่าทุกประการ
2) จะไม่เก็บน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือของไวเพลิงทุกชนิดไว้ในพื้นที่เช่าเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
3) จะไม่นำป้ายโฆษณาใดๆ ของห้างร้าน บริษัท หรือของบุคคลใดมาติดตั้ง ณ ที่ดิน หรือภายนอกอาคารซึ่งปลูกอยู่ในพื้นที่เช่า นอกจากป้ายชื่อร้านของผู้เช่าเอง และสำหรับพื้นที่หลังคา หรือดาดฟ้าเหนือกันสาดชั้นหลังคาขึ้นไปย่อมเป็นสิทธิของผู้ให้เช่าแต่ผู้เดียวที่จะใช้เองหรือแบ่งให้บุคคลหนึ่ง บุคคลใดเช่าหรือใช้เพื่อการโฆษณาหรือเพื่อทำประโยชน์อย่างอื่น หรือต่อเติมเพิ่มเติมอาคารเป็นชั้นอาคารขึ้นอีกได้ตามกำลังต้านทานแห่งฐานราก
4) ถ้ามีผู้บุกรุกหรือผู้เช่าเดิม หรือมีผู้เข้าอยู่อาศัยในพื้นที่เช่าโดยไม่ถูกต้อง ไม่ว่าก่อนหรือหลังจากวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้เช่า และผู้เช่าต้องรับภาระเป็นผู้ดำเนินการประสานงานและเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกับบุคคลเหล่านั้น เพื่อให้ออกไปจากบริเวณที่เช่าตลอดจนต้องกำจัดสิ่งกีดขวางการดำเนินงานต่างๆ บริเวณพื้นที่เช่าด้วยทุนทรัพย์ของผู้เช่าเองทั้งสิ้น
5) ผู้เช่ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ของผู้ให้เช่าเข้าตรวจสถานที่เช่าได้ทุกเมื่อ โดยผู้เช่าต้องอำนวยความสะดวกและดูแลให้ความปลอดภัยตามสมควร กับยอมให้ผู้ให้เช่าหรือผู้ที่ผู้ให้เช่าอนุญาตใช้ ลานจอดรถ ถนน หรือทางในพื้นที่เช่าผ่านเข้า-ออกได้
6) ผู้เช่าจะรักษาความสงบเรียบร้อยไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อบุคคลหรือที่ทำการของผู้ให้เช่าที่อยู่ใกล้เคียง
7) หากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือกิจการของผู้ให้เช่า และ/หรือบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เช่า ผู้เช่าต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น และดำเนินการแก้ไขทันที แต่ถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบแก้ไขความเสียหายนั้นๆ เสียเองก่อนแล้ว ผู้เช่าต้องยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามจำนวนที่ผู้ให้เช่าแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ต้องชดใช้ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง