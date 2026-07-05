MB Design รุกธุรกิจรับสร้างบ้าน จับมือ แลนดี้ โฮม เปิดสาขาชลบุรี Authorized dealer (by MB Design) แห่งแรกในภาคตะวันออก ต่อยอดความเชี่ยวชาญจากงาน Interior สู่บริการสร้างบ้านครบวงจร รองรับดีมานด์ตลาดชลบุรีและ EEC ที่เติบโตต่อเนื่อง
บริษัท เอ็ม บิ้วดิ้ง จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านออกแบบและตกแต่งภายในครบวงจรภายใต้แบรนด์ MB Design ประกาศขยายธุรกิจสู่ตลาดรับสร้างบ้านอย่างเป็นทางการ ผ่านความร่วมมือกับ บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำของประเทศไทย เปิดตัว "แลนดี้ โฮม สาขาชลบุรี Authorized dealer (by MB Design)" ในฐานะดีลเลอร์แห่งแรกของ แลนดี้ โฮม ในภาคตะวันออก เพื่อรองรับความต้องการสร้างบ้านคุณภาพของลูกค้าในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง
ภายในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ได้รับเกียรติจาก นายพงศ์ธสิษฐ์ ปิจนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมเปิดศูนย์รับสร้างบ้าน แลนดี้ โฮม สาขาชลบุรี Authorized dealer (by MB Design) ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่าง MB Design และ แลนดี้ โฮม ในการยกระดับมาตรฐานการรับสร้างบ้านของภาคตะวันออก
จากประสบการณ์กว่า 600 โครงการ สู่ก้าวสำคัญของ MB Design
ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ MB Design ได้ให้บริการด้านออกแบบและตกแต่งภายในแก่ลูกค้ามากกว่า 600 โครงการ ในภาคตะวันออก กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทำให้เข้าใจทั้งพฤติกรรม ความต้องการ และปัญหาที่เจ้าของบ้านต้องเผชิญตลอดกระบวนการก่อสร้าง
คุณโกเมศ นวพรมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บิ้วดิ้ง จำกัด กล่าวว่า "จากประสบการณ์การทำงานด้าน Interior Design มาอย่างต่อเนื่อง เราพบว่าหลายโครงการประสบปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนก่อสร้าง ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบงานตกแต่งภายในและแผนการเข้าอยู่อาศัยของลูกค้า ทำให้เราเห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดรับสร้างบ้าน เพื่อให้สามารถดูแลคุณภาพงานได้ตั้งแต่ ต้นทางจนถึงปลายทาง"
"การเลือกพันธมิตรจึงเป็นเรื่องสำคัญ และ แลนดี้ โฮม คือองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ ทั้งประสบการณ์สร้างบ้านมากว่า 40 ปี ระบบการทำงาน และมาตรฐาน การก่อสร้างที่ได้รับการยอมรับในวงการรับสร้างบ้านมาอย่างยาวนาน พร้อมจุดเด่นด้านนวัตกรรมการอยู่อาศัยที่แตกต่างจาก บริษัทรับสร้างบ้านทั่วไป
เราจึงมั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้จะสามารถส่งมอบประสบการณ์สร้างบ้านที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในจังหวัดชลบุรี พร้อมตั้งเป้าให้ แลนดี้ โฮมสาขาชลบุรี Authorized dealer (by MB Design) ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการให้ บริการรับสร้างบ้านครบวงจร และสร้างยอดขายกว่า 100 ล้านบาทภายในปีแรก ของการดำเนินงาน"
อีกหนึ่งก้าวสำคัญของ MB Design ในการยกระดับมาตรฐานงานออกแบบภายใน คือการเปิดตัวเทคโนโลยี VR Interior Experience ภายใน Landy Home สาขาชลบุรี Authorized Dealer (by MB Design) ซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าในการออกแบบบ้านยุคใหม่
ด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality ลูกค้าสามารถสวมใส่อุปกรณ์ VR และสัมผัสบรรยากาศภายในห้องเสมือนจริงแบบ 360 องศา มองเห็นรายละเอียดของพื้นที่ การจัดวางฟังก์ชัน วัสดุ และดีไซน์ภายในได้เสมือนอยู่ในบ้านจริงก่อนเริ่มกระบวนการก่อสร้าง
เทคโนโลยีดังกล่าวสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ MB Design ที่ต้องการผสานงานออกแบบเข้ากับนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น พร้อมก้าวไปอีกขั้นของการออกแบบและตกแต่งภายในในยุคดิจิทัล
