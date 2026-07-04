BLC หนุน10 สมุนไพรเรือธง “ทศมณี” ดันรายได้สมุนไพรไทย1 แสนล.ปี 70

ผู้จัดการรายวัน 360 - BLC โชว์ศักยภาพในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ปี 2569 ชู “ทศมณี” 10 สมุนไพรเรือธง อวดนวัตกรรมการสกัดสารด้วยเทคโนโลยี Supercritical หนุนเกษตรกรไทยปลูกไพลทดแทนอ้อย ลดการเผา สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสมุนไพรอย่างยั่งยืน
ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) หรือ BLC ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ประเภทยาสามัญ และยาสามัญใหม่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพครบวงจร ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และเครื่องมือแพทย์และอื่นๆ เปิดเผย ว่า BLC ได้เข้าร่วมจัดแสดงบูธในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 5 กรกฎาคม 2569 ณ ฮอลล์ 11-12 และฟีนิกซ์ 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยบูธของ BLC ตั้งอยู่เลขที่ R05
โดยนำเสนอกลุ่มสมุนไพรเรือธงภายใต้แนวคิด “ทศมณี” 10 ชนิด ได้แก่ พริก ไพล กัญชา ว่านหางจระเข้ บัวบก ฟ้าทะลายโจร กระชายดำ ขิง ขมิ้นชัน และรากสามสิบ ซึ่ง BLC เลือกนำร่องเพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเป็น Herbal Innovative ขององค์กรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ก่อนขยายไปสู่สมุนไพรชนิดอื่นในอนาคต
ทั้งนี้ BLC ได้นำเสนอจุดเด่นด้านนวัตกรรมการผลิต ด้วยเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญแบบ Supercritical ที่ช่วยให้ได้สารสกัดสมุนไพรคุณภาพสูง สะอาด และคงคุณค่าสำคัญของสมุนไพรไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั่วไปในตลาด ขณะเดียวกัน ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนเกษตรกรไทย ผ่านการส่งเสริมให้ชุมชนหันมาปลูกไพลทดแทนการปลูกอ้อย เพื่อลดปัญหาการเผาหลังเก็บเกี่ยว ซึ่งช่วยลดภาวะโลกร้อน ควบคู่กับการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ชุมชนผู้ปลูกสมุนไพร
นอกจากนี้ BLC ยังมีบทบาทเชิงนโยบายผ่าน ภก.สมชัย พิสพหุธาร ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าและการลงทุน ในคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทระดับชาติ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มีมาตรฐานสากล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BLC กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลาดสมุนไพรไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ตั้งเป้าหมายให้มูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรมวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและนำสมุนไพรไปใช้ในการดูแลสุขภาพมากขึ้น
ส่วนในระยะยาวภายในปี 2570 ตั้งเป้าขยายขนาดตลาดวัตถุดิบสมุนไพรของไทยเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว สร้างรายได้กว่า 100,000 ล้านบาท พร้อมเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) อุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20% ซึ่ง BLC พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว ผ่านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Innovation Herbal ที่เน้นสมุนไพรเรือธงทั้ง 10 ชนิด
“การเข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติในครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของ BLC ในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสมุนไพรไทย โดยเราเชื่อว่าสมุนไพรไทยมีศักยภาพที่จะก้าวสู่ระดับสากลได้ หากได้รับการพัฒนาด้วยนวัตกรรมและมาตรฐานการผลิตที่ดี และนี่ไม่ใช่เพียงการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ แต่คือการสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรไทย ยกระดับภูมิปัญญาไทย และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสมุนไพรของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน” ภก.สุวิทย์ กล่าว