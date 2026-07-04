“ช้อปปี้” ทุ่ม500ล. หนุนMSME โต เปิด ‘โปรแกรมไทยช่วยไทยกับช้อปปี้”

ผู้จัดการรายวัน 360 - ช้อปปี้ขานรับนโยบายรัฐ ทุ่ม 500 ล้านบาท เปิด ‘โปรแกรมไทยช่วยไทยกับช้อปปี้: สนับสนุนการเติบโตร้านค้าไทยรายย่อย (Thai MSME Growth Support Program)’ อัดฉีดสิทธิประโยชน์ครบวงจร
ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ช้อปปี้ (Shopee) แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน และเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มชั้นนำในบราซิล เดินหน้าตอกย้ำพันธกิจด้าน Digital Inclusion สร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเท่าเทียม โดยทำหน้าที่เป็น “สะพานดิจิทัล” เชื่อมโยงผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้ากับโอกาสบนโลกออนไลน์ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคตลอดระยะเวลากว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมา
ล่าสุด คณะผู้บริหารจาก Shopee และ Sea ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มฯ ได้เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือถึงแนวทางการสนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศผ่านระบบนิเวศน์ของแพลตฟอร์มช้อปปี้
พร้อมรายงานความคืบหน้าของโครงการสำคัญ ได้แก่ โปรแกรม ‘ไทยช่วยไทยกับช้อปปี้: สนับสนุนการเติบโตร้านค้าไทยรายย่อย (Thai MSME Growth Support Program)’ นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการ MSMEs ไทย พร้อมขับเคลื่อนการเข้าถึงโอกาสทางดิจิทัลอย่างทั่วถึง เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งผู้ขายและผู้ซื้อได้ดียิ่งขึ้น
โปรแกรมดังกล่าวมีมูลค่าการสนับสนุนรวมกว่า 500 ล้านบาทตลอดทั้งโครงการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของร้านค้าไทยรายย่อย หรือ MSME และสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สะท้อนถึงการรวมพลังระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสร้างฟันเฟืองที่แข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก อีกทั้งยังเป็นการขานรับนโยบาย “ไทยช่วยไทย” ของรัฐบาลที่มุ่งใช้ศักยภาพของอีคอมเมิร์ซในการสร้างโอกาสและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ
ในการหารือร่วมกันครั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย หรือ MSME ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย พร้อมสะท้อนถึงบทบาทของแพลตฟอร์มดิจิทัลในการเปิดโอกาสทางการค้าและขยายช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคและสร้างการเติบโตให้แก่ผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศ
นายกฯ ได้แสดงความชื่นชมต่อการดำเนินงานของช้อปปี้ที่เข้ามาสนับสนุนนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการริเริ่มโปรแกรม ‘ไทยช่วยไทยกับช้อปปี้: สนับสนุนการเติบโตร้านค้าไทยรายย่อย (Thai MSME Growth Support Program)’ ซึ่งมุ่งส่งเสริมการเติบโตของร้านค้าชาวไทยผ่านสิทธิประโยชน์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภค กระตุ้นยอดขาย และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ภายหลังได้รับทราบว่าช้อปปี้ได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ผู้ขายชาวไทยนับหมื่นราย นายกรัฐมนตรีได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของเครือข่ายระดับภูมิภาคของช้อปปี้ในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดต่างประเทศ พร้อมผลักดันความร่วมมือในการนำสินค้าท้องถิ่นและของดีจากชุมชนไทยก้าวสู่เวทีสากล ผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน ปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยจำนวนมากที่สามารถขยายตลาดส่งออกได้อย่างครอบคลุม ผ่านโปรแกรมส่งเสริมการขายข้ามพรมแดนทั้ง Shopee International Platform (SIP) และ Shopee Global Sales ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพและคุณภาพของสินค้าไทยที่พร้อมได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย
พร้อมกันนี้ ยังได้เสนอให้ช้อปปี้ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการเชื่อมโยงของอาเซียน เพื่อร่วมขับเคลื่อนระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ และสนับสนุนการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคในอนาคต
มร. คริส เฟิง President, Sea, ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์ม Shopee กล่าวว่า "นับตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินธุรกิจ เรามุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของผู้คนและชุมชนที่เราให้บริการมาโดยตลอด พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นได้เข้ามามีส่วนร่วมและทำธุรกรรมในเศรษฐกิจดิจิทัล กว่าทศวรรษที่ผ่านมา ความมุ่งมั่นดังกล่าวยังคงเป็นหัวใจสำคัญของเรา โดยเรายังคงเดินหน้าผสานศักยภาพของเทคโนโลยีและระบบนิเวศของเรา เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและ MSMEs ให้สามารถเติบโต ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และขยายโอกาสของตนได้ในอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล”
