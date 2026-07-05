กนอ.สั่งด่วน “อมตะซิตี้ ระยอง - อมตะ ยู” ห้ามน้ำเสียลงคลองสาธารณะ-ส่งแผนปรับปรุงใน 6 ก.ค.นี้

“สุเมธ” สั่งการด่วนที่สุดแจ้งผู้พัฒนา “อมตะซิตี้ ระยอง - อมตะ ยู” บังคับใช้ 6 มาตรการเข้ม หลังตรวจพบปัญหาน้ำเสียและโคลนจากการก่อสร้างทะลักลงคลองสาธารณะในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ย้ำชัดโครงการส่วนขยายระยะที่ 6 ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ EIA และยึดหลักมาตรการไร้การระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่ 100 % พร้อมให้จัดทำแผนดำเนินการแก้ไขส่งให้ กนอ. ภายใน 6 กรกฎาคม 2569
นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีข้อร้องเรียนปัญหาน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ไหลลงสู่ลำคลองสาธารณะและพื้นที่กรรมสิทธิ์ของประชาชน ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับโรงงานบริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ว่า กนอ. มอบหมายให้สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนิคมพัฒนา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เทศบาลตำบลพนานิคม อบต.มาบยางพร ผู้นำชุมชน และผู้แทนผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงระหว่างวันที่ 29–30 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบเชิงลึกพบข้อเท็จจริงและต้นตอของปัญหาใน 2 จุดสำคัญ คือ 1.พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 3 (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) มีการระบายน้ำจากกิจกรรมก่อสร้างผ่านทางท่อ ส่งผลให้เกิดดินและโคลนไหลปนเปื้อนลงสู่บ่อน้ำของบุคคลอื่นและลำคลองสาธารณะใกล้เคียง และ 2.พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 4 โดยคณะผู้ตรวจสอบสรุปเบื้องต้นว่า ปัญหาน้ำเสียไม่ได้เกิดจากตัวบ่อพักน้ำล้นเนื่องจากมีการปรับปรุงแก้ไขเมื่อเดือนมีนาคมเรียบร้อยแล้ว
แต่จากการตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ที่ใช้รดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหน้าระบบบำบัดฯ แห่งที่ 4 พบว่า น้ำที่นำมาใช้รดน้ำต้นไม้มีลักษณะสีขุ่น มีกลิ่นเหม็นรุนแรง และมีฟอง ขังอยู่เป็นปริมาณมาก ก่อนจะไหลทะลักลงสู่รางระบายน้ำฝนส่วนกลางของนิคมฯ และไหลต่อเนื่องลงสู่ลำคลองสาธารณะภายนอกโครงการ
การกระทำดังกล่าวขัดต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง (ส่วนขยาย) ระยะที่ 6 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 4 ซึ่งเป็นระบบชีวภาพแบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) ขนาด 20,000 ลบ.ม./วัน ร่วมกับหน่วยผลิตน้ำประปาคุณภาพสูง จะต้องไม่มีการระบายน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดออกนอกพื้นที่โครงการเด็ดขาด (Zero Discharge) โดยน้ำทิ้งทั้งหมดจะต้องถูกนำกลับมาเข้ากระบวนการ Reclamation เพื่อเวียนใช้ใหม่ หรือหากนำไปรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว น้ำนั้นจะต้องผ่านระบบควบคุมคุณภาพผสมน้ำ (Mixed Water Tank) เพื่อควบคุมค่าสารของแข็งละลายน้ำ (TDS) ไม่ให้เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร และต้องเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมาย
ดังนั้น กนอ. ได้ออกหนังสือแจ้งคำสั่งด่วนที่สุด ที่ อก 5105.4.2/ ถึง กรรมการผู้จัดการบริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ ยู จำกัด ในฐานะผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ให้เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วนใน 6 ข้อ ดังนี้ คือระงับการระบายน้ำก่อสร้างแห่งที่ 3 โดยให้ปรับปรุงแก้ไขการระบายน้ำจากการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 3 โดยห้ามมิให้มีน้ำจากการก่อสร้างไหลลงสู่ลำคลองสาธารณะและพื้นที่กรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นเด็ดขาด,ให้ดำเนินการบล็อคน้ำสีดำที่มีกลิ่นเหม็นบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 4 ทันที และห้ามนำน้ำที่มีลักษณะขุ่นและมีกลิ่นเหม็นมารดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมโดยเด็ดขาด พร้อมให้จัดทำแผนดำเนินการแก้ไขส่งให้ กนอ. ภายใน 6 กรกฎาคม 2569