ชลบุรี ทำเลยุทธศาสตร์ของตลาดรับสร้างบ้านยุคใหม่
คุณพรรัตน์ มณีรัตนะพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ทั้งจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม การลงทุนในพื้นที่ EEC และการขยายตัวของกลุ่มเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และครอบครัวกำลังซื้อสูง ส่งผลให้ความต้องการสร้างบ้านคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
“ชลบุรีเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและมีความต้องการสร้างบ้านคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การร่วมมือกับ MB Design ซึ่งมีความแข็งแกร่งและเข้าใจตลาดท้องถิ่นเป็นอย่างดี จะช่วยให้ลูกค้าในพื้นที่สามารถเข้าถึงมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างของ แลนดี้ โฮม ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น”
พร้อมขยายการให้บริการสู่ภาคตะวันออก
แลนดี้ โฮม สาขาชลบุรี Authorized Dealer (by MB Design) พร้อมให้บริการลูกค้าในจังหวัดชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่เมืองชลบุรี ศรีราชา พัทยา บางละมุง สัตหีบ บ้านบึง และพนัสนิคม เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการรับสร้างบ้านมาตรฐานเดียวกับสาขาในกรุงเทพฯ ซึ่งจุดเด่นของ แลนดี้ โฮม ที่แตกต่างจากบริษัทรับสร้างบ้านทั่วไป คือ การพัฒนานวัตกรรมการอยู่อาศัยควบคู่กับมาตรฐานการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง อาทิ CAP+ “แคปพลัส” (Clean Air Positive Pressure) ระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ ที่มาพร้อมกับบ้านที่สร้างจากแลนดี้ โฮม เพิ่มการไหลเวียนอากาศภายในบ้าน พร้อมสร้างแรงดันอากาศบวก ป้องกันฝุ่น PM2.5 ไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านได้ตั้งแต่แรก
พร้อมสร้างความมั่นใจด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ซึ่งนับว่าสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้าน อีกทั้งยังมีแบบบ้านให้เลือกกว่า 300 แบบ สามารถปรับแบบได้ตาม ฟังก์ชั่นและขนาดที่ดินที่ต้องการ มีผลงานปลูกสร้างกว่า 10,000 หลัง ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี
นอกจากนี้ แลนดี้ โฮม ยังให้บริการแบบ One Stop Service ตั้งแต่การออกแบบ ขออนุญาตปลูกสร้าง การบริหารโครงการก่อสร้าง ไปจนถึงการส่งมอบบ้าน โดยมี วิศวกร ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน ช่วยให้เจ้าของบ้านโดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจ ที่ไม่ค่อยมีเวลาควบคุมงานหรือประสานงานกับผู้รับเหมาหลายฝ่าย ลดความเสี่ยงจากปัญหางานล่าช้า ช่างทิ้งงานและงบประมาณบานปลาย
ยกระดับการสร้างบ้านครบวงจรสำหรับคนชลบุรี
ความร่วมมือระหว่าง MB Design และ แลนดี้ โฮม ถือเป็นการผสานจุดแข็งของทั้งสององค์กร ระหว่างความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและตกแต่งภายในของ MB Designกับประสบการณ์และมาตรฐานการก่อสร้างของ แลนดี้ โฮม เพื่อส่งมอบบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ก่อสร้าง ไปจนถึงงานตกแต่งภายใน
ลูกค้าในจังหวัดชลบุรี สามารถรับคำปรึกษาทุกเรื่องของการสร้างบ้านจากทีมผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ ดูแลและติดตามงานได้อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง ไปจนถึงงานตกแต่งภายใน ภายใต้มาตรฐานเดียวกับทุกสาขาของ แลนดี้ โฮม ตอบโจทย์เจ้าของบ้านยุคใหม่ที่มองหาทั้งคุณภาพ ความสะดวก และความมั่นใจในทุกขั้นตอนของการสร้างบ้าน
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Landy Home สาขาชลบุรี Authorized dealer (by MB Design)
โทร. 087-782-4515
Line OA: @landyhomechonburi
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