“วราวุธ”สั่งกรมโรงงานตรวจสอบด่วน “ฝนถล่มบ่อวิน! น้ำขยะทะลักหมู่บ้าน”หากเข้าข่ายรง.เอาผิดกม.

“วราวุธ” สั่ง กรมโรงงานอุตฯ ตรวจสอบ เหตุ น้ำซัดกำแพงพัง ขยะมหาศาล ถล่มหมู่บ้าน ต.บ่อวิน หากเข้าองค์ประกอบโรงงาน บังคับใช้พรบ.โรงงาน เอาผิดทันที
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการนายพรยศ กลั่นกรอง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประสานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจสอบกรณีที่มีข่าวฝนตกหนัก มวลน้ำและเศษขยะโฟมไหลทะลักลงมาปะทะรั้วหมู่บ้านจนพังถล่ม ที่ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นั้น หากพบหลักฐาน เช่น มีการใช้เครื่องจักร (รถตัก รถโฟล์คลิฟต์) มีการจ้างคนงานที่เข้าเกณฑ์ และมีการประกอบกิจการในลักษณะ คัดแยกหรือฝังกลบ หรือรีไซเคิล จะถือว่าสถานที่ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นโรงงานตามกฎหมาย
ถ้าเข้าองค์ประกอบ ความเป็นโรงงานครบถ้วน กรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ทันที โดยดำเนินคดีฐานตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต (ฝ่าฝืนมาตรา 12) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ตามมาตรา 50 และ 52) และสามารถสั่งการให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนโดยหยุดการประกอบกิจการ พร้อมสั่งให้ปรับปรุงลานกองเก็บเศษโฟมให้ปลอดภัยได้ทันที ทั้งนี้ตนได้ย้ำให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและรายงานความคืบหน้าให้ตนและพี่น้องประชาชนได้รับทราบเป็นระยะด้วย