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของ Sea และ Shopee โดยตลอดระยะเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมา เราภาคภูมิใจที่ได้เติบโตเคียงข้างสังคมไทย และมีส่วนสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เข้าถึงโอกาสทางธุรกิจบนโลกออนไลน์ การเปิดตัวโปรแกรม ‘ไทยช่วยไทยกับช้อปปี้: สนับสนุนการเติบโตร้านค้าไทยรายย่อย’ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของประเทศ ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในวงกว้าง ผ่านการสร้างระบบนิเวศที่เปิดกว้าง เข้าถึงได้ และเอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย”
เสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยรายย่อยด้วยสิทธิประโยชน์ครบวงจร เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และปลดล็อกโอกาสการเติบโตในระยะยาว
สำหรับโปรแกรม ‘ไทยช่วยไทยกับช้อปปี้: สนับสนุนการเติบโตร้านค้าไทยรายย่อย (Thai MSME Growth Support Program)’ ช้อปปี้ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนรวมมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการไทยรายย่อย (Thai MSME) ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขในการรับสิทธิ์ และเปิดร้านอยู่บนแพลตฟอร์มช้อปปี้ราว 1.2 ล้านรายทั่วประเทศ โดยสิทธิประโยชน์ในโปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจรายย่อย ผ่านกระบวนการที่สะดวกและเข้าถึงง่าย พร้อมเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2569 เพื่อรับสิทธิ์การสนับสนุนต่อเนื่องนาน 6 เดือน ซึ่งประกอบด้วย
• ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายสำหรับ 10 คำสั่งซื้อแรกต่อเดือน (รวมสูงสุด 60 คำสั่งซื้อตลอดโปรแกรม)
• ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการขายในอัตราพิเศษ 0.5-1.5% (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามรายละเอียดของแต่ละหมวดหมู่สินค้า สำหรับคำสั่งซี้อที่เกินว่า 10 คำสั่งซื้อแรก เฉพาะร้านค้าที่มียอดขายต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท
นอกจากการสนับสนุนด้านค่าธรรมเนียมแล้ว ช้อปปี้ ยังมุ่งสร้างความยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการผ่านการยกระดับทักษาะดิจิทัล หรือ Upskilling ด้วยหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์จาก Shopee University ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างช้อปปี้กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการขาย การบริหารร้านค้า และการใช้เครื่องมือการตลาดดิจิทัล พร้อมทั้งสนับสนุนโค้ดส่วนลดและโค้ดส่งฟรีเพื่อเป็นเครื่องมือกระตุ้นยอดขายและดึงดูดฐานลูกค้าใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย โดย ช้อปปี้ ตั้งเป้าว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยปลดล็อกศักยภาพของร้านค้าในระดับหลายแสนราย ให้สามารถเติบโตบนโลกออนไลน์ได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง พร้อมวางรากฐานให้ผู้ประกอบการไทยสามารถต่อยอดสู่โอกาสทางการค้ารูปแแบใหม่ ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ
ช้อปปี้ มุ่งหวังให้โปรแกรม ‘ไทยช่วยไทยกับช้อปปี้: สนับสนุนการเติบโตร้านค้าไทยรายย่อย (Thai MSME Growth Support Program)’ นี้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงในระดับมหภาค ด้วยศักยภาพของระบบนิเวศอีคอมเมิร์ซระดับภูมิภาค ช้อปปี้เชื่อมั่นว่าการค้าดิจิทัลจะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ธุรกิจไทย และเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ ๆ อย่างไร้ขีดจำกัด โดยช้อปปี้พร้อมเดินหน้าผลักดันสินค้าศักยภาพสูงของไทยสู่ผู้บริโภคทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านโปรแกรม Shopee International Platform (SIP) และ Shopee Global Sales และ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรระยะยาวของประเทศไทย ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโตอย่างครอบคลุม แข็งแกร่ง และยั่งยืน
Shopee เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน และเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มชั้นนำในบราซิล Shopee ส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลที่ครอบคลุมและยั่งยืน โดยสนับสนุนให้ธุรกิจต่างๆ ปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลและสร้างการเติบโตบนโลกออนไลน์ ช่วยให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากบริการดิจิทัล และยกระดับชุมชนท้องถิ่น
Shopee นำเสนอประสบการณ์ที่ง่าย ปลอดภัย และน่าสนใจ ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้คนหลายล้านคนในทุกวัน Shopee ยังเป็นผู้สนับสนุนหลักในเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้แบรนด์และผู้ประกอบการในประเทศประสบความสำเร็จในอีคอมเมิร์ซ
Shopee เป็นส่วนหนึ่งของ Sea Limited (NYSE: SE) บริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ภารกิจของ Sea คือการทำให้ชีวิตของผู้บริโภคและธุรกิจขนาดเล็กดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีผ่านสามธุรกิจหลัก ได้แก่ Shopee, Garena และ Monee