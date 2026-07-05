“สรรเพชญ” ลงพื้นที่สงขลา สั่งเจ้าท่าฯ เร่งสำรวจ-ขุดลอก "คลองสะกอม" เปิดทางน้ำ

“สรรเพชญ” ลงพื้นที่สงขลา มอบกรมเจ้าท่าเร่งสำรวจ-ขุดลอกคลองสะกอม เปิดทางน้ำรับฤดูฝน บรรเทาน้ำท่วมซ้ำซาก
วันที่ 5 กรกฎาคม 2569 นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายแวรุสลัน มาสาและ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายวีระยุทธ งามจิตร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายฆอซาลี ดุสะเหม๊าะ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายนรินทร์ศักย์ สัทธาประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ ได้ลงพื้นที่ติดตามปัญหาคลองและร่องน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณเกาะแลหนัง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา และคลองสะกอม ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พร้อมรับฟังปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่
นายสรรเพชญกล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบว่าปัญหาหลักของทั้งสองพื้นที่ คือการตื้นเขินของคลองและร่องน้ำ ทำให้การระบายน้ำลงสู่ทะเลไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน กระทบต่อการสัญจรทางน้ำ การทำประมงพื้นบ้าน และการประกอบอาชีพของประชาชน
สำหรับพื้นที่เกาะแลหนัง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา ประชาชนขอให้เร่งขุดลอกคลองตูหยง ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก และมีการสะสมของตะกอนดินในร่องน้ำ ส่งผลต่อการเดินเรือ การประมง และการระบายน้ำลงทะเล ส่วนพื้นที่คลองสะกอม ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ ประชาชนต้องการให้เปิดทางน้ำและขุดลอกคลองสะกอมในช่วงที่ตื้นเขิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ รองรับฤดูฝน โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายน 2569
นายสรรเพชญกล่าวว่า ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่าเร่งดำเนินการสำรวจความลึกและสภาพร่องน้ำในพื้นที่คลองตูหยง ระยะทางประมาณ 32,240 เมตร และคลองสะกอม ระยะทางประมาณ 3,000 เมตร เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการวางแผนขุดลอกให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาจริงในพื้นที่ โดยคลองตูหยงได้มีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ 2570 แล้ว ส่วนคลองสะกอมให้เร่งจัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก
สำหรับแนวทางแก้ไข แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น เร่งสำรวจร่องน้ำและจัดทำแผนขุดลอกในจุดที่จำเป็นเร่งด่วน ระยะกลาง ดำเนินการขุดลอกคลองและร่องน้ำตามแผน พร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงทางระบายน้ำและโครงสร้างประกอบ และระยะยาว จัดทำแผนบริหารจัดการร่องน้ำและระบบระบายน้ำของจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาการตื้นเขินและน้ำท่วมซ้ำซากในอนาคต
“การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและร่องน้ำตื้นเขินจำเป็นต้องทำแบบบูรณาการ เพราะเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งกรมเจ้าท่า กรมชลประทาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงคมนาคมจะเร่งติดตามในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขุดลอก การเปิดทางน้ำ และการบริหารจัดการน้ำเกิดผลเป็นรูปธรรม ลดความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด”
นอกจากนี้ นายสรรเพชญยังได้ตรวจพื้นที่จุดพักรถหมวดทางหลวงเทพา บนทางหลวงหมายเลข 43 ตอนจะนะ-ปาแด กม.60+125 ด้านซ้ายทาง หมู่ที่ 7 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามสภาพพื้นที่จุดพักรถและบริเวณโดยรอบที่ถูกน้ำกัดเซาะ พร้อมมอบหมายให้กรมทางหลวงและกรมเจ้าท่าร่วมกันศึกษาแนวทางแก้ไข เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้มีความปลอดภัย รวมถึงการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดพักรถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ทาง และใช้ประโยชน์พื้นที่จุดพักรถได้อย่างคุ้มค่า