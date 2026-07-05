พานิชย์เดินหน้า “Thailand : The Land of Tropical Fruits 2026” ต่อเนื่อง ล่าสุดชวนซื้อผลไม้ไทยผ่านตลาดสตาร์ ระยอง

ในช่วงฤดูกาลผลไม้ของไทย โดยเฉพาะผลไม้จากภาคตะวันออกที่ทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมาก การบริหารจัดการผลผลิตและการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคอย่างรวดเร็วถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “Thailand : The Land of Tropical Fruits 2026” อย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายตลาดกลาง ตลาดสด และตลาดต้องชมทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเร่งกระจายผลไม้ไทยสู่ผู้บริโภคโดยตรง
“ตลาดสตาร์ จังหวัดระยอง” หนึ่งในตลาดสำคัญที่มีบทบาทอย่างโดดเด่น ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรและตลาดกลางที่สำคัญของภาคตะวันออก ด้วยศักยภาพด้านทำเลที่ตั้งและเครือข่ายการค้า ทำให้ตลาดสตาร์เป็นจุดรวบรวมและกระจายผลไม้คุณภาพจากแหล่งผลิตสำคัญของจังหวัดระยอง จันทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง ไปยังผู้บริโภค ผู้ค้าส่ง และผู้ประกอบการจากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
โดยกรมการค้าภายในจึงได้ร่วมกับตลาดสตาร์ จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยภายใต้โครงการ “Thailand : The Land of Tropical Fruits 2026” ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2569 เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนผลไม้ไทยคุณภาพ และสนับสนุนเกษตรกรไทยในช่วงฤดูกาลผลิต
ทั้งนี้ภายในงาน ประชาชนจะได้เลือกซื้อผลไม้สดใหม่จากแหล่งผลิตสำคัญ อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง และลำไย ในราคาที่เหมาะสม พร้อมร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและกิจกรรมสร้างสีสันต่าง ๆ ที่จัดขึ้นตลอดงาน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมชิมผลไม้คุณภาพ กิจกรรมร่วมสนุก รวมถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงคุณภาพ มาตรฐาน และความหลากหลายของผลไม้ไทย
นอกจากนี้กรมการค้าภายในยังเดินหน้าสื่อสารภาพลักษณ์ผลไม้ไทยภายใต้แบรนด์ “Thailand : The Land of Tropical Fruits” เพื่อสร้างการรับรู้ทั้งในและต่างประเทศ ตอกย้ำจุดแข็งด้านคุณภาพ รสชาติ และอัตลักษณ์อันโดดเด่นของผลไม้ไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน Soft Power สำคัญของประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
การเลือกซื้อผลไม้ไทยในทุกครั้ง จึงไม่เพียงเป็นการสนับสนุนสินค้าเกษตรคุณภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นการร่วมส่งต่อรายได้สู่เกษตรกรไทย ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรไทยอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและข่าวสารต่าง ๆ ได้ทาง Facebook กรมการค้าภายใน DIT หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569.