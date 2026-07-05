“ห้างเซ็นทรัล” ผนึก ”ห้างชินเซเก” ดันสินค้าเกาหลีรุกตลาดไทย

ผู้จัดการรายวัน 360 - ห้างเซ็นทรัล ผนึกชินเซเก เปิดเกมรุกค้าปลีกไทย–เกาหลี จัดงาน “SHINSEGAE Hyperground K-Experience x CENTRAL @ centralwOrld” ดันแบรนด์เกาหลีศักยภาพสูงส่งตรงถึงมือลูกค้าห้างเซ็นทรัล
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ตอกย้ำบทบาทผู้นำธุรกิจค้าปลีกของไทย ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับชินเซเก (Shinsegae) เครือห้างสรรพสินค้าและธุรกิจดิวตี้ฟรีชั้นนำในกลุ่มธุรกิจ ค้าปลีกจากประเทศเกาหลีใต้ เดินหน้าสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มองหาประสบการณ์อันมีความหมายที่เชื่อมโยงกับแบรนด์ชั้นนำและเทรนด์ใหม่ ๆ ผ่านอีเวนต์ สุดพิเศษ “SHINSEGAE Hyperground K-Experience x CENTRAL @ centralwOrld” งานเดียวที่คัดสรรแบรนด์เกาหลีศักยภาพสูงในกลุ่มแฟชั่น บิวตี้ และไลฟ์สไตล์ รวมถึงแบรนด์ใหม่ที่คัดสรรโดย SHINSEGAE Hyperground แพลตฟอร์มรวมแบรนด์เกาหลีสู่ระดับสากล เปิดตัวในไทยเป็นครั้งแรก (First-to-Market in Thailand) ณ Event Arena ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 2–31 กรกฎาคม 2569
ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นการผสานศักยภาพของสองผู้นำธุรกิจห้างสรรพสินค้าจากประเทศไทยและเกาหลีใต้ ที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการยกระดับประสบการณ์ลูกค้า สร้างโอกาสในการค้นพบแบรนด์และเทรนด์ใหม่ ๆ พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสะท้อนถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของความร่วมมือข้ามตลาดในเอเชีย ซึ่งมีบทบาทในการเชื่อมโยงแบรนด์ ลูกค้า สร้างโอกาสทางธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศค้าปลีกของทั้งสองประเทศ
โดย ชินเซเก ถือเป็นผู้นำธุรกิจห้างสรรพสินค้าระดับพรีเมียมของประเทศเกาหลีใต้ ที่มีรากฐานจากการเป็นผู้บุกเบิกห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่แห่งแรกของประเทศ และได้รับการยอมรับในด้านการพัฒนาแบรนด์ลักชัวรี การคัดสรรสินค้าและประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่น ครอบคลุมแฟชั่น บิวตี้ ไลฟ์สไตล์ อาหาร ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยบริหารแลนด์มาร์กค้าปลีกสำคัญ อาทิ Shinsegae Gangnam หนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่มียอดขายสูงที่สุดของเกาหลีใต้ และ Shinsegae Centum City เมืองปูซาน ซึ่งได้รับการบันทึกสถิติให้เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก
โครงการนี้ดำเนินการผ่าน SHINSEGAE HYPERGROUND แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นเพื่อค้นหาและสนับสนุนแบรนด์เกาหลีศักยภาพสูงที่พร้อมเติบโตในตลาดโลก โดยชินเซเกมุ่งขยายบทบาทจากการเป็นผู้ค้าปลีกสู่การเป็นผู้ผลักดันการค้นพบ พัฒนา และสร้างการเติบโตในระดับนานาชาติให้แก่แบรนด์รุ่นใหม่ ผ่านประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรระดับโลก
นางสาววรลักษณัย พิจารณ์จิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและจัดซื้อ เซ็นทรัล รีเทล ดีพาทเมนท์สโตร์ กล่าวว่า “หัวใจสำคัญของห้างเซ็นทรัลที่ทำให้รักษาความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด คือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในวงการค้าปลีก เราไม่เคยหยุดคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดจากทั่วโลกมาให้กับลูกค้า เพราะเชื่อว่าหน้าที่ของห้างสรรพสินค้าในวันนี้ไม่ได้มีเพียงการนำเสนอสินค้า แต่คือการค้นหาเทรนด์ แบรนด์ และวัฒนธรรมใหม่ ๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลก ถ่ายทอดเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายและ ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์
ความร่วมมือกับห้างชินเซเกในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดพันธกิจของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในการผสานจุดแข็งของสองผู้นำธุรกิจค้าปลีกเข้าด้วยกัน และยังต่อยอดมาจากความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งต่อ ไลฟ์สไตล์ของนักช้อปชาวไทยที่มีความผูกพันกับวัฒนธรรมและเทรนด์ใหม่ ๆ จากประเทศเกาหลีใต้ เราจึงเฟ้นหาแบรนด์ใหม่และแบรนด์ชั้นนำ ทั้งในกลุ่มสินค้าแฟชั่น บิวตี้ และไลฟ์สไตล์ เพื่อสร้างโอกาสในการนำเสนอแบรนด์และประสบการณ์คุณภาพจากเกาหลีสู่ลูกค้าชาวไทย วางรากฐานสู่ความร่วมมือระยะยาว เพื่อการดูแลลูกค้า และสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน”
โดยงาน SHINSEGAE Hyperground K-Experience x CENTRAL @ centralwOrld พร้อมให้ทุกท่านเข้าชมและเลือกช้อปสินค้าจากแบรนด์เกาหลีที่เข้าร่วมแคมเปญได้ ตั้งแต่วันที่ 2–31 กรกฎาคม 2569 ณ Event Arena ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์
สินค้าแฟชั่น ได้แก่ Lartigent / ลาทิเจ, Tannat / ทานัต, Threetimes / ทรี ไทม์ส
สินค้าบิวตี้ ได้แก่ Dear Dahlia / เดียร์ ดาเลีย,Toun28 / โทน ทเวนตี้เอท,Verries / เวรีส์ สินค้าไลฟ์สไตล์ ได้แก่ Sans / ซานส์
SHINSEGAE Hyperground K-Experience x CENTRAL @ centralwOrld ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระยะยาวระหว่างห้างเซ็นทรัลและชินเซเกที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้ ผ่านการค้นหาแบรนด์ใหม่ การสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายให้กับลูกค้า และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม พร้อมต่อยอดสู่ความร่วมมือด้านองค์ความรู้ การพัฒนาธุรกิจค้าปลีก และโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความร่วมมือครั้งสำคัญ ห้างเซ็นทรัล และชินเซเก เตรียมจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ณ Event Arena ชั้น 1 CENTRAL @ centralwOrld เวลา 17.00–20.00 น. พบกับศิลปินนักแสดงชื่อดัง ตี๋ตี๋-วันพิชิต นิมิตภาคภูมิ และ ป๋อ- ศุภการ จิรโชติกุล และสองสาว เมเบิ้ล-สิริวลี สิริวิบูลย์ และ แป้งจี่-ปภาวรินท์ สวัสดิเวช พร้อมอาหารเครื่องดื่ม และความสนุกจาก DJ Patra ตลอดทั้งงาน
ช้อปเพลินกับสินค้าแบรนด์ดังที่มาพร้อมโปรโมชันสุดพิเศษ ที่งาน “SHINSEGAE Hyperground K-Experience x CENTRAL @ centralwOrld” ณ Event Arena ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมอัปเดตเทรนด์และรับแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ได้ทุกวันที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา และยังช้อปสะดวกได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน Central App และทุกแพลตฟอร์มช้อปปิ้งของห้างเซ็นทรัล
าตกแต่งและปรับปรุงบ้าน